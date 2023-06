Putins stilling etter «kuppforsøket»

Søndag formiddag dro NRKs team ut i Moskvas gater for å finne ut hva folk tenker om Wagner-sjefens avbrutte felttog mot Moskva.

Det var ingen enkel oppgave. Mange er redde for å snakke om politikk. Dessuten kommer vi fra et «ikke-vennlig land».

På spørsmålet «hvem har rett», underforstått Putin eller Prigozjin, svarte noen få at de ikke visste eller ikke var sikre.

Men de aller fleste svarte «Putin».

Ingen sa «Prigozjin». Og flere sa at de ikke interesserer seg for «politikk».

En slik overfladisk spørrerunde langt fra slagmarken i Ukraina har begrenset verdi.

Men det minnet meg om hvor viktig det er å trekke inn folkets forhold til den lederen som analyseres, også i et autoritært samfunn.

Vadim støtter president Putin helhjertet. Han mener det militære opprøret ble organisert av USA, og at Jevenij Prigozjin bare fungerte som redskap. USAs president Joe Biden har avvist at USA var involvert i opprøret. Foto: Gro Holm / NRK

Fasiten på om, hvor mye og hvordan president Putin eventuelt er svekket har vi ikke ennå.

Men det går an å argumentere både for og mot alvorlig svekkelse.

La oss først se på argumentene mot.

1. Foreløpig « seier » til Putin

Putin «vant», i hvert fall denne omgangen. Prigozjin stanset den militære marsjen mot Moskva og gikk med på å dra i eksil. Russiske liv er spart, blodbad er unngått. Wagner-gruppen var riktignok et monster Putin selv gjorde bruk av, både i Syria, Afrika og Ukraina. Men når monsterets leder så brutalt fysisk utfordret de maktstrukturene Putin er avhengig av, slo han tilbake og vant.

2. Prigozjin svekkes i eksil

Jevgenij Prigozjins posisjon er kraftig svekket gitt at han faktisk drar i eksil i Belarus. Det er mye vi ikke vet om avtalen som ble inngått, men Prigozjin kan ikke lenger fungere som feltherre og «general» for sine soldater. Soldatene har siden 2014 vært hans maktbase.

Nå er han etter all sannsynlighet skilt fra dem. Han kan ikke lenger bruke Wagner-gruppens effektivitet på slagmarken til å drive utpressing overfor den russiske forsvarsledelsen.

Putin får riktignok en «hest» mindre å spille på. Men til gjengjeld blir det enklere å konsolidere den operative ledelsen av krigføringen i Ukraina.

3. Russernes ønske om stabilitet

Det russiske folk ønsker seg først og fremst stabilitet og «et rolig liv». Det er en del av en uskreven kontrakt mellom president Putin og størstedelen av befolkningen at han sikrer dem det, mens de lar være å gjøre opprør.

Det kan virke veldig arrogant av en vestlig journalist å skrive noe sånt. Men det støttes av meningsmålinger.

Ifølge det uavhengige Levada-senteret mente 82 prosent av de spurte i mai at Putin gjør en god jobb.

76 prosent støtter de russiske soldatenes krigføring i Ukraina. 91 prosent av befolkningen deltar ikke i politikken, enten fordi det ikke interesserer dem, eller fordi de ikke føler de har noen mulighet til å påvirke.

22 prosent kunne tenkt seg å engasjere seg mer, blant dem flest unge.

Men russere flest interesserer seg verken for politikk eller for det mange omtaler som «maktkampen mellom elitene».

Mange ser på Prigozjins forsøk på å presse Putin til å avsette forsvarsministeren og forsvarssjefen som nettopp en slik maktkamp.

4. Putins påskudd for innstramming

Putin vil bruke det militære opprøret som påskudd til å stramme til overfor all kritikk.

Nasjonalforsamlingen har tidligere vist at den kan vedta nye lover i rekordfart men henvisning til landets sikkerhet.

Dette er autokratens måte å hindre dissens på. Men det har fungert til nå. De som ikke orker å leve under slike forhold, og i tillegg har penger eller kontakter, de drar fra landet.

