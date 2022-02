Putin: Russland vurderer anerkjennelse av Øst-Ukraina

– Bruken av Ukraina som et instrument for konfrontasjon med landet vårt, utgjør en alvorlig og svært stor trussel mot oss, sa Putin da han på kort varsel sammenkalte det russiske sikkerhetsrådet mandag ettermiddag.

Den russiske presidenten kalte inn til et møte mandag, for å diskutere Dumaens forslag om å anerkjenne de separistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina som uavhengige.

Ifølge Putin blir forslaget fra Dumaen om å anerkjenne Donetsk og Luhansk som uavhengige, nå vurdert i Kreml.

Prorussiske separatister i regionene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina ba Putin om å godkjenne dem som selvestendinge stater. Det kom frem i en TV-sending på russisk TV mandag.

– Jeg ber dere anerkjenne suvereniteten og uavhengigheten til Folkerepublikken Luhansk, sa separatistleder Leonid Pasechnik i en video som ble sendt på russisk statlig TV mandag. Denis Pusjilin, lederen for den selverklærte Folkerepublikken Donetsk, kom med en lignende appell.

De to utbryterregionene har siden 2014 vært kontrollert av russiskstøttede separatister, som har ligget i krig med ukrainske regjeringsstyrker.

USA bekrefter møteplaner

Vladimir Putin sa mandag at hans franske kollega Emmanuel Macron hadde fortalt ham at det har skjedd en endring i USAs holdning til Russlands sikkerhetskrav, men at ikke kjente til hva det innebar, melder nyhetsbyrået Reuters.

Frankrikes president Emmanuel Macron har foreslått et møtet mellom Biden og Putin, opplyser det franske presidentkontoret.

Møtet skal også utvides til å inkludere andre involverte parter i konflikten for å diskutere «sikkerhet og strategisk stabilitet i Europa», heter det i en uttalelse.

Det hvite hus bekreftet opplysningene natt til mandag norsk tid. Pressetalskvinne Jen Psaki sier at USA er «forpliktet til å følge det diplomatiske sporet fram til en invasjon starter».

– President Biden har i prinsippet gått med på å møte president Putin ... dersom en invasjon ikke skjer, sier Psaki.

Biden har tidligere sagt at han tror Putin har bestemt seg for å invadere. Men at han er villig til å møte den russiske presidenten, når som helst og hvor som helst.

– Vi er også klare til å innføre raske og harde konsekvenser dersom Russland i stedet velger krig. Og i øyeblikket ser Russland ut til å fortsette forberedelsene til en fullskala invasjon av Ukraina veldig snart, la hun til.

Telefonsamtaler på kryss og tvers

Det er ikke satt noen dato for når de to presidentene skal treffes.

I en uttalelse mandag formiddag fra Kreml het det først at et møte eller en telefonsamtale kan finne sted umiddelbart hvis situasjonen tilsier det, deretter at president Putin mener det er litt for tidlig for et møte.

Utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov skal uansett treffes torsdag 24. februar, i et møte som ble avtalt før helgen. Der skal de starte forberedelsene til et mulig toppmøte.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov bekrefter at han skal møte USAs utenriksminister Antony Blinken i Geneve.

Lavrov skal også ha et telefonmøte med den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian i dag, mandag, skriver russiske medier.

I tillegg skal det være avtalt et møte for utenriksministrene i den såkalte Normandie-gruppen, som består av Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike, ifølge en uttalelse fra Kreml.

Det var denne gruppen som forhandlet frem våpenhvileavtalene mellom den ukrainske regjeringen og de russiskstøttede utbrytergruppene i Øst-Ukraina, de såkalte Minsk-avtalene, i 2015.

Fakta om Minsk-avtalene Ekspandér faktaboks Våpenhvile for Ukraina, undertegnet i Hviterusslands hovedstad Minsk 12. februar 2015. Ifølge avtalen skal alle tyngre våpen trekkes ut av en buffersone på minst 50 kilometer fra fronten i Øst-Ukraina.

