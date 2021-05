Raketter mot Jerusalem - Israel svarer med flyangrep

Det sier palestinske selvstyremyndigheter til nyhetsbyrået Reuters.

Helsearbeidere og helsedepartementet på Gazastripen opplyser at de ni sivile, blant dem tre barn, ble drept i et israelsk flyangrep i Beit Hanoun nord på Gazastripen.

Det israelske forsvaret sier at meldingene granskes.

Hamas bekreftet tidligere mandag at de har skutt raketter mot Jerusalem, men ingen skal ha blitt drept, melder The Times of Israel.

Hamas sier i en kunngjøring at rakettangrepet fra Gazastripen mot Jerusalem var et svar på israelske «forbrytelser og aggresjon».

De ga israelske myndigheter frist til klokka 18 lokal tid med å trekke soldater og politifolk vekk fra al-Aqsa-moskeen i okkuperte Øst-Jerusalem.

Ifølge det israelske forsvaret ble sju raketter avfyrt mot Jerusalem. En av rakettene ble avskåret av militæret, mens de seks andre ser ut til å ha landet i åpne områder.

Innbyggere i Jerusalem søker tilflukt etter at luftvernsirener varslet om kommende raketter fra Gazastripen. Foto: Ariel Schalit / AP

Hevder å ha drept tre Hamas-ledere

En rakett skal ha ødelagt en bygning i Kiryat Anavim, en kibbutz rett vest for Jerusalem, men det er ikke meldt om personskader. Bilder i sosiale medier viser røyk som stiger opp fra et skogsområde.

En 49-åring ble ifølge israelske medier lettere såret av splinter da en av rakettene slo ned i Sderot-området nær grensa til Gazastripen.

Den militante gruppen Islamsk Jihad truer med å gjenoppta rakettskytingen fra Gaza klokken 20 norsk tid mandag.

Den israelske hæren sier i en uttalelse at denne «runden med vold» sannsynligvis vil vare i flere dager - og at de har begynt å utføre flyangrep mot Hamas-mål på Gazastripen.

– I løpet av de neste dagene kommer Hamas til å føle den israelske hærens lange arm. Det vil ikke ta noen få minutter, det vil ta noen få dager, sier talsmann Hidai Zilberman.

Talsmannen bekreftet at israel har gjennomført angrep mot rakettmål, og at tre personer har blitt drept i disse angrepene.

Den israelske forsvarsledelsen opplyser på Twitter å ha drept tre Hamas-ledere på Gazastripen.

Utenriksminister Ine Erksen Søreide (H) ser med stor bekymring på den eskalerende voldsbruken i den israelsk-palestinske konflikten.

– Vi har reagert veldig sterkt og bedt begge parter gjøre det de kan for å roe ned situasjonen, sier Søreide til NRK.

Nasjonalister avlyste marsj

Mandag er dagen israelere feirer at Øst-Jerusalem ble erobret under krigen i 1967.

Dagen, kjent som Jerusalemdagen, markeres ved at ytterliggående israelske nasjonalister marsjerer gjennom gamlebyen i Jerusalem.

Områdene de marsjerer gjennom er hovedsakelig bebodd av palestinere og marsjen blir oppfattet som en provokasjon.

Det var på forhånd fryktet at det kommer til sammenstøt mellom de marsjerende israelerne og palestinere.

Tusenvis av jødiske nasjonalister samlet seg mandag ettermiddag samlet seg ved Vestmuren for å delta i en flaggmarsj, men denne ble avlyst. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

– Kruttønnen brenner og kan eksplodere når som helst, sier Amos Gilad, en tidligere offiser i den israelske hæren, til BBC.

Israelsk politi styrket nærværet i byen, og Netanyahu sa søndag at Israel vil «besluttsomt og ansvarlig håndheve lov og orden i Jerusalem».

Men mandag ettermiddag norsk tid meldte de jødiske arrangørene at marsjen er avlyst fordi israelsk politi nekter dem å gå gjennom muslimske områder.

