Putin: Vil erstatte vestlige selskap med kinesiske

Kina skal få hjelp til å erstatte vestlige selskaper som har forlatt Russland, sa Putin etter samtaler med den kinesiske presidenten Xi Jinping.

Etter at landet invaderte Ukraina trakk flere vestlige selskap seg ut.

Putin tar også til orde for økt gassalg til Kina, og et mulig russisk-kinesisk samarbeid om «den nordlige sjøruten».

Den kinesiske presidenten er på statsbesøk i Moskva, og har hatt flere samtaler med Putin.

Kinas president Xi Jinping har hatt samtaler med Russlands statsminister Mikhail Misjustin i Moskva tirsdag. Foto: Dmitry Astakhov / AP

Russland vil gi mer gass til Kina, og en ny ledning kan øke leveransen.

Xi sa også at han ønsker å prioritere forholdet til Russland.

– Jeg foreslår å styrke vår koordinering og vårt samarbeid, sa president Xi Jinping tirsdag og kalte Putin for en kjær venn.

Gazprom, det statlige russiske gasselskapet, sa tirsdag at de har levert rekordmye gass til Kina i rør via Sibir. Misjustin mener handelen vil nå 200 milliarder dollar i år. I fjor endte summen på 185 milliarder dollar.

USA er skeptiske og mener Kina har en stilltiende aksept for Russlands invasjon. Fordi at de to landene har økt sitt økonomiske samarbeid.

Målet med møtet er blant annet å finne andre måter å betale på, i egne valutaer. Slik at de slipper å være låst til dollar og euro, noe som i dag gjør dem sårbare for sanksjoner.

Kinas president i møter med statsminister Mikhail Misjustin. Foto: SPUTNIK / Reuters

Kinas president har også invitert Vladimir Putin til Kina.

Generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg mener at møtet i Moskva viser at Kina og Russland kommer nærmere og nærmere hverandre.

Kinesisk fredsplan for Ukraina

Mandag hadde de to sterke menn samtaler i fire og en halv time der de kalte hverandre for «kjære venner».

Etterpå fulgte Putin Xi ut til sin limousin mens de begge smilte bredt.

I møtene sa den russiske lederen at han er åpen for Kinas forslag for å gjøre slutt på kampene i Ukraina, en plan som legger opp til dialog og respekt for alle lands territorielle suverenitet.

Xi Jinping besøker Vladimir Putin i Moskva. Foto: Grigory Sysoyev / AP

Putin håper besøket viser at de har støtte mot vestlig dominans, mens Xi vil forsøke å vise seg fram som en global fredsmekler.

Xi sier Kina er klar til å fortsette å spille en konstruktiv rolle i å finne en løsning på Ukraina-krisen, ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt en arrestordre på Putin for hans rolle i den ulovlige deporteringen av ukrainske barn til Russland.

Kina mener dette er et uttrykk for dobbeltmoral, og mener ICC bør respektere statslederes immunitet.

Skepsis i Vesten

USAs utenriksminister Antony Blinken sier besøket viser at Kina ikke prøver å holde Putin ansvarlig for forbrytelsene i Ukraina.

– I stedet for å fordømme, gir de Russland diplomatisk støtte til å fortsette disse forbrytelsene, sier Blinken.

Amerikanerne mistenker at Kina planlegger å forsyne Russland med våpen, men det har kineserne avvist.

Ukraina på sin side sier at de gjerne vil ha samtaler med Kina, men noen slike planer er ikke om hjørnet.

Antony Blinken holdt pressekonferanse i går. Foto: JIM WATSON / AFP

Kinas 12-punktsplan for fred i Ukraina er lite konkret, men vestlige diplomater følger nøye med på hva som kan skje.

Kritikken går ut på at fredsplanen bare vil støtte opp om Russlands okkupasjon og gi Putin tid til å forberede seg på en ukrainsk motoffensiv.

Det er og en frykt for at Kina kan komme til å følge i Russlands fotspor og ta kontroll med selvstyrte Taiwan, som Kina ser på som sitt territorium.