Alle krigsfanger og gisler skal slippes fri.

Avtalen inneholder en fremdriftsplan for varig fred i Donbass-området. Store deler av området kontrolleres i dag av prorussiske separatister.

Ifølge avtalen skal Ukraina igjen få kontroll over sin grense mot Russland, men først etter at lokalvalg er avholdt og en ny grunnlov har trådt i kraft. Det skulle skje innen utgangen av 2015, men har foreløpig ikke skjedd.

Ukrainas nasjonalforsamling fikk 30 dager til å definere det geografiske området som skal få selvstyre. En lov om dette ble vedtatt i mars, men vil først gjelde når det er avholdt valg i områdene i tråd med ukrainske lover.

Avtalen forutsetter også «tilbaketrekkingen av alle utenlandske væpnede elementer, militært utstyr og leiesoldater». Kilde: NTB

Den franske presidenten hadde to lengre telefonsamtaler med Vladimir Putin søndag ettermiddag og kveld. Han var også i kontakt med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Tysklands forbundskansler Olof Scholz i tillegg til USAs Joe Biden.

Scholz skal også snakke med Putin over telefon mandag ettermiddag. Telefonmøtet er koordinert med Macron, opplyser en tysk regjeringstalsmann.

Den franske utenriksministeren skal også delta på et møte til den tyske regjeringen, og de to landenes utenriksministre vil holde tett kontakt, ifølge nyhetsbyråer.

Sikkerhetsrådene innkalt

Den amerikanske presidenten avlyste på kort varsel en reise til hjemstaten Delaware. Det skjedde etter et fire timer langt møte med det nasjonale sikkerhetsrådet.

Russlands president Vladimir Putin på sin side har kalt inn til et ekstraordinært møte i det russiske sikkerhetsrådet. Årsaken er den økende spenningen mellom Ukraina og Vesten, heter det.

– Situasjonen er nå «ekstremt anspent». Foreløpig ser vi ingen tegn på at spenningene avtar, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov før møtet.

Ukraina-krisen vil også dominere dagens møte blant EUs utenriksministre i Brussel.

Det er også et ekstraordinært møte i formannskapet til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Polen i dag, hvor man håper å engasjere Russland til dialog.

Satellittbilder viser ny russisk militæraktivitet

Amerikanske etterretning hevder de har pålitelig informasjon om at Russland har gitt styrkene som står på grensen til Ukraina ordre om å fortsette invasjonsplanene. Dette skriver flere amerikanske medier.

Samtidig viser nye bilder fra satellittbilde-selskapet Maxar Technologies at Russland har utplassert flere soldater og mer militært utstyr nær grensen til Ukraina.

Flere pansrede kjøretøy og soldater skal ha forlatt et oppmarsjområde og beveger seg inn i skogsområder og over jorder mellom 14 til 30 kilometer fra grensen til Ukraina, ifølge selskapet.

En analyse av bildene tatt søndag og fra søndag 13. februar indikerer troppeforflytning i nærheten av Soloti sørvest i Russland, ifølge Maxar.

De nye bildene, som skal ha blitt tatt søndag, viser spor etter kjøretøyene over snødekte jorder, som omkranses av skogsområder og veier. Flere bygninger er også synlige på satellittbildene. Bildene skal være tatt sørvest i Russland.

– De fleste kampavdelingene og støtteavdelingene i Soloti har forlatt området. Omfattende hjulspor og noen kolonner med pansret utstyr ses i området, skriver Maxar.

Det er også aktivitet nær Valuyki omtrent 15 kilometer nord for grensen og nye utplasseringer nordvest for Belgorod, som ligger om lag 30 kilometer fra grensen, ifølge selskapet.

