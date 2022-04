Den franske skuespilleren har vært russisk statsborger helt siden han ble «skatteflyktning» i 2013.

Både Departieu og Putin har beskrevet hverandre som nære venner, skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

Gérard Depardieu har ytret seg om