Putin holdt torsdag sitt årlige møte for spesielt inviterte gjester og presse i markedshallen Gostinyj Dvor i sentrum av Moskva. I lengre tid har folk kunnet sende inn spørsmål. Da TV-sendinga startet torsdag, var det kommet inn 2,5 millioner spørsmål fra hele landet.

Etter snart to år med krig i Ukraina, eller «den militære spesialoperasjonen» som han kaller det, sier Putin at Russlands mål er uendrede.

Bekreftede tall på sivile som er drept i krigen i Ukraina, har passert 10.000, ifølge FNs menneskerettskontor. Det antas at det reelle tallet er mye høyere, skriver NTB.

– Freden vil komme når vi når målene våre. Og la meg gjenta målene våre: Det er «avnazifisering», demilitarisering og en nøytral status for Ukraina, sa Putin.

Holder fast på nazi-bildet

NRKs korrespondent i Russland, Gro Holm, har fulgt Putins møte med pressen og det russiske folket i dag.

– Putin framstiller her krigen i Ukraina som en fortsettelse av krigen mot Nazi-Tyskland og viser blant annet til at Stepan Bandera feires som en nasjonalhelt i Ukraina, sier Holm.

Hun sier også at Putin trakk fram episoden der en tidligere SS-offiser ble applaudert i den kanadiske nasjonalforsamlingen da Zelenskyj var til stede. En hendelse som både ukrainske og kanadiske myndigheter har innrømmet var en tabbe.

– Når det gjelder demilitarisering mener Putin at Ukraina ikke kan ha væpnede styrker som er i stand til å kjempe mot Russland. Det handler blant annet om at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato og at det ikke skal være fremmede styrker på ukrainsk territorium, sier NRKs Russland-korrespondent.

Putin benyttet også anledninga til å gjenta at han stiller som kandidat ved presidentvalget i mars neste år, noe han kunngjorde fredag.

– Trenger ikke ny mobilisering

Den russiske presidenten sier at rundt 486.000 soldater hittil er rekrutterte til hæren som kjemper i Ukraina, noe som utgjør rundt 1500 om dagen.

– Når vi kommer til slutten av året vil vi ha rekruttert rundt 500.000 personer til hæren, så vi trenger ikke noen ny runde med mobilisering, fastslår Putin.

Han sier at Russland for øyeblikket har 617.000 soldater som kjemper i Ukraina langs den 2000 kilometer lange fronten.

Kontraktene for soldatene signeres ifølge Putin for 3–4 år av gangen.

Stram regi

Det står 17 store TV-skjermer i salen der pressekonferansen holdes. Spørsmål ruller kontinuerlig over skjermene.

Det er Kremls egen pressetalsmann, Dmitrij Peskov, som bestemmer hvem i salen som får ordet.

Putin forholder seg til spørsmålene som videreformidles av to betrodde journalister som sitter ved siden av ham, pluss spørsmål fra salen.

De fleste er russiske journalister, men noen utenlandske har også møtt opp. Blant dem er BBC, Sky News, amerikanske NBC, fransk TV og New York Times. Ingen av de britiske journalistene får ordet.

Spørsmålene ruller over skjermen, men Putin forholder seg bare til spørsmålene som velges av to betrodde journalister. Foto: VLADIMIR GERDO / AFP

Putin får spørsmål fra New York Times' om journalisten Evan Gershkovich (Wall Street Journal) som har sittet lenge i fengsel.

– Du sier at han befinner seg i fengsel uten rettergang, men du sier også at fengslingen er forlenget. Det skjer ikke uten at en domstol har bestemt det. Han er fengslet fordi han har brutt russisk lov. Vi må finne en avtale, og vi er i dialog med amerikanske myndigheter, svarer Putin.

Han legger til at dialogen ikke er enkel, men at han håper at de finner en løsning.

Et annet spørsmål går på Moldova:

– Hvordan ser du på integrasjonen i det postsovjetiske territorium og Moldovas delvise tilbaketrekking fra SUS (Samveldet av uavhengige stater – en løs union av en del tidligere sovjetstater).

– Det bygger helt og holdent på frivillighet. Hvis Moldova ikke vil være med, så er det valget fra ledelsen i Moldova. Det er et av de fattigste landene i Europa. Hvis de vil følge Tysklands eksempel og kjøpe energi til 30 prosent høyere priser, så er det deres sak, svarer Putin.

