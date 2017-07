Under dagens møte med den finske presidenten, Sauli Niinistö, var den spente situasjonen i Østersjø-området et tema. Putin sa også hva han mener om USAs varslede sanksjoner.

– Anti-russisk hysteri

– Dette handler ikke om normal etterforskning, men om et anti-russisk hysteri, sa han på en pressekonferanse i ettermiddag.

Putin mener at russisk-amerikanske relasjoner blir ofret for å en indre amerikansk maktkamp. Han kalte sanksjonene, som er vedtatt i Senatet og Kongressen, beklagelige, og sa at de vil vanskeliggjøre løsning av prekære internasjonale problemer som terror, miljø og flyktninger.

Han varslet at Russland forbeholder seg retten til å komme med kraftige mottiltak, hvis og når USA innfører de nye sanksjonene.

– USA bruker alle midler for å sikre seg rollen som verdensleder, både politisk, økonomisk og militært, på bekostning av andre land, sa Putin.

Uklar om mottiltak

Hva slags mottiltak Russland kan komme med, sa Putin ikke noe om. Men han antydet at det kan handle om svar på amerikanske utvisninger av russiske diplomater og beslaglegging av feriesteder som russiske diplomater disponerte i USA.

Russiske medier har spekulert i om Russland vil avslutte samarbeidet om den internasjonale romstasjonen, et av få områder som er igjen av samarbeidet fra 1990-tallet.

100 års finsk selvstendighet

Det er i år 100 år siden Finland ble selvstendig, nettopp fra Russland. Møtet mellom de to presidentene var lagt til vakre Punkaharju ved Saimen, den største innsjøen i Finland.

Putin takket for den gode mottakelsen han fikk av de finner som stod langs veien da han kjørte fra flyplassen.

Norsk fregatt overvåker

På pressekonferansen var også den pågående militærøvelsen som Russland og Kia holder i Østersjøen et tema. Putin sa at øvelsen var et eksempel på strategisk samarbeid med Kina.

Den norske fregatten Otto Sverdrup opprettet kontakt med de kinesiske marinefartøyene da de gikk inn i Østersjøen 20. juli. Foto: Forsvaret

– Dette er ikke en øvelse som er rettet mot noe spesielt land, sa Putin. Men samtidig gjorde russiske medier i dag et stort poeng ut av at den norske fregatten «Otto Sverdrup» overvåker øvelsen.

Major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter utenfor Bodø sier til NRK at «Otto Sverdrup» har denne oppgaven som flaggskip for Natos stående marinegruppe.

Den norske fregatten Otto Sverdrup den siste uken fulgt den russisk-kinesiske marineøvelsen i Østersjøen. Foto: Forsvaret

Handelen øker

Både Putin og Niinistö brukte mye tid på å rose det gode og pragmatiske samarbeidet mellom Finland og Russland – selv om landene er uenige om flere viktige saker, blant annet russisk maktbruk i Ukraina.

Den finske presidenten Sauli Niinistö inviterte sin russiske kollega Vladimir Putin til middag og opera i Savonlinna torsdag kveld. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

Finsk-russisk handel har økt med 51 prosent i 2017, og investeringene begge veier er store, blant annet bygger finnene et nytt atomkraftverket ved Oulu med russisk hjelp.

Putins besøk i Finland ble i kveld avsluttet med opera i Savonlinna, der Bolsjoj-teatret framførte «Iolanta» av Peter Tsjajkovskij.