To personer skal ha blitt drept etter det som blir omtalt som russiske raketter slo ned i Polen tirsdag kveld.

Rakettene havnet i den polske landsbyen Przewodów, seks kilometer fra grensen. Der slo de ned i en korntørker.

Politiet og militære eksperter skal nå være på stedet.

Nato følger utviklingen

Nato bekrefter til NRK at de undersøker meldingene om rakettene i Polen.

– Vi undersøker disse rapportene og koordinerer tett med vår allierte Polen, opplyser pressetalsperson i Nato Simone de Manso til NRK.

Stoltenberg skriver på Twitter at han ringte Polens president Duda og uttrykte sine kondolanser nå i kveld.

– Nato overvåker situasjonen, og allierte konsulterer tett. Det er viktig at alle fakta kommer fram, skriver Stoltenberg på Twitter.

Ukraina oppfordrer Nato-landene til å holde et hasteinnkalt toppmøte.

Øker den militære beredskapen

Polen øker den militære beredskapen, ifølge pressetalsmann Piotr Müller.

Polen vurderer også om det er aktuelt å aktivere Natos artikkel 4, opplyser den polske presidentens kontor på Twitter.

EU-president Charles Michel sier at han er sjokkert over rakettnedslaget i Polen og er i tett kontakt med polske myndigheter.

– Sjokkert over nyhetene om et missil eller annen ammunisjon som har drept folk på polsk territorium. Mine kondolanser går til familiene. Vi står ved Polen. Jeg er i kontakt med polske myndigheter, medlemmer av EU-rådet og andre allierte, skriver Michel på Twitter.

Zelenskyj: – Dette er et russisk rakettangrep mot kollektiv sikkerhet

En amerikansk etterretningskilde opplyser også at det russiske raketter som tirsdag landet i Nato-landet Polen, skriver nyhetsbyrået AP.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: AP

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj omtaler det som en veldig alvorlig eskalering.

– I dag skjedde noe vi har advart mot lenge. Terror er ikke begrenset til våre grenser. Russiske raketter traff Polen, traff Nato-territorium. Dette er et russisk rakettangrep mot kollektiv sikkerhet! Dette er en veldig alvorlig eskalering, sier Zelenskyj i en videotale

Også forsvarsministeren i Latvia opplyser at russiske raketter har landet i Polen.

– Det kriminelle russiske regimet avfyrte missiler som ikke bare var rettet mot ukrainske sivile, men som også landet på Nato-territorium i Polen, skriver Artis Pabriks på Twitter.

Russlands forsvarsdepartement kaller påstandene om russiske raketter i Polen for provokasjon fra Polen sin side, og benekter at de har utført angrepet.

Tror Polen vil be om Nato-konsultasjoner

Paal Sigurd Hilde, Førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, sier til NRK at det er viktig å først finne ut hva som faktisk har skjedd

– Det er ulike påstander på sosiale medier. Noen hevder også at det har vært ukrainske luftvern-missiler som har falt ned. Så det første man må gjøre er å finne ut hva faktisk som har skjedd, understreker Hilde.

Hvis det skulle være russiske missiler, er det første gangen at de har truffet Nato-land. Da må Polen vurdere hva de ønsker å gjøre med situasjonen, sier Hilde.

Paal Sigurd Hilde, Førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, tror det er lite sannsynlig at artikkel 5 vil utløses. Foto: Institutt for forsvarsstudier

– Et mulig og kanskje sannsynlig utfall, er at de vil gå til Nato og be om konsultasjoner under artikkel 4 av traktaten.

Artikkel 4 er den delen av traktaten som omhandler situasjoner der et lands sikkerhet er truet. Da vil partene i Nato rådslå med hverandre, ifølge Nato sin nettside.

– Hva med artikkel 5?

– Jeg tror det er lite sannsynlig. Artikkel 5 vil nok utløses kun hvis det har vært et overlagt angrep mot Polen. Og grunnen til at jeg tror det, er at hvis man utløser artikkel 5, så anser man altså at alliansen har blitt angrepet, Polen i dette tilfellet da, og det vil fordre at man tar radikale grep for å svare, sier Hilde og fortsetter:

– Og hvis dette ikke er et bevisst angrep, så er det lite sannsynlig at man vil ønske å sette seg i en situasjon der man vil måtte ta grep. Jeg tror det er langt mer sannsynlig at man innkaller til konsultasjoner og fordømmer det som har skjedd på det sterkeste, og eventuelt da sende forsterkninger til Polen i form av luftvernavdelingen for å sikre mot at noe sånt kan skje igjen.

Fakta om Natos artikkel 4 Ekspandér faktaboks Artikkel 4 i Atlanterhavspakten i Nato slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

Bruk av artikkel 4 medfører konsultasjoner. Den følges ikke automatisk av artikkel 5, som slår fast Natos prinsipp om felles forsvar. Artikkel 5 er kun blitt anvendt én gang, av USA etter terrorangrepene i 2001.

Tyrkia har gjort bruk av artikkel 4 fem ganger, i 2003 i forkant av Irak-krigen og tre ganger i forbindelse med krigen i Syria – i 2012 og i 2021.

Latvia, Litauen og Polen brukte artikkel 4 i mars 2014 som svar på Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya, samt i 2022 i forbindelse med krigen i Ukraina. Den siste gangen var det sammen med Romania, Estland, Bulgaria og Slovakia. Kilde: NTB

– En svært alvorlig hendelse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier rakettnedslaget i Polen er en svært alvorlig hendelse.

– Vi har registrert nyhetene om missilnedslagene i Polen. Dette er en svært alvorlig hendelse, men mye er fortsatt uklart. Vi avventer ytterligere informasjon fra polske myndigheter i saken, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier rakettnedslaget i Polen er en svært alvorlig hendelse. Foto: Terje Pdersen / NTB

Den polske regjeringen har kalt inn til et hastemøte i komiteen for nasjonal sikkerhet og forsvarsspørsmål.

Ungarns nasjonale sikkerhetsråd kaller også inn til krisemøte etter hendelsene i nabolandet Polen tirsdag kveld.

– Som svar på stansen i oljetransporten gjennom Druzjba-rørledningen og raketter som traff polsk territorium, har statsminister Viktor Orban innkalt Ungarns sikkerhetsråd til møte klokka 20, skriver Orbans talsperson Zoltan Kovacs på Twitter.

– Svært bekymringsfylt

Utenriksdepartementet til Estland beskriver nyheten som svært bekymringsfullt.

– Estland er klar til å beskytte hver bit av Natos territorium, heter det i en uttalelse på Twitter.

Det samme budskapet har Latvia og Litauen.

– Vi står sammen med Polen, sier Litauens president Gitanas Nauseda.

Tsjekkias statsminister Petr Fiala sier at dagens kraftige angrep mot Ukraina viser at Russland ønsker å ødelegge landet. Og hvis det er riktig at russiske raketter har truffet Polen, vil det være en opptrapping.

Slovakias forsvarsminister Jaroslav Nad sier han er svært bekymret, at Russlands angrep mot nabolandet nå må stoppe og at han frykter at Russlands hensynsløshet har kommet ut av kontroll.

Canada er i kontakt med partene etter angrepet i Polen, ifølge en talsperson for utenriksministeren.

– Vi overvåker situasjonen, og er i kontakt med Polen og andre parter, sier Adrien Blanchars som er talsperson for utenriksministeren i Canada.

Ifølge nyhetsbyrået AFP forventer presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, en diskusjon under G20 møtet etter rapporter om russiske missiler i Polen.