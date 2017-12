Putin vil ikke hindre landets idrettsutøvere under 2018-OL

Abbas-rådgiver: – Trump ødelegger Oslo-avtalen

RAMALLAH/OSLO (NRK): Opplysningene om at Donald Trump vil anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad vekker sterke reaksjoner i Palestina. Det er et alvorlig feilgrep og kan utløse en voldsbølge, mener Nabil Shaat, rådgiver for palestinernes president Mahmoud Abbas.