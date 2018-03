Quebec-skytter erkjenner skyld og ber om tilgivelse

– Hvert minutt angrer jeg bittert det jeg gjorde, de livene jeg har ødelagt, og den smerten jeg har påført så mange mennesker, leste Alexandre Bissonnette opp for retten onsdag fra et brev han hadde skrevet.

Endringen i skyldspørsmålet kommer bare to dager etter at 28 år gamle Bissonnette møtte i et rettsforberedende møte mandag.

Da ville han ikke si seg skyldig, men har nå endret innstilling etter at de sakkyndige kom frem til at han var tilregnelig.

– Jeg har besluttet å si meg skyldig i det jeg er tiltalt for, sa Bissonnette onsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Jeg skammer meg over det jeg gjorde, bedyret han.

Livstid i fengsel

Over 50 mennesker var til stede i moskeen i den kanadiske byen Quebec i januar 2017 da Bissonnette begynte å skyte under kveldsbønnen.

Seks menn mellom 39 og 60 år ble drept. Bissonnette erkjente drapene da han endret sin innstilling. Han svarte også bekreftende på at han forsto at det at han nå kjenner seg skyldig, innebærer livstid i fengsel.

I tillegg til drapene, var Bissonnette tiltalt for blant annet seks drapsforsøk.

Han hevdet han var drevet av negative tanker og indre demoner da han gjennomførte angrepet.

– Jeg ber om tilgivelse for det jeg gjorde, men jeg vet at mine handlinger er utilgivelige, sa han, ifølge nyhetsbyrået AP.

MINTES OFRENE: Mange la ned blomster til minne om ofrene etter skyteangrepet i moskeen i Quebec da ettårsdagen for angrepet ble markert i januar i år. Foto: MATHIEU BELANGER / Reuters

Unngår rettssak

Når Bissonnette nå har kjent seg skyldig, unngår han rettssak, men slipper ikke unna dom.

Flere muslimer i Quebec har gitt uttrykk for at de er glade for å slippe en langvarig rettssak, siden gjerningsmannen har sagt seg skyldig. Dommen blir forkynt senere.

Både statsminister Justin Trudeau og provinsens førsteminister Philippe Couillard har kalt angrepet et terrorangrep.

Kort tid etter angrepet, ble Bissonnette omtalt som en høyreekstremist.

Har var ikke kjent av politiet før angrepet, men navnet hans var kjent for grupper som overvåker høyreekstreme. De beskrev ham som en som ytret ekstreme høyrenasjonalistiske holdninger i sosiale medier.