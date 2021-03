Qatar innfører minstelønn

Den nye loven gir arbeiderne en minstelønn på 1000 qatarske rijaler i måneden (2350 kroner). I tillegg vil arbeiderne få 800 rijaler for å dekke kost og losji, dersom arbeidsgiveren ikke tilbyr dette fra før.

Reformen kan gjøre livet bedre for 400 000 gjestearbeidere i Qatar, ifølge Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO).

– Qatar fører an

– Dette mesterskapet er en katalysator til endring for arbeiderrettigheter, både i Qatar og i andre deler av verden.

Dette sa Hassan al-Thawadi, generalsekretær i organisasjonskomiteen for Qatars Fotball-VM, til Al Jazeera.

Oppfordringer til boikott av VM i Qatar har kommet fra fagforeninger, fotballsupportere og nå også klubber. Foto: FABRICE COFFRINI / Afp

Boikott mesterskapet

De elendige forholdene for fremmedarbeiderne, som har bygget anlegg til neste års fotball-VM, har de siste ukene ført til oppfordring til boikott av mesterskapet. I tillegg til slavekontraktene de har måttet jobbe under, har minst 6500 arbeidere dødd i Qatar, i tiden etter at staten fikk fotball-VM.

6500 arbeidere har dødd mens Qatar har gjort seg klar til verdens største fotballfest. Nå vil flere norske fotballag at Norge skal boikotte fotball-VM neste år. Hva er det egentlig som foregår i det styrtrike, luksuriøse ørkenlandet? Og er det riktig å boikotte? Du trenger javascript for å se video. 6500 arbeidere har dødd mens Qatar har gjort seg klar til verdens største fotballfest. Nå vil flere norske fotballag at Norge skal boikotte fotball-VM neste år. Hva er det egentlig som foregår i det styrtrike, luksuriøse ørkenlandet? Og er det riktig å boikotte?

Slavesystem

Det qatarske arbeidslivet styres av kafalasystemet. Et klientsystem som gjør det mulig for arbeidsgiveren å behandle arbeideren tilnærmet som en slave. Systemet er en kombinasjon av lover, kultur og praksis. I dette systemet, har ikke arbeideren lov til å forlate landet uten arbeidsgivernes tillatelse. De kan heller ikke bytte jobb. Fremmedarbeiderne har ikke hatt noe mulighet til å forhandle om lønn, eller klage på mishandling.

Nå har emiren av Qatar endret denne loven.

Fremmedarbeiderne har ikke hatt lov til bytte jobb eller forlate landet uten tillatelse fra arbeidsgiver Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Skritt i riktig retning

– Lovendringen er et skritt i riktig retning, sier generalsekretær i Amnesty International Norge John Peder Egenæs.

– Vi skal gi myndighetene kreditt, for å ha endret viktige lover til fordel for gjestearbeiderne.

Loven er et skritt i riktig retning sier generalsekretær i Amnesty International Norge John Peder Egenæs. Foto: NRK

Loven er endret, ikke praksisen

– Nå er loven endret, men arbeiderne har ikke reell mulighet til å klage hvis loven brytes. Og arbeidsgiverne er imot reformen, sier Egenæs.

Gjestearbeiderne har ikke lov å organisere seg, dermed kan de ikke klage på arbeidsgiverne, dersom loven blir brutt.

Dersom myndighetene ikke innfører sanksjoner ved lovbrudd, kan arbeidsgiverne fortsette å utnytte de utenlandske arbeiderne.

Kafalasystemet gjør at arbeidsgiverne kan behandle arbeidstakerne som de vil. Foto: Thomson Reuters

Shura-rådet

Pandemien har gjort det vanskeligere, også for Qatar, å importere utenlandsk arbeidskraft. Arbeidsgiverne forsøker derfor å stoppe de nye lovene, som gir livet enda vanskeligere for de.

I Qatar er det emiren som sitter med makten. Han rådfører seg med Shura-rådet. Og det er dette rådet, hvor mange av de store arbeidsgiverne sitter, som prøver å stoppe reformene.

Dersom de lykkes, blir det ikke noe forbedring for gjestearbeiderne, hverken i virkeligheten og eller på papiret.

Emiren har all makt i Qatar, nå har innført lover som arbeidsgiverne misliker. Foto: Untitled / AP

Press hjelper

Siden Qatar ble tildelt fotball VM, i 2010, har de vært forpliktet til å endre arbeidsforholdene for gjestearbeiderne. Likevel har 6500 arbeidere dødd under arbeidet med bygging av fotball anlegg.

Loven om minstelønn som ble innført i dag er et resultat av det internasjonale presset mot Qatar.

– All den kritiske oppmerksomheten som har vært rettet mot Qatar, i forbindelse med VM, har presset emiren til å gjennomføre noen reformer, sier Egenæs i Amnesty International.