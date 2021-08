Radioverten håna koronavaksinen – laurdag døydde han som følge av covid-19

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Gjennom pandemien har Phil Valentine, ein av USAs mest kjente radiovertar, fleire gongar uttrykt han at han ikkje ønskte å ta koronavaksinen.

Han bad også sine lyttarar vurdere om dei verkeleg trengde den.

– Kva er mine odds for å bli smitta med covid-19? Veldig låge. Kva er mine odds av å døy med covid-19 viss eg blir smitta? Antakeleg langt under eitt prosent, skreiv Valentine på bloggen sin i desember.

Sidan han ikkje hadde underliggande sjukdommar, valte han å ikkje ta vaksinen.

Så blei radioverten frå Tennessee sjølv smitta av covid-19.

– Ja, rykta er sanne. Eg har covid. Uheldigvis for hatarane der ute ser det ut til at det skal gå bra med meg, skreiv han i ei oppdatering 12. juli.

– Bli vaksinert

Situasjonen blei raskt kritisk for Valentine. I slutten av juli kunngjorde familien hans at han var lagt inn på intensivavdelinga på sjukehus.

– Phil vil at hans lyttarar skal vite at sjølv om han aldri var ein vaksinemotstandar, så angrar han på at han ikkje var meir «pro-vaksine», sa broren Mark Valentine i ei pressemelding.

Mange er skeptiske mot koronavaksinen i USA. Bildet er frå ein demonstrasjon i New York 16. august 2021. Foto: Jeenah Moon / Reuters Foto: Jeenah Moon / Reuters

Etter ønske frå Phil Valentine, oppfordra broren alle om å la seg vaksinere.

– Eg veit at viss han var i stand til å fortelje deg dette, så ville han sagt «Bli vaksinert. Slutt å bekymre deg for politikken. Slutt å bekymre deg for alle konspirasjonsteoriane», fortalde Mark.

Blei 61 år gammal

Valentine blei sjuk med lungebetennelse som følge av koronaviruset, og blei seinare lagt i respirator. Tilstanden hans var lenge stabil, men kritisk, ifølge broren.

Laurdag døydde Valentine, over ein månad etter at han blei smitta med viruset. Han blei 61 år gammal.

– Vi er triste over å kunngjere at vår vert og venn Phil Valentine er død. Vær vennleg og hald familien Valentine i tankane og bønene dine, skriv arbeidsgjevaren hans på Twitter.

Debatten rundt Valentine har rast i sosiale medium etter det blei kjent at han var koronasmitta.

Mange har takka han for at han snudde og til slutt oppfordra fleire til å ta vaksinen.

Senator i Tennessee, Marsha Blackburn, seier Valentine var ein visjonær for den konservative rørsla.

– Han hadde ein enorm innverknad på mange sine liv, tvitrar Blackburn, som sender sine kondolansar til kona og barna til Valentine.

Aukande smitte i USA

Delta-varianten herjar for tida i USA, der smitten stig dag for dag.

Dei siste 14 dagane har nesten 2 millionar amerikanarar fått påvist viruset. Totalt 625.000 har døydd, viser tal frå amerikanske helsemyndigheiter.

Smitten blant uvaksinerte i USA bekymrar smittevernekspert Anthony Fauci. Foto: Stefani Reynolds / AFP

President Joe Biden har derfor bestemt at alle vaksne skal få tilbod om ein tredje «boosterdose». Håpet er at det vil gi eit endå betre vern mot delta-varianten.

Anbefalinga om ein tredje dose har skapt ein ytterlegare utfordring for myndigheitene, som allereie slit med å få nok folk til å ta vaksinen.

Smittevernekspert Anthony Fauci understrekar at to vaksinedosar framleis vernar godt mot sjukdom, men at dei heller vil vere føre-var for å hindre at effektiviteten går ned.

– Viss du ventar på at noko ille skal skje før du tar vaksinen, ligg du betydeleg bak. Det er betre å ligge framfor enn å jage etter den, seier Fauci.