– Flaggmarsjen er avlyst, het det i en kunngjøring fra Am Kalavi-stiftelsen, som organiserer den årvisse marsjen for å feire okkupasjonen av Jerusalems gamleby.

Tusenvis av jødiske nasjonalister hadde ettermiddag samlet seg ved Vestmuren, og mange av dem virket fast bestemte på å marsjere gjennom gamlebyen, til tross for avlysningen.

Men Politiet fikk etter hvert løst opp mengden og tømte området for mennesker.

Israelsk politi har styrket nærværet i Jerusalem fordi israelske nasjonalister skal marsjere mandag. Du trenger javascript for å se video. Israelsk politi har styrket nærværet i Jerusalem fordi israelske nasjonalister skal marsjere mandag.

Harde sammenstøt i natt

Minst sju personer ble skadet i da israelsk politi brukte kanoner med illeluktende vann og sjokkgranater for å spre demonstranter flere steder i Øst-Jerusalem i natt.

Det var fjerde natt på rad at palestinere braket sammen med israelsk politi i Øst-Jerusalem.

Til sammen er rundt 300 palestinere og 20 israelske polititjenestemenn skadet i opptøyene.

Sammenstøtene skjer ved ett av byens mest hellige områder, som jødene kaller Tempelhøyden og muslimene al-Haram al-Sharif.

Mandag skal volden diskuteres bak lukkede dører i FNs sikkerhetsråd, hvor Norge også er med.

– Jerusalem er en hellig by for flere. Respekt for hverandres tro må ligge til grunn, ikke minst under religiøse høytider, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en uttalelse.

Også på den okkuperte Vestbredden var det sammenstøt natt til mandag. Nær den jødiske bosettingen Beit El ved Ramallah bærer en palestiner et bildekk til et bål. Foto: Abbas Momani / AFP

Vil kaste ut palestinere

Bakgrunnen for de siste dagers sammenstøt er at israelske myndigheter vil kaste ut palestinere fra boligene deres i Øst-Jerusalem.

Israelere hevder at de eide eiendommene før krigen som fulgte opprettelsen av staten Israel i 1948. Ifølge israelsk lov skal de derfor ha lov til å kreve boligene tilbake.

Hundretusener av palestinere ble også fordrevet fra sine hjem under krigen i 1948, uten at de har en tilsvarende rett til å kreve boligene tilbake.

Samtidig er situasjonen også spent fordi israelsk politi har sperret av områder i gamlebyen for å hindre store folkeansamlinger under ramadan.

– Ulovlig konfiskering

Fredag ba en talsmann for FNs menneskerettskommissær, Rupert Colville, om at Israel avblåser alle tvangsutkastelser umiddelbart, skriver NTB.

– Den okkuperende makt kan ikke konfiskere privat eiendom i okkupert område, sa han og føyde til at det i henhold til folkeretten er ulovlig å overføre sivilbefolkninger til okkupert territorium og at dette derfor kan utgjøre en krigsforbrytelse.

Rupert Colville ber også Israel respektere ytringsfriheten og friheten til å demonstrere, samt at myndighetene bruker så lite makt som mulig.

USA stanset norsk forslag til Jerusalem-uttalelse

FNs sikkerhetsråd holdt mandag et hastig sammenkalt møte for å diskutere uroen i Jerusalem, men USA sa nei til et norsk forslag til uttalelse.

Møtet ble holdt bak lukkede dører, og ifølge diplomatiske kilder satte USA foten ned for en felles uttalelse.

Et forslag til uttalelse fra Norge ble diskutert, men avvist av amerikanerne. Det forhandles nå videre i et forsøk på å komme fram til enighet om et utvannet forslag.

– Nå har Norge og de andre rådsmedlemmene satt i gang forhandlingene om en tekst med en uttalelse fra sikkerhetsrådet. Det er stor enighet om at det er nødvendig å komme med en uttalelse, sier Søreide som understreker:

– Nå er situasjonen i ferd med å komme ut av kontroll.