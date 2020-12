Som ventet var det koronaepidemien som dominerte starten av Vladimir Putins årlige pressekonferanse.

Det har vakt en viss oppsikt at den russiske presidenten foreløpig ikke har latt seg vaksinere av den russisk-utviklede Sputnik 5-vaksinen. Han vil gjøre det i forhold til prioriteringslisten som er vedtatt, sier han.

– Jeg kommer til å la meg vaksinere når legene finner det riktig at personer på min alder kan gjør det sa Putin. Han trakk fram at vaksinen er opp til 97 prosent effektiv.

Putin sa at han ikke har bestemt seg om han vil stille på nytt ved presidentvalget i 2024, noe han har mulighet til i tråd med den nye russiske konstitusjonen. Putin sa at dette vil avhengig av stabiliteten i Russland.

Pressekonferanse på en annen måte

Den årlige pressekonferansen til den russiske presidenten blir i år gjennomført på en annen måte enn vanlig. President Vladimir Putin sitter selv i sin residens Novo Ogarjevo utenfor Moskva sammen med de journalister som er akkreditert av presidentadministrasjonen.

Resten av pressen og utenlandske korrespondenter er samlet, med god avstand seg imellom, hos pressesekretær Dmitrij Peskov på Mezjdonarodnij-hotellet i sentrum av den russiske hovedstaden.

Resten av den regionale russiske presse sitter på forskjellige steder, fra Vladivostok i øst til St. Petersburg i vest.

Journalistene måtte sitte med god avstand under årets pressekonferanse Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Russland har klart seg bra

Som vanlig brukte Putin lang tid ved starten av pressekonferansen til å gi en oversikt over den økonomiske situasjonen i landet. Han mente at Russland hadde klart seg bedre enn mange andre land.

Det gjelder både industriproduksjonen og selve kampen mot koronaepidemien. Russland har til nå hatt i underkant av 50 000 døde med covid-19. Det er langt færre enn mange andre land om man tar hensyn til folketallet, slo Putin fast.

Han trakk også fram at Russland var første land til å starte massevaksinering mot viruset, og at andre land nå var interessert i et samarbeid om bruk av Sputnik 5 vaksinen.

Håper problemer blir løst under Biden

Vladimir Putin fikk også spørsmål om russiske hackere var blitt dårligere når de ikke klarte å få gjenvalgt Donald Trump som amerikansk president.

Vladimir Putin holdt sin årlige pressekonferanse fra sin residens utenfor Moskva. Foto: SPUTNIK / Reuters

Igjen avviste den russiske presidenten at det var Russland som stod bak hackerangrepene i forbindelse med valgkampen i 2016.

Men han sa at han håper at noen av de problemene som er mellom Russland og USA kan bli løst under nyvalgt president Joe Biden. Han trakk fram at Biden har lang erfaring både med innenriks- og utenrikspolitikk.

Navalnyj

Den russiske presidenten fikk også spørsmål om hvem han mener stod bak forgiftningen av opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Putin nektet nok en gang å ta Navalnyjs navn i sin munn, og kalte ham bare pasienten i Berlin.

Aleksej Navalnyj ber om etterforskning av den russiske sikkerhetstjenesten FSB

Han mente at de opplysningene som nå er kommet fram om at FSB-offiserer lenge hadde overvåket Navalnyj og også var i Sibir da han ble forgiftet, viser at det er den amerikanske etterretningstjenesten som står bak hele saken. Og at dette igjen bekrefter at «pasienten» samarbeider med amerikansk etterretning sa Putin.

– Hvis det hadde vært et slikt ønske, så hadde lyktes sa Putin ironisk.