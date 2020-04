Ramadan med stengte moskeer og portforbud

Det er måned for bønn og faste, men vanligvis også for sosial omgang og store fellesmåltider som strekker seg langt inn i natten. Men med trusselen fra koronaviruset, blir årets ramadan alt annet en vanlig for de fleste av verdens 1,8 milliarder muslimer.

– Det kommer til å bli veldig annerledes i år, fordi situasjonen er så spesiell på grunn av koronaviruset, sier Aref Moslem (30), en engelsklærer fra Syria.

Syriske Aref Moslem lever med et portforbud som starter klokken 14. Derfor blir det lite sosialt i ramadan. Foto: PRIVAT

Han bor i byen Qamishli i de kurdiske områdene i Nord-Syria, der et portforbud trer i kraft klokken to om ettermiddagen. Moskeene har stengte dører. Og som så mange andre steder i regionen, er alle restauranter, de fleste butikker og markeder også stengt.

– I ramadan pleier vi å gå til venner for å bryte fasten sammen, eller vi lager god mat og inviterer venner til oss. Det er vanskelig i år fordi vi ikke kan gå ut, vi kan ikke besøke venner, vi må holde oss hjemme, sier han.

– Det gjør det også vanskeligere å faste. Vanligvis er vi på jobb, men nå sitter vi bare hjemme.

Stengte moskeer

I ramadan faster troende muslimer mellom soloppgang og solnedgang, men ramadan er også mye mer. Det er en måned med mye sosial omgang.

For måltidet som bryter fasten, kalt iftar, serveres det store bufféer på restaurantene. Mange sitter i sosiale lag hjemme hos venner og slektninger, eller på restauranter og kafeer langt inn i natten. Andre går i moskeen til flere timer lange bønner kjent som taraweeh. Og noen bruker tiden til veldedig arbeid, som gjerne innebærer å sette opp digre telt for å arrangere iftar for hundrevis av fattige.

Men slik spres virus, og mange land har tatt grep for å forhindre en oppblomstring av covid-19 under ramadan.

Mange land i Midtøsten har stengt sine moskeer og kansellert taraweeh-bønner, noen for første gang. I Egypt har de eldste moskeene holdt åpent i over 1000 år, og stengte ikke dørene hverken under svartedauden eller spanskesyken. Men koronaviruset har sørget for stengte dører i ramadan.

I Saudi-Arabia oppfordrer imamer til privat bønn. Også i Iran har landets øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, bedt iranere om å unngå kollektiv bønn og heller be hjemme.

– I fraværet av offentlige samlinger under ramadan, som bønn, taler, som vi blir frarøvet i år, bør vi ikke ignorere bønn og ydmykhet i vår ensomhet, sa han i en TV-sendt tale tidligere denne måneden.

Og for dem som ønsket å ta en pilegrimsreise til Mekka og Medina før eller under ramadan, er planene blitt kansellert. Islams helligste steder er stengt er stengt på grunn av virustrusselen. Også Jerusalems al Aqsa-moské har stengte dører.

Lite sosialt

Også ramadans sosiale arrangementer forbys eller må begrenses. I de fleste land i Midtøsten er alle restauranter og kafeer stengt, så digre iftar-bufféer må vente til neste år.

I Libanon, der en lockdown har vart i nesten halvannen måned, har portforbudet imidlertid blitt noe redusert. Det pleide å tre i kraft klokken 19 om kvelden, nå er det utsatt til klokken 20, omtrent en time etter solnedgang. Folk kan dermed i teorien rekke en rask iftar hjemme hos familie eller venner før de må haste hjem. Dog oppfordrer myndighetene ennå alle innbyggere til å holde seg hjemme og kun går ut i nødsfall. Lockdownen vil vare til minst 10. mai, altså halvveis ut i ramadan.

På markedet i Bagdad har folk på munnbind mens de handler for ramadan. Foto: Hadi Mizban / AP

Fattige sliter mest

For de aller fattigste muslimene kan ramadan imidlertid bli enda vanskeligere enn før.

– De fattige vil lide, sier Aref Moslem i Syria.

– Mange har ikke fått jobbet for å fø familien sin på over en måned. Og så kommer ramadan.

Med ramadan kommer ekstra kostnader til søtsaker og god mat man skal kose seg med om kvelden – noe mange vil måtte kutte ned på i år.

Veldedighet begrenses

Fattige muslimer har vanligvis kunnet regne med ekstra veldedighet i ramadan. Ofte blir store iftar-telt satt opp utenfor moskeer eller av veldedige organisasjoner. I år er det meste stanset på grunn av smittefaren.

En mann pynter for ramadan i Gaza. For mange muslimer blir det en måned der man sitter inne. Foto: AMMAR AWAD

– Vanligvis under ramadan ville vi definitiv arrangert iftar-måltider for dem som trenger det. Slike arrangementer hvor mange folk samles, vil ikke være mulig denne ramadan på grunn av koronaviruset og behovet for sosial distanse, sier Rashid al Hajjar, president for den veldedige organisasjonen Iklim Kharroub Association for Social Development, som hjelper fattige i Libanons Chouf-distrikt.

– Dette vil definitivt påvirke arbeidet vårt, og det vil definitivt påvirke mange mennesker fordi de er avhengige av denne type arrangementer – enten fra vår organisasjon eller fra andre – for å få maten de trenger denne måneden.

– Men vi prøver å finne alternativer. Vi forbereder nå bokser med råvarer som trengs til iftar, og vi vil begynne å distribuere det til folk som trenger det fra mandag av. Det vil delvis løse problemet, men det kan ikke erstatte arrangeringen av iftar.

Han sier de ikke vil kunne fø like mange som tidligere år.