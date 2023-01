Bildene av den sjokkerte kvinnen med et grønt kosedyr og glitrende julepynt i hånda – midt i en haug av knuste bygningsrester, men et helt badekar – viser hvor hardt og tilfeldig en krig rammer.

Den 23 år gamle kvinnen er identifisert som Anastasia Shvets. Hun hadde akkurat spist lunsj med sine foreldre, ifølge Shvets' Instagram-konto.

– Jeg har ingen ord. Jeg har ingen følelser. Jeg føler ingenting utover en stor tomhet inni meg, skriver hun i en oppdatering fra sykehuset ifølge den britiske avisen The Telegraph.

Det meste i og rundt leiligheten til Anastasia Shvets foreldre var knust. Foto: Arsen Dzodzaev / Hromadske

Raketten som slo ned

Det var klokken 15:40 lørdag 14. januar at den russiske krysserraketten slo ned i boligblokken i Dnipro. Deretter kom eksplosjonene. Luften ble fylt med støv, tykk røyk, flammer og fortvilte skrik.

Rundt 1700 mennesker bodde i blokken. To av trappeløpene i den ni etasjer høye blokken ble truffet. 72 leiligheter er fullstendig knust. Blant dem leiligheten til familien Shvets.

– Jeg vet ikke hvor foreldre mine er, skriver Shvets ifølge The Telegraph.

– Jeg husker de teite spøkene til faren min, at vi tok bilder av valpene sammen mamma. At vi spiste nudlene hennes til lunsj.

Mandag morgen bekreftet ukrainske myndigheter at foreldrene var funnet døde i ruinene.

Selv var Anastasia Shvets gått for å sove før et nattskift hun skulle på. Det reddet trolig livet hennes.

Til den ukrainske fjernsynsstasjonen TV Kyiv og avisen Ukrainas nye stemme forteller at det første hun hørte var et voldsomt smell. Deretter kom støvet.

– Rommet mitt var borte, det samme var kjøkkenet, badet og gangen. Det eneste jeg kunne se var ruiner, forteller hun.

Her reddes Anastasia Shvets ut av leiligheten. Hun fikk utrolig nok kun lettere skader i hodet og bena. Foto: Arsen Dzodzaev / Hromadske

Fotografen

Fotografen Arsen Dzodzaiev fra det ukrainske nyhetsnettstedet Hromadske kom til blokken like etter at raketten hadde truffet. Han beskriver situasjonen han møtte som skrekkelig.

– Jeg er ikke sikker på at man kan håndtere grusomheter som dette, sier han til NRK.

Han fikk først øye på Anastasia i niende etasje. Han tok noen bilder og flyttet seg videre for å ta andre bilder. Da han kom tilbake ble han vitne til at hun ble evakuert fra badekaret.

Han syns det er vanskelig å se for seg hva de som mistet alt i angrepet føler.

– Jeg kan ikke beskrive min egen smerte, forteller han.

Beboere i boligblokken, der hvor leilighetene var tilgjengelig, fikk søndag hente ut enkelte eierdeler. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Anastasia Shvets har tapt mye allerede i krigen.

Ifølge historien hun har postet på Instagram og som både den britiske og ukrainske avisen referer, så har kjæresten falt ved fronten.

– Jeg kan ikke komme over at det er to uker siden jeg sist hørte stemmen din og så deg smile. Du fortalte hvor elsket jeg var, men plutselig er alt over, alle våre drømmer og alle våre mål, skrev Shvets for en tid tilbake.

– Min historie går verden rundt. Men jeg ønsker bare å være sammen med foreldrene mine, skriver hun i sin siste oppdatering.

En redningsarbeider ser på deler av den sammenraste boligblokken i Dnipro som lørdag 14. januar ble truffet av en krysserrakett. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Håpet svinner

To døgn etter hendelsen letes det fremdeles etter overlevende.

Søndag ettermiddag ble en tynnkledd kvinne funnet i live, 18 timer etter at krysserraketten traff blokken. Temperaturen i byen ligger rundt null grader.

Også 38 andre beboere ble funnet av redningsmannskapene. Enkelte brukte lys fra mobiltelefonene sine for å signalisere om hjelp.

Men guvernøren i Dnipropetrovsk, Valentyn Reznitsjenko, sier til det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform mandag ettermiddag at håpet om å finne flere i live nå minsker time for time.

Dødstallene etter rakettnedslaget er steget til 40, ifølge den siste oppdateringen fra ukrainske myndigheter. Blant de døde er minst to barn. 30 mennesker er fremdeles ikke gjort rede for.

75 er registrert såret, inkludert 14 barn. For noen er situasjonen kritisk.

Oleksander Anyskevytsj ser på ødeleggelsene av boligblokken i Dnipro. Han Foto: AP

Oleksander Anyskevytsj forteller til AP at han var i leiligheten da blokken ble truffet.

– Boom – og det var det. Vi så at vi levde, og det er alt, sier Anyskevytsj.

Anyskevytsj sier han kjenner flere av dem som er rammet.

– Den lille jenta som ble funnet i live i ruinene, er en klassekamerat av sønnen vår. Men hennes foreldre er trolig døde, sier han.

Naboer og andre kom for å tenne et lys eller legge ned blomster i respekt og medfølelse for de rammede. Mange hadde med seg mat, klær og leker som de gav videre til organisasjonene som skal hjelpe de som var heldig og overlevde.

– Vi kunne alle vært der, sier Iryna Skrypnyk til nyhetsbyrået AP.

Naboer og innbyggere i Dnipro legger ned blomster og kosedyr i respekt. Alle følte at det like godt kunne ha vært dem som var rammet. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Krigsforbrytelser

Angrepet på lørdag er det verste som har rammet Ukrainas fjerde største by.

Dnipro ligger sørøst for Kyiv, sentralt i landet. Før krigen bodde det rundt 1,4 millioner i byen, som er kjent for sin metallindustri og sin Sovjet-arkitektur.

– Bevisste angrep mot sivile er krigsforbrytelser. De som er ansvarlige vil bli straffet, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Sverige har formannskapet i EU dette halvåret, og den svenske statsministeren fordømmer angrepet på det sterkeste sammen med EU-president Charles Michel og andre EU-ledere.

På deler av boligblokken ble hele ytterveggen revet av. En annen del av blokken ble helt knust. Foto: STRINGER / Reuters

Russland avviser skyld

Russland avviser at de stod bak angrepet på lørdag. Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sier i en uttalelse at russiske styrker ikke angrep sivile mål i Dnipro.

I stedet hevder Peskov at det var en ukrainsk luftforsvarsrakett som landet i boligblokken.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov mener det var en ukrainsk rakett som traff blokken. Foto: Pontus Höök / NTB

Ukraina på sin opplyser det var en Kh-22-rakett som traff blokken, og at dette er en rakettype som ukrainernes luftvern ikke kan skyte ned.

Kh-22-raketten ble utviklet på 1960-tallet, til bruk mot hangarskip. Den kan også utstyres med atomstridshode. Innad i Nato har den kallenavnet «Kitchen».

Straffedomstolen mot Putin

Den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock dro i dag til Den internasjonale straffedomstolen i Haag for å drøfte en mulig straffeforfølgelse av Vladimir Putin.

Baerbock møtte domstolens leder Piotr Hofmanski og sjefanklager Karim Khan.

Baerbock mener i likhet med flere vestlige ledere at den russiske presidenten må stilles til ansvar for invasjonen av nabolandet og de enorme ødeleggelsene og humanitære følgene krigen fører med seg.