Ukraina-konflikten Ukraina ser til NATO Ukraina søker om å få delta i Natos MAP-program, en handlingsplan for fremtidig medlemskap i Nato. Frankrike og Tyskland stemmer mot etter kritikk fra Russland. Et kompromiss blir inngått om at Ukraina en dag skal bli medlem av alliansen, uten å spesifisere hvordan dette skal skje.

Presidenten vil ikke samarbeide med EU Ukrainas president Viktor Janukovitsj sier nei til en frihandelsavtale med EU til fordel for tettere bånd med Russland.

Janukovitsj stilles for riksrett Store protester mot Janukovitsj fører til at han blir avsatt. Siden blir det lyst ut en arrestordre mot den tidligere presidenten. Janukovitsj flykter til Russland.

Krim blir annektert av Russland Russland tar kontroll over Krim-halvøya. Russland straffes med økonomiske sanksjoner, samtidig som de blir kastet ut av det internasjonale forumet «G8-landene» (nå kjent som «G7-landene»).

Krigen i Donbas Pro-russiske separatister tar kontroll over deler av regionen Donbas øst i Ukraina. Ukrainske regjeringsstyrker slår tilbake, men klarer ikke å ta tilbake alle områdene.

Våpenhvile Det blir inngått flere avtaler om våpenhvile – den siste i februar 2015.

Minsk-avtalene De såkalte Minsk-avtalene skulle etter planen danne grunnlaget for en fredlig løsning, men blir aldri realisert.

Ny president i Ukraina Skuespiller og komiker Volodymyr Zelenskyj vinner valget om å bli ny president i Ukraina. Han lover nye fredssamtaler med Russland og å ende konflikten i øst-Ukraina.

Russland øker millitær tilstedeværelse Satellittbilder viser russiske tropper på grensa til Ukraina. Myndighetene i Ukraina sier det er snakk om 100.000 russiske soldater.

USA og Russland i samtaler Russlands president Vladimir Putin krever at NATO skal garantere en avslutning på sin østlige ekspandering og nekte Ukraina medlemskap. Biden truer med økonomiske sanksjoner.

USA lover å støtte Ukraina President Joe Biden lover i samtale med Ukrainas president Zelenskyj at USA og de allierte vil reagere kraftig dersom Russland invaderer Ukraina.

USA advarer om at en russisk invasjon er nær Biden advarer om at en russisk invasjon av Ukraina er sannsynlig og kan være nær.

Diplomatiske samtaler i Europa Statsledere fra flere europeiske NATO-land møter Putin til diplomatiske samtaler om grensesituasjonen mellom Russland og Ukraina. Flere land anbefaler sine borgere å forlate Ukraina.

Norge sender soldater til Øst-Europa 15. februar bekrefter forsvarsminister Odd Roger Enoksen at Norge sender rundt 50 soldater til NATO-allierte Litauen i solidaritet med forsvarsalliansen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt advarer om mulig flyktning- og energikrise i Europa.

Ordkrig om tilbaketrekning Russland sier at militærøvelsen på Krimhalvøya avsluttes, og at styrkene trekkes tilbake. Natos generalsekretær Jens Stolteberg sier de så langt ikke har sett noen tegn til nedtrapping fra Russland, men at de heller ser ut til å fortsette opprustningen. Vis mer

Norsk forsker mener det er hold i påstandene

USA og Nato anslår at mer enn 150.000 russiske soldater omringer Ukraina på tre kanter. Rundt halvparten av dem skal være kampklare og i stand til angripe innen 48 timer, ifølge en offisiell amerikansk kilde.

De røde prikkene er permanente russiske militærbaser med kampstyrker. De hvitrøde merkene er nye avdelinger siden mars 2021.

– Det er nok hold i de amerikanske påstandene, mener sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Det står nå så store styrker i grenseområdene, og det er kjørt frem så mye utstyr at det kanskje ikke er nok til en full invasjon, men i hvert fall en stor militæraksjon, sier Bukkvoll til NRK.

