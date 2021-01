Raidet bar i Thailand: 89 turister pågrepet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Øya Koh Phangan er et yndet reisemål for backpackere fra hele verden. Øya er spesielt kjent for sine fullmånefester, men i disse dager er slike fester forbudt.

Tirsdag kveld tok politiet seg inn på en bar hvor de hadde fått nyss i at reglene kom til å brytes. Totalt 111 personer ble pågrepet og risikerer straff.

BILDER: Politiet har publisert bilder fra raidet. Foto: Politiet

Danmark nevnes av politiet

89 av festdeltakerne skal ha vært turister fra ti ulike land. Dette til tross for at Thailand i teorien har vært stengt for utlendinger siden april.

Blant landene politiet nevner i intervjuet med AP, er Danmark, Sveits, England og USA.

I tillegg ble 22 thailendere pågrepet i raidet, blant dem bareieren og en ansatt, forteller politioverbetjent Suparerk Pankosol.

SJEKKES: Bildene viser at politiet undersøker identitetspapirene til festedeltakerne.

DAGEN DERPÅ: Festdeltakerne ble tatt med til samfunnshuset ved siden av den lokale politistasjonen. Foto: Politiet

Risikerer to år i fengsel

Festdeltakerne risikerer fengselsstraffer på opp til to år for å ha brutt med reglene for den nasjonale unntakstilstanden. De kan også ende med å måtte betale bøter på over 10.000 kroner hver.

Bareieren og den ansatte risikerer i tillegg å bli siktet for brudd på smittevernloven. Straffen for dette kan være opptil ett år i fengsel og en bot på opp mot 29.000 kroner.

Politioverbetjent Suparerk forteller til AP at de hadde fulgt med på baren på sosiale medier. Der hadde det blitt reklamert for en fest for barens femårsjubileum.

STENGT: Thailand er i teorien stengt for utenlandske statsborgere, likevel var det flere turister på festen. Foto: AP

VENTER: Politiet sa alle deltakerne måtte vente mens siktelsene ble gjort klare. Foto: AP

Lave smittetall

Det er ikke kjent om festen førte til nye smittetilfeller på øya. Det har generelt vært lite kjent smitte i regionen Surat Thani, med kun 29 bekreftede smittetilfeller. 11 av disse er oppdaget den siste måneden.

Totalt har Thailand hatt 15.465 bekreftede tilfeller til nå.

Backpackere reiser fortsatt

Dette er ikke første gang det vekker oppsikt at turister fortsatt fester på kjente turistdestinasjoner. I sommer festet danske ungdommer på Sunny Beach. En fransk mann ble forrige deportert fra Australia etter å ha organisert en stor nyttårsfest i Queensland, det skrev blant annet 7news.

På Bali er politiet lei av turister uten munnbind:

STRAFF: Er armhevinger en bot? Du trenger javascript for å se video. STRAFF: Er armhevinger en bot?