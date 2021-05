Rakett traff buss sør for Tel Aviv

Både Hamas og gruppen Islamsk hellig krig varslet hevnangrep etter at en boligblokk på 13 etasjer kollapset i Gaza etter et israelsk luftangrep tirsdag ettermiddag.

Beboerne hadde blitt bedt om å evakuere før angrepet, ifølge vitner. Det er foreløpig ikke meldt om skadde eller drepte.

Hamas hevder at de har avfyrt rundt 130 raketter mot Tel Aviv. Luftvernsirener i byen advarer mot angrep.

Ifølge ubekreftede meldinger skal en rakett ha truffet en buss i Holon rett sør for Tel Aviv. Bilder på sosiale medier viser en buss i full fyr.

Det meldes også at flere biler står i brann og at flere er såret på stedet, men heller ikke dette er bekreftet.

Minst en person skal være drept i rakettangrepene mot Israel.

ANGREP: Den 13 etasjer høye boligblokka i Gaza raste sammen etter et luftangrep tirsdag. Foto: Mahmud Hams / AFP

USA fordømmer angrepene

Også i Givat Shmuel øst for Tel Aviv skal en rakett ha truffet, og en person er ifølge ubekreftede meldinger alvorlig såret.

På Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv er all trafikk stanset, og passasjerer er bedt om å legge seg på gulvet.

Det hvite hus fordømmer angrepene mot Jerusalem og USAs utenriksdepartement ber israelerne og palestinerne avslutte kamphandlingene, skriver nyhetsbyrået AFP.

En video viser hva som skjedde da boligblokken raste sammen.

To kvinner drept i rakettangrep

Etter rakettangrep mellom Israel og Hamas skal minst 28 palestinere og to israelere ha blitt drept, minst ti av dem skal være barn, ifølge The Guardian.

Flere enn 700 palestinere ble såret i sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker i Jerusalem og på Vestbredden.

Tidligere tirsdag ble to kvinner drept i to separate rakettangrep mot Ashkelon i det sørlige Israel tirsdag. Ifølge Times of Israel traff rakettene to bolighus.

Tirsdag ble to kvinner fra Israel ble registrert døde som følge av angrepet, og flere skal være skadd. Ifølge israelske medier var den ene av de døde en 80 år gammel kvinne.

Israel vil trappe opp

– Vår konklusjon etter en situasjonsvurderingen er at både angrepenes styrke og hyppigheten vil økes, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i en videouttalelse, etter at det ble kjent at to israelske kvinner var drept av palestinsk angrep.

– Israel vil trappe opp mot Gaza-stripen, advarer statsministeren.