Han sier hovedproblemet for alle som skal prøve å tolke situasjonen, er at forberedelsene til en faktisk invasjon er de samme som ved en «skremselsaksjon».

– Det er ikke mulig å se ut fra det som skjer på bakken; om det fremdeles er for å skremme, for å få Vesten og Ukraina til å gi mer i forhandlinger, eller om det er en faktisk militæraksjon som forberedes, sier Bukkvoll.

Russiske myndigheter opplyste før helgen at de er i ferd med å trekke tilbake styrker fra de ukrainske grenseområdene. Men at det tar tid å flytte så store mengder soldater og utstyr, som har vært brakt dit på grunn av store militærøvelser.

Nato og vestlige representanter hevder hardnakket at de ikke ser noen reell tilbaketrekning, men derimot en oppbygging.

– Russerne har trukket tilbake noen avdelinger, særlig fra Krim, men det er så lite at det ikke utgjør noe spesielt i det store bildet, sier FFI-forskeren.

Tror Putin opprettholder presset

Russland har anslagsvis 30.000 soldater plassert i Hviterussland, som del av en felles militærøvelse som etter planen skulle avsluttes i går.

Mandag morgen kunngjorde det hviterussiske forsvarsdepartementet at de russiske styrkene først vil returnere til Russland når «det er et klart behov for det».

Departementet opplyser videre at en tilbaketrekning avhenger av at Nato trekker tilbake sine styrker fra grensen til Russland og Hviterussland.

Vladimir Putin skal under samtalene med Emmanuel Macron ha gjentatt at USA og Nato må ta kravet om de russiske sikkerhetsgarantiene på alvor, skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

De russiske kravene Ekspandér faktaboks I midten av desember offentligjorde Russland kravene som landet har stilt til USA og Nato. Det hevder følgende hovedpunkter er avgjørende for landets sikkerhet: Nato må stanse sin utvidelse østover. Land som tidligere var del av Sovjetunionen, og som nå ikke er Nato-medlem, skal ikke kunne bli det i fremtiden. Heller ikke andre europeiske land som ikke er medlemmer per nå, skal få bli det.

Nato åpnet for ukrainsk og georgisk Nato-medlemskap i 2008. Dette må trekkes tilbake. Det må også garanteres at det ikke kommer Nato-baser i de to landene.

Nato og Russland skal ikke utplassere styrker eller våpen i land hvor de ikke hadde slikt før mai 1997. Det vil bety uttrekning av Nato-styrker fra medlemsland som Polen, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Estland, Bulgaria og Romania.

Militære øvelser skal ikke holdes nær grensen mellom Russland og et Nato-land. Dette vil berøre Norge, Estland, Latvia, Litauen og Polen.

USA og Russland skal ikke sende marinefartøyer og fly til områder der de kan angripe motparten.

Russland og USA skal ikke ha atomvåpen utplassert utenfor eget territorium. Det vil si at USA ikke kan lagre atomvåpen i Tyskland, Belgia, Nederland og Italia som nå.

Russland og USA skal ikke utplassere mellomdistanseraketter i områder hvor de kan nå motpartens territorium. Forslaget kan være ment som erstatning for nedrustningsavtalen som partene trakk seg fra i 2019. Russland krevde skriftlig svar fra Nato og USA. Svaren ble overlevert i midten av januar. Disse er ikke offentiggjort. Russerne hevder at tidligere løfter som er gitt muntlig, i forbindelse med slutten på den kalde krigen, ikke er overholdt. NB: Listen over er ikke fullstendig.

– Nato og USA har sagt seg villig til forhandle på ett av punktene. Russland på sin side sier det ikke er nok, sier Tor Bukkvoll.

– Jeg tror Russland tenker at hvis de holder presset oppe lenge nok, så vil kanskje noen av de vestlige regjeringene eller Ukraina gi etter på ett eller annet punkt. Slik at de får mer enn hva de har fått frem til nå.

– Men hva det nøyaktig kan være, er ikke så enkelt å se.