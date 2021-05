Rakettalarm i Nord-Israel for første gang

Det er første gang siden angrepene fra Gazastripen startet mot Israel mandag, at rakettalarmen har gått så langt nord. Dette tyder på at Hamas har utvidet rekkevidden for sine raketter, skriver Times of Israel.

Alarmene ble utløst også i Israels største by Tel Aviv og omkringliggende områder. Alle fly som skulle til Ben Gurion-lufthavnen blir fra torsdag morgen omdirigert til feriebyen Eilat og lufthavnen Ramon lengst sør i Israel.

I Rishon Lezion ble et bolighus truffet av splinter fra en rakett. I Petah Tikva øst for Tel Aviv slo en rakett ned mellom boligblokker. Video fra stedet viste en stor brann. En bygning fikk store skader.

Fem personer ble såret, opplyste en talskvinne for politiet torsdag morgen. Det dreide seg om et direkte treff mot byen, uttalte hun.

Gjennom natten har det israelske forsvaret (IDF) utført luftangrep mot Hamas største bank, marinefartøy og infrastruktur på Gazastripen, opplyser IDF.

– Varselsirene går sentralt, sør og nord i Israel. Innbyggerne i disse områdene søker dekning for rakettene som Hamas skyter mot Israel, tvitret det israelske forsvaret rundt midnatt.

Rundt 1500 raketter skal ha blitt skutt mot byer i Israel siden mandag, ifølge det israelske forsvaret. Det er 500 flere enn forsvaret meldte tidligere onsdag.

Israel trapper opp

Et luftangrep fra det israelske forsvaret skal ha rammet Hamas sikkerhetshovedkvarter, hjemmet til en bataljonssjef og rakettoppskytinger natt til torsdag, skriver The Times of Israel.

Onsdag vedtok sikkerhetsrådet i Israel en opptrappingsplan for angrepene mot Gazastripen

GJENGJELDELSE: Gaza by ble natt til torsdag truffet av nye israelske luftangrep. Foto: Mahmud Hams / AFP

Det gjør at Israel kan sikte seg inn på mål som offentlig kontorer og lignende. Til nå har angrepene ifølge israelske talsmenn vært rettet mot Hamas militære infrastruktur, etterretningskontor og våpenlagre.

Israels forklaring på at et høyt antall sivile som rammes under angrepene, skyldes at Hamas plasserer etterretningsfunksjoner, raketter og våpenlagre midt blant sivilbefolkningen.

Avgjørelsen i det israelske sikkerhetsrådet betyr trolig at konflikten vil trekke ut i flere dager.

– Det er ingen steder å løpe

Normalt skulle gatene i Gaza by og områdene rundt vært fylt med folk siste kvelden før id-feiringen som starter torsdag. Nå er gatene tomme og folk søker tilflukt.

– Det er ingen steder å løpe, eller å gjemme seg, forteller Zeyad Khattab til nyhetsbyrået AP.

En palestinsk mann gråter på et sykehus i Gaza 12. mai 2021 Foto: Anas Baba / AFP

Han har flyktet sammen med flere andre slektninger til et hus i Gaza etter at bomber traff hjemmet hans.

– Denne terroren er umulig å beskrive, sier han.

DAGEN DERPÅ: Folk i Gaza by torsdag morgen ser på den istykkerbombede gaten etter nye luftangrep fra Israel i løpet av natten. Foto: Hatem Moussa / AP

Mange drepte og skadde

Onsdag kveld er det meldt om opptøyer i flere byer i Israel. Like ved Tel Aviv er det rapporter om plyndring og vold der jøder og arabere går løs på hverandre.

Israelsk politi har pågrepet 374 personer etter opptøyer i ulike byer onsdag kveld. 36 politifolk rapporteres å være skadet.

Seks av de pågrepne er mistenkt for å ha vært med på et overfallsangrep mot en palestiner med israelsk statsborgerskap i byen Bat Yam. Mannen ble dratt ut av en bil og banket opp mens han lå på bakken. Bildene fra stedet sjokkerer israelske politikere.

En palestinsk-israelsk innbygger i byen Bat Yam angripes av høyreorienterte israelere. Bildet er hentet fra videoen som kringkasteren Kan 11 har publisert. Foto: - / AFP

I byen Lod ble to personer pågrepet, mistenkt for å ha skutt mot politiet kvelden før.

Sent onsdag kveld hadde politiet kontroll over situasjonen på flesteparten av stedene der det var opptøyer og uro tidligere på kvelden.

Samtaler med USA

USAs president Joe Biden snakket onsdag med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Biden sa i telefonsamtalen at han håper voldshandlingene i Israel og Gaza tar slutt så fort som mulig, men understreket at Israel har rett til å forsvare seg.

USAs utenriksminister Antony Blinken snakket med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, der han oppfordret til å avslutte angrepene mot Israel.

