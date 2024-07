Viktor Orbans tur til Kyiv er ikke planlagt og kom som en overraskelse på mange. Besøket finner sted dagen etter at Ungarn har overtatt formannskapet i EU.

Ifølge ungarske kilder er hensikten med møtet å snakke med Zelenskyj om fred mellom Russland og Ukraina. De to statslederne skal også diskutere rettighetene til de ungarske minoritetene i Vest-Ukraina.

Etter den russiske fullskalainvasjonen av Ukraina har statsledere etter tur satt seg på toget til Kyiv. Ungarns autoritære leder har ikke vært blant disse. Mens europeiske land har lovet våpenstøtte til Ukraina, har Orban pleid gode relasjoner til Russlands leder.

VENNER: Under et møte i Beijing i fjor høst fortalte Putin hvor viktig det er å opprettholde kontakten med Ungarn i slike vanskelige tider. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Russlands venn i EU

Putin og Orban har møttes flere ganger de siste årene. Under et møte i Beijing i fjor høst, fortalte Putin hvor viktig det er å opprettholde kontakten med Ungarn i slike vanskelige tider.

Orban har styrt landet i 14 år og innført lover som gjør det stadig vanskeligere for opposisjonen å slippe til. Russland har hatt Putin som president i fem perioder. Der blir opposisjonspolitikere trakassert og satt i fengsel. Aleksej Navalnyj er en av flere som har blitt drept.

Russland og Ungarn er handelspartnere og økonomisk knyttet til hverandre. Mens de fleste europeiske land har jobbet for å bli uavhengige av russisk gass og olje etter 2022, kjøper Ungarn fortsatt disse råvarene fra landet som invaderte Ukraina.

Ungarn har 10 millioner innbygger og er lilleputtpartneren i forholdet. Likevel er landet viktig for Russland, ikke minst som medlem av EU. Orban har bremset EUs hjelpepakker til Ukraina og gjort det vanskelig for EU å opprettholde sanksjoner mot russiske selskap og personer.

ANTI LHBT: Putin og Orban fordømmer begge skeives rettigheter som dårlige Brussel-påfunn. Foto: Yves Herman / Reuters

Både Putin og Orban liker å være sterke menn som redder sine respektive land fra moralsk forfall. Begge fremmer kristne verdier og fordømmer skeives rettigheter som dårlige Brussel-påfunn.

Etter forslag fra Ungarn ble ikke patriarken i Moska, Kiril, inkludert på EUs sanksjonsliste. Kiril er overhodet i den ortodokse kirken i Russland og en viktig støttespiller for Putin.

Orbans kaffepause ga Ukraina penger

Ungarn sender ikke våpen til Ukraina. Som medlem av EU har Orban flere ganger forsøkt å stoppe pengeflyten fra Brussel til Kyiv. Under et toppmøte i desember i fjor, spurte den tyske kansleren om Orban kunne «gå ut og ta en kaffepause». Da Ungarns statsminister var ute av rommet, kunne de andre EU-landene utforme en hjelpepakke på 50 milliarder euro til Ukraina. Orban satte i flere uker ned veto mot dette forslaget.

Til slutt ble det endelig stemt gjennom i februar. Men Orbans «ja» kommer alltid med en kostnad. Før han godkjente Ukraina-pakken fikk han EU til å gå med på å sende penger til Budapest. Det er snakk om midler til å gjenoppbygge landet etter pandemien, disse ble holdt tilbake på grunn av Ungarns anti-LHBT-lover.

FORHANDLINGER: Da Ungarns statsminister var ute av rommet, kunne de andre EU-landene utforme en hjelpepakke på 50 milliarder euro til Ukraina. Foto: JOHN THYS / AFP

Orban har også motsatt seg at Ukraina skal blir medlem av EU. På sin siste årlige pressekonferanse sa statsministeren at et medlemskap for Ukraina «er ikke realistisk på mange, mange år.» For at nye land skal kunne bli medlemmer må alle EU-landene stemme for.

Minoriteter som forhandlingskort

Ungarn og Ukraina deler en grense på 140 kilometer i fjellområdet Karpatene. Det bor mange etniske ungarere i Ukraina og mange av disse støtter Orban. Den etniske minoriteten bor helt vest i landet, langt unna fronten. Misnøyen med krigen, som mange av de ukrainske ungarerne føler, er noe som blir utnyttet av de statlige, ungarske medier. «Bare Ungarn støtter oss» sa lederen for Det Ungarske Språkinstututtet i Ukraina, Ildikó Orosz, i en tale i Budapest. Han hevder at minoritetens krav om kunne opprettholde ungarsk språk og kultur ikke blir hørt i Kyiv.

Ungarn ble et mye mindre land da Østerrike-Ungarn ble oppløst etter Første Verdenskrig. Dette førte til at ungarere ble boende i flere naboland. Rettighetene til minoritetsungarere i Ukraina og EU er en viktig sak for nasjonalisten Viktor Orban. Han har tidligere sagt at Kyivs dårlige behandling av de etniske ungarerne er grunnen til at Ukraina ikke får noe våpen fra Budapest.

EU MEDLEM?: EU har også begynt formelle samtaler med Ukraina og Moldova om å gjøre landene til EU-medlemmer i fremtiden. Foto: Ludovic MARIN / AFP

Kjepper i hjulene for EU-medlemskap?

Viktor Orban er kjent som en mann som vil styrke Ungarns posisjon og som ikke er redd for å utfordre EU. Derfor har mange innenfor unionen vært bekymret for at Ungarn det kommende halvåret skal ha formannskapet i EU. Det betyr at Orban fremover kan sette mye av agendaen. Ungarn kan kalle inn til møter og sette mål for hva unionen skal arbeide med.

Derfor skyndte EU seg med å få på plass en liste med nye sanksjoner mot Russland i juni, rett før Ungarn overtok lederstolen etter Belgia.

EU har også begynt formelle samtaler med Ukraina og Moldova om å gjøre landene til EU-medlemmer.

Da EU-landene siste gang stemte om å åpne opp for ukrainsk medlemskap avstod Ungarn fra å stemme. Den formelle prosessen med å bli medlem av EU vil ta flere år og er utall av møter. I hvor stor grad Ungarn skal gjøre denne prosessen enda lengre, avhenger blant annet av hva Orban kan få ut av samtalene med Zelenskyj.

Hør mer om president Zelenskyjs jakt på støtte til Ukraina i podcasten Urix: