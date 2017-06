Qatar satser på å stå imot krav fra Saudi-Arabia

Qatar har fått ti dager på seg til å godta kravene som Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emiratene og Egypt satte fram samtidig som de innførte økonomiske og diplomatiske sanksjoner.

– Jeg kan forsikre dere om at vår situasjon i dag er komfortabel. Qatar kan fortsette slik i det uendelige uten problemer, sier Qatars ambassadør i Washington, Meshal bin Hamad Al Thani, til AP. ​

Qatarske myndigheter er i full gang med å evaluere kravene, blant dem å stenge ned TV-kanalen Al Jazeera og bryte med Iran. Myndighetene står fast på at de ikke vil forhandle med Saudi-Arabia og de andre for å finne en løsning.

Mens USA toer sine hender og unnviker å innta en meklerrolle, insisterer Qatars naboer på at lista på 13 punkter er definitiv, og at det ikke er rom for forhandlinger.

Hvis Qatar nekter å gå med på kravene, sier nabolandene at de vil fortsette å hindre Qatars tilgang til resten av verden, både over land, over sjø og i lufta.

13 krav

Kuwait overleverte fredag en liste med 13 krav på vegne av Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater, fire av landene som har innført blokade av Qatar.

Foto: Naseem Zeitoon / Reuters

De fire landene krever også at Qatar stenger en rekke andre medier, blant dem Arabi21, Rassd, Al Arabiya Al-Jadeed og Middle East Eye.

Al Jazeera fordømmer kravet om stengning av nettverket og kaller det en beleiring av journalistyrket og et forsøk på hindre ytringsfriheten og folks rett til å motta informasjon og blir hørt.

Qatar må også bryte de diplomatiske båndene og det militære samarbeidet med Iran, lyder et annet av kravene.

De fire landene krever også at Qatar kutter alle bånd til Det muslimske brorskap, Hizbollah, IS og Al Qaida, og at de straks kaster ut tyrkiske styrker og innstiller sitt militære samarbeid med Ankara.

Tyrkia hjelper

Tyrkia har en militærbase i Qatar, og forsvarsminister Fikri Isik har gjort det klart at landet ikke har noen planer om å stenge denne. Tyrkia har også sendt tonnevis med mat og andre forsyninger til Qatar.

Dersom blokaden skal oppheves, må Qatar også utlevere «terrorister» som er ettersøkt av Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater, lyder et annet av kravene.

I tillegg må Qatar også kutte all kontakt med den politiske opposisjonen i andre land i regionen og love å ikke blande seg inn i nabolandenes interne forhold.

De må videre betale erstatning for tap «landets politikk har forårsaket de siste år», og de pålegges å alliere seg med nabolandene militært, politisk, sosialt og økonomisk.