Presidenten og Wagner-sjefen har kjent hverandre lenge. Er Putin svekket etter de dramatiske timene lørdag? Foto: AP

Dette er de viktigste argumentene for at Putin er svekket.

1. Utfordres av egen leiehær

Det at en leiehær utfordrer landets president midt i en krig er i seg selv et tegn på at Putin er svekket, påpeker mange.

USAs utenriksminister Anthony Blinken omtaler det som «sprekker i den russiske fasaden».

Han antyder også at dramaet ikke er over.

Kineserne uttaler seg ikke offentlig om andre statslederes utfordringer på hjemmebane. Men det var nok ikke tilfeldig at Russland sendte viseutenriksminister Andrej Rudenko til Beijing sent lørdag.

Han sier han fikk løfter om «støtte til stabilisering av situasjonen».

2. Fremstår som svak

Putin hadde tilsynelatende dårlig styring med utviklingen lørdag 24. juni. På formiddagen holdt han en tale der kan kalte Prigozjin en «forræder» som ville bli straffet.

Noen timer senere inngikk han via mellommenn en avtale om straffrihet. Og i mellomtiden ble det ikke gjort seriøse forsøk på å stanse Prigozjins soldater på vei til Moskva.

Et blodbad ble riktignok avverget, men forløpet og avslutningen får Putin til å se svak ut.

3. Kan elitene nå stole på Putin?

De russiske politiske, militære og økonomiske elitene vil kanskje slutte å stole på at Putin kan garantere deres sikkerhet. Dette er trolig det sterkeste argumentet for en svekket Putin, hvis det stemmer.

Men det vet vi ikke med sikkerhet. For dette er eliter som er vant til å bli styrt ved hjelp av frykt og splitt og hersk.

De virkemidlene har Putin fortsatt, og etterretning og overvåking fungerer mer effektivt enn noen gang tidligere.

Så usikre eliter betyr ikke det samme som handlekraftige eliter. Kanskje de velger å fortsette å stole på presidenten.

Redaktør Konstatnin Remtsjukov i avisa Nezavisimaja Gazeta antyder i et intervju med The New York Times at folk nær Putin kan komme til å forsøke å overbevise ham om ikke å stille til gjenvalg i 2024.

Men så langt går den samme redaktøren ikke i egen avis.

Der går han i stedet inn for å avvæpne alle grupper som ikke er en del av Russlands væpnede styrker.

Remtsjukov peker på en utfordring som har fått lite oppmerksomhet til nå.

Denne demonstranten vil gi president Putin økte fullmakter. Blant annet vil hun fjerne alle referanser til internasjonale avtaler i den russiske grunnloven fra 1993. Hun mener de begrenser Russlands handlefrihet. Foto: Gro Holm / NRK

Avvæpning av Wagner-soldater?

For hva skal skje med de Wagner-soldatene som deltok i opprøret? De som ikke deltok i opprøret blir bedt om å tegne kontrakter med det ordinære forsvaret. Mens opprørerne skulle tilbake til «basene».

Men ingen vet riktig hva det innebærer. Hvilke baser? Hvem har kommandoen? Og hva skal de bruke våpnene til? Burde ikke opprørere som har deltatt i kuppforsøk avvæpnes?

Kanskje finnes det en passus om det i den avtalen svært få kjenner i detalj. Kanskje ikke.

Kanskje vil Prigozjin roe seg, kanskje har han fått løfter om nye oppdrag utenfor Russland.

Mer usikkerhet for Putin

Den russiske opposisjonen er for lengst kuet og splittet i en slik grad at de ikke truer presidenten. Folket går ikke lenger ut i gatene for å protestere mer enn noen titalls personer av gangen.

«Politikk» er som et ubehagelig virus i manges ører. Det store flertallet stoler på presidenten.

Men Putin kan ikke kjenne seg like sikker som før.

Hva tenker soldatene ved fronten om Prigozjins landsforvisning? Hva tenker de Wagner-opprørerne som fortsatt har våpen?

Og hva snakkes det om i departementene og Kremls korridorer? Hva sies på sosiale medier og mellom linjene i etablerte medier? Hvilke øyenbryn heves, hvilke blikk veksles som signal om mishag?

Det er mye vi ikke vet.