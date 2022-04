Rakettangrep mot jernbanestasjon i Ukraina – 50 skal være drept

Jernbanestasjonen i byen Kramatorsk, øst i Ukraina, ble fredag formiddag truffet av to raketter.

Umiddelbart fryktet man mange døde og sårede, fordi flere tusen personer oppholdt seg på stasjonsområdet.

Ukrainske myndigheter har bedt folk komme seg unna før den forventede russiske storoffensiven mot områdene øst i landet virkelig starter.

Fredag ettermiddag opplyste guvernøren i Donetsk fylke at 50 personer så langt er bekreftet døde. Fem av dem er barn. Nærmere 100 personer skal være registrert som såret.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller angrepet mot togstasjonen ondskap.

– Dette er ondskap som ikke har noen grenser. Hvis det ikke blir straffet, vil det aldri stoppe, skriver presidenten på Telegram.

BRANN: Det brenner på stasjonen etter angrepet. Hjelpemannskaper arbeider på stedet med å få slukket brannene. Foto: Privat

Det statlige jernbaneselskapet i Ukraina bekrefter angrepet.

– To raketter traff jernbanestasjonen i Kramatorsk. Vi jobber med å få klarhet i detaljene, skrev direktøren for jernbaneselskapet i sosiale medier.

Angrepet hendte mens sivile forsøkte å flykte fra de russisk-kontrollerte områdene øst i Ukraina.

President Zelenskyj sa i en tale til det finske parlamentet at det ikke var ukrainsk militære til stede på stasjonen.

– Det var en vanlig jernbanestasjon, med vanlig mennesker. Det var ingen soldater der, sa Zelenskyj.

DEKKES TIL: Hjelpearbeidere er allerede i gang på stedet, og dekker til døde personer utenfor stasjonen. Foto: HERVE BAR / AFP

Ordføreren peker på Russland – Russland benekter

Ordføreren i Kramatorsk, Oleksandr Gontsjarenko, sier det skal ha vært mer enn fire tusen til stede på jernbanestasjonen da angrepet inntraff.

– De fleste skal være kvinner, barn og eldre, forteller ordføreren, som beskylder Russland for å stå bak angrepene.

Russland benekter på sin side at de står bak angrepene, ifølge Reuters.

FOR BARNA: Ukrainsk politi inspiserer en av rakettene brukt i angrepet. På siden av raketten har noen sprayet «for barna» på russisk. Foto: FADEL SENNA / AFP

En video fra jernbanestasjonen, tatt kort tid etter angrepet, viser kaoset som oppsto.

Døde og skadde personer lå om hverandre i gatene. Mellom dem, en rekke gjenstander. Kofferter, personlige eiendeler og en barnevogn, er blant det som er synlig i videoen.

To raketter traff togstasjonen i Kramatorsk, øst i Ukraina. Mange hundre sivile skal ha vært til stede på vei ut av byen. Du trenger javascript for å se video. To raketter traff togstasjonen i Kramatorsk, øst i Ukraina. Mange hundre sivile skal ha vært til stede på vei ut av byen.

NRK forklarer Hvordan verifiserer NRK videoer fra Ukraina? Florerer av misvisende og feilaktig innhold NRK tråler sosiale medier som Telegram, Snapchat, Instagram, og TikTok etter bilder og videoer fra krigen i Ukraina. Før vi publiserer noe gjøres en rekke undersøkelser for å fastslå at videoene/bildene stammer fra Ukraina, samt at det som påstås om dem er sant. Har videoen blitt publisert tidligere? Ved store katastrofer og krig er det mange brukere i sosiale medier som deler klipp som om det utspiller seg i sanntid, men som egentlig er tatt flere år tidligere eller stammer fra et helt annet sted eller situasjon. NRK søker på nøkkelord og gjør omvendte bildesøk. Det kan avdekke hvem som er den originale kilden til videoen, og om den ble filmet i sammenheng med krigen i Ukraina. Hvem publiserte videoen? Hvem som publiserer en video har mye å si for å vurdere hvor troverdig innholdet er. Er det en anonym konto som nylig er opprettet, hva har kontoen publisert tidligere, og på hvilken plattform er videoen publisert? Hvor ble videoen filmet? Ved å se etter landemerker og andre kjennetegn i en video kan vi få hint om hvor den er filmet. Vi forsøker så å finne igjen disse kjennetegnene hos kartverktøy som Yandex Maps, satellittfoto, og andre videoer fra området. Når ble videoen filmet? De fleste videoer inneholder store og små hint om når de er tatt. Værforhold: regner det eller er skyfritt? Hvordan bakken ser ut kan si mye om hvilke dager en hendelse kan ha skjedd. Hvor sola står på himmelen kan også si noe om tidspunktet på dagen. Hvorfor ble videoen filmet og delt? Partene i krigen og brukere i sosiale medier har alle motivasjoner for å filme og dele videoer. Et sentralt spørsmål vi stiller oss er hva personen ønsker å oppnå, svaret påvirker hvordan vi vurderer videoen. NB! Er det ekte? De siste årene har videospill blitt mer naturtro og det er mulig å manipulere bilder og videoer. NRK ser etter tegn på manipulasjon når vi verifiserer innhold. Det kan for eksempel være at flammer, kjøretøy eller bygninger virker dataanimert. Helhetsvurdering Dersom NRK ikke kan fastslå med sikkerhet at bilder og videoer er sanne, vil vi enten ikke publisere, eller ta tydelig forbehold om at videoen «skal vise at» noe har skjedd eller at noe «påstås» uten at vi har fått dette uavhengig bekreftet.

