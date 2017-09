Putin: Meningsløst med strengere sanksjoner mot Nord-Korea

Stemningen på Korea-halvøya ble ytterligere spent da Nord-Korea i helgen gjennomførte en kjernefysisk prøvesprenging. Sør-Koreanerne har svart med hyppige militærøvelser, og ifølge myndighetene ser de tegn til at nordkoreanerne planlegger ytterligere en prøveoppskyting av en langdistanserakett.

USAs forsvarsminister Jim Mattis har advart Nord-Korea med at alle trusler vil bli møtt med en «massiv militær respons».

Advarer mot hysteri

På en pressekonferanse i Kina i dag advarte Putin mot det han kaller «opptrapping av militært hysteri» i Nord-Korea-krisen.

Putin sier han er villig til å diskutere enkelte av detaljene i sanksjonene mot Nord-Korea, men betegner det som meningsløst å stramme ytterligere inn.

– Det nordkoreanske regimet vil ikke la seg påvirke av sanksjoner. Den påvirkningsmetoden er oppbrukt. Ytterligere sanksjoner vil bare føre til humanitær lidelse, advarte Russlands president.

– Alt dette kan føre til en global katastrofe med et stort antall ofre, sier Putin.

Skal møte Abe

Japans statsminister Shinzo Abe skal onsdag diskutere atomstriden med Nord-Korea med Russlands president Vladimir Putin.

De to lederne møtes på sidelinjen under et møte i Eastern Economic Forum i Vladivostok i Russland, opplyser Abes talsmann Yoshihide Suga.

Det er også ventet at utsendinger fra Nord-Korea vil være til stede under den to dager lange konferansen i Vladivostok.

Japan ønsker at Kina og Russland skal legge press på Nord-Korea for å få landet til å legge sitt atomvåpen- og rakettprogram på is.