Moldova har trukket seg fra tre avtaler om energisamarbeid, og fra to avtaler knyttet til vareleveranser og samarbeid om grensekontroll.

– Her prøver han å minne Moldova om at det koster å ikke være venn med Russland, sier Gro Holm.

– Hvordan vil du si at Putin framsto i dag?

– Han har ingen rådgivere ved siden av seg. Han svarer ganske suverent, svært detaljert. Dette er en mann som har sittet ved makten siden år 2000. De siste 20 årene har han enten vært president eller statsminister. Han framstår sikker og trygg. Samtidig virket han litt sliten, mindre humoristisk enn han bruker, sier Holm.

Torsdag ettermiddag ble det for øvrig klart at EU åpner medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova.

Økt økonomisk vekst

Putin blir spurt av programlederen hva Russland kan være stolt over når det gjelder økonomi, hvorpå Putin tar fram ei gul mappe og stolt tar fram en økonomisk oversikt.

– Vi forventer en vekst i BNP på 3,5 prosent, i fjor var den på 2,9, så det er en solid framgang. Det er særlig vekst i foredlingsindustrien. Dessverre ligger inflasjonen rundt 7,5 prosent ved utgangen av året, kanskje opp mot 8 prosent. Men selv med denne inflasjonen har vi reallønnsvekst, sier Putin til programlederen.

Putin var svært fornøyd med tallene han kunne presentere på russisk økonomi. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Han legger til at industriell produksjon har vokst med 3,6 prosent og at produksjonen generelt skal ha vokst med 7,5 prosent og investert kapital med 10 prosent.

– Dette betyr at vi sikrer bærekraften i økonomien. Og arbeidsledigheten ligger på lave 2,9 prosent, sier presidenten.

Forventet levealder i Russland i fjor lå på 70 år, i år er den ventet å ligge på 73.

Holm peker på at Putin legger vekt på det som finnes av positive signaler.

– Han sier at det er positivt med bare 2,9 prosent arbeidsledighet, men sannheten er at Russland mangler arbeidsfolk, flere millioner arbeidstakere. Alt fra vaskehjelper til IT-spesialister, ingeniører og lærere, sier Holm.

Hun forteller at forklaringa på dette dels er at flere hundretusen menn er sendt i krigen, dels at flere hundretusen yngre arbeidstakere har reist fra landet.

Samtidig kommer det færre migrantarbeidere fra Sentral-Asia og Kaukasus, fordi de får mindre utenlandsk valuta for de rublene de tjener.

Mange lokale saker

Mange av spørsmålene som folk hadde sendt inn handlet om lokale hjertesaker.

En journalist fra Sibir ville vite når myndighetene har tenkt å utvide en veistrekning mellom Tjumen og Novosibirsk, der det skjer mange ulykker.

Hun minnet også om at de trenger å oppgradere flyplassen i Omsk.

Putin kunne ikke love raske penger, men lovet å bringe ønskene videre til Transportdepartementet.

Presidenten var enig i at det trengs en jernbane mellom den sibirske storbyen Jakutia og Kina. Men han sa også at planlagte strekninger må ferdigstilles først.

En journalist fra Burjatia ville vite om de kunne få føderale penger til et senter for østlig medisin.

Hennes argument var at regionen har bidratt mye til rehabilitering av skadde soldater. Burjatia har sendt langt flere soldater til Ukraina enn folketallet skulle tilsi.

Men heller ikke her kunne Putin love penger til det han beskrev som et godt initiativ.

EU diskuterer Ukraina

Putins møte ble holdt parallelt med at EUs ledere satt i Brussel og diskuterte fortsatt støtte til Ukraina, og landets muligheter for å bli EU-medlem.

Putin benyttet pressekonferansen til å bemerke at Ukrainas støtte fra utlandet synes å svekkes. Rett før møtet i Brussel sa Tysklands forbundskansler Olaf Scholz:

– Det er svært viktig at et tydelig signal om støtte til Ukraina blir sendt herfra. Signalet er også rettet mot Russlands president som må få vite at han ikke kan regne med at EU slakker av på støtten til Ukraina, sa Scholz til pressen på vei inn i møtet.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz vil gi et tydelig signal til Putin om at Ukraina fortsatt har EUs støtte. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Putin har helt siden 2001 hatt et årlig møte med presse og folket der seerne kan ringe inn og journalister stiller spørsmål. De kan ofte vare i flere timer. Unntaket var i fjor, da den ble avlyst etter russisk tilbakegang på slagmarken.