Knutepunkt

Torsdag morgen sa ukrainske myndigheter at det hadde vært flere artilleriangrep mot jernbanen i Donetsk-området.

Dette skal ha ført til at flere tusen flyktninger ble sittende fast på togstasjonen, skriver nyhetsbyrået AP.

Også på tirsdag ble byen utsatt for angrep. Da ble blant annet en skole rammet, ifølge en journalist i nyhetsbyrået AFP.

Det russiske militæret sa for få dager siden at de vil konsentrere seg om den østlige delen av Ukraina, der fylkene Luhansk og Donetsk ligger. Disse er delvis kontrollert av russiskstøttede separatister.

Ukrainske myndigheter oppfordret derfor sivile øst i landet til å flykte. Det var mye av årsaken til at så mange sivile var samlet på jernbanestasjonen i Kramatorsk, som har fungert som et knutepunkt for flyktninger.

Tidligere i denne uka viste bilder fra Kramatorsk at flere tusen ukrainere var på jernbanestasjonen for å flykte fra området.

TUSENER: Dette bildet viser hvordan jernbanestasjonen så ut tirsdag. Da hadde flere tusener av ukrainere samlet seg der for å flykte fra området. Foto: FADEL SENNA / AFP

– Treffer det man sikter på

Tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, er klar på at jernbanestasjonen ikke er et tilfeldig mål.

– Her er det ingen mulighet for å si at man mente å treffe noe annet, sier Diesen til NRK.

Han forklarer det med at raketten som er brukt, er svært treffsikker.

– Det er en rakett som har rekkevidde på opp mot 500 kilometer, men som er mer enn presist nok til å treffe det man sikter på, sier Diesen og slår fast:

– Sikter man på en jernbanestasjon, treffer man en jernbanestasjon.

Hovedlærer ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, deler Diesens konklusjon.

– De siste rapporteringene går på at det er Tochka-systemet, eller kortdistanse missiler, som er brukt. Det er et system som Russland egentlig er i ferd med å fase ut av sitt forsvar, forklarer Røseth.

Han betegner ut Tockha-systemet som «relativt treffsikkert», som normalt treffer mål innen en radius på 200 meter. Per nå kan ikke vestlige forsvarseksperter si om missilene ble styrt ved hjelp av et russisk GPS-system eller radarer.

– Betyr dette at det er stor sannsynlighet for at målet faktisk var denne jernbanestasjonen?

– Ja, det vil jeg si det er en stor sannsynlighet for. En togstasjon har en ganske stor radius i seg selv, og jeg har sett luftbilder av stasjonen og det er ikke noen nærliggende bygninger tett på.

– Skyter man med slike våpen mot tettbebygde strøk, vet man at man kan bomme med noen meter. Så uansett er dette ille, sier han.

Hvis det viser seg at Russland står bak angrepet, er tidligere forsvarssjef Sverre Diesen klar på at angrep som dette kun bidrar til å svekke russernes omdømme.

– Jo mer de holder på med dette, jo mer innstilt blir Nato på å gi Ukraina de våpnene og utstyret de ikke har villet gi tidligere i frykt for å provosere russerne, sier Diesen.

Kan være krigsforbrytelser

Rakettangrepet mot jernbanestasjonen fordømmes av en rekke ledere rundt omkring i verden.

Den norske utenriksministeren er krystallklar i sin reaksjon.

– Vi har ikke fått dokumentasjonen på hva som har skjedd, men dersom dette er et målrettet angrep mot sivile, så er det krigsforbrytelser, sier Anniken Huitfeldt.

Hun viser til internasjonale lover og regler om hva som er lov og ikke lov i en krig.

– Det er lov til å angripe militære mål når det er krig, men dette er en jernbanestasjon hvor folk flykter fra og et knutepunkt hvor folk samles. Derfor er det så grusomt å se disse bildene, sier Huitfeldt til NRK.

Hun mener det nå er viktig å få dokumentert de ulike angrepene mot det som fremstår som rent sivile mål. Og minner om at Norge er blant landene som skal jobbe med eventuelle straffesaker etter at krigen er over.

Huitfeldt sier Norge også vil slutte seg til EUs femte sanksjonspakke, som nå er klar.