Putin: IS i Syria er fullstendig ødelagt

Putins utsagn om at IS er nedkjempet og ødelagt kom like før et toppmøte om Syria med presidentene i Tyrkia og Iran i dag, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Men den britisk avisa The Guardian siterer kilder i Trumpadministrasjonen som mener at IS fortsatt har 2200 soldater igjen langs grensen mot Irak.

Skal amerikanske soldater ut?

– Vi kommer til å trekke oss ut av Syria veldig snart. La de andre ta seg av det nå, sa president Donald Trump i en tale til en folkemengde i Ohio skjærtorsdag. Han sa også at USA fryser 200 millioner dollar som tidligere er bevilget til gjenoppbygging i Syria.

President Trump taler i Richfield, Ohio, 29. mars. Talen skulle egentlig handle om satsing på infrastruktur, men Trump var innom litt av hvert, blant annet tilbaketrekking fra Syria. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Presidentens utsagn skal ha kommet overraskende på USAs forsvars- og utenriksdepartement. Det står nemlig i skarp kontrast til det USAs forsvarsminister og utenriksminister har sagt offentlig.

I desember i fjor sa forsvarsminister James Mattis at amerikanske styrker vil bli brukt til å «stabilisere» situasjonen i forbindelse med gjenoppbygging av Syria i 2018.

I januar sa daværende utenriksminister Rex Tillerson at amerikanske soldater vil bli stående i Syria lenge etter at kampen mot IS i Syria er avsluttet. Ifølge Tillerson er det nødvendig for å sikre at verken Iran eller president Assad tar kontroll over områder som nylig er frigjort med amerikansk støtte.

Kurderne lei av å slåss for amerikanerne

I mangel av egne bakkestyrker har USA vært avhengig av syrisk opposisjon. I hovedsak er det kurdisk milits i paraplyorganisasjonen SDF som har fungert som USAs forlengede arm på bakken.

– De vil at vi skal avslutte det som er viktig for dem, men de bryr seg ikke om hva som er viktig for oss, sier en erfaren kurder til The Guardian. – La dem kjempe mot IS. La oss kjempe for oss selv. Vet de virkelig hva de driver med?

En soldat fra den kurdiske YPG-militsen patruljerer i Manbij i det nordlige Syria. Manbij ble frigjort fra IS i 2016, med kurdisk-dominerte bakkestyrker støttet av amerikanske fly. Tyrkia vil ha YPG ut av Manbij. Foto: Hussein Malla / AP

Frustrasjonen skyldes at USA lot være å støtte kurderne da tyrkiske fly og syriske allierte drev dem ut av Afrin by, der kurderne har kjempet for å opprette et selvstyrt område i Syria.

USAs ledelse ønsker ikke å provosere Nato-landet Tyrkia mer enn absolutt nødvendig.

Toppmøte om Syria

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin (t.h.) under velkomsten i Tyrkias hovedstad Ankara i går. Foto: HANDOUT / Reuters

Putin skal senere i dag diskutere Syria med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Irans president Hassan Rouhani under et toppmøte i Tyrkia.

Russland og Iran er president Bashar al-Assads viktigste internasjonale støttespillere, mens Tyrkia støtter den arabiske delen av opposisjonen mot Assad.

De tre presidentene skal snakke om gjenoppbygging og arbeidet med en ny grunnlov for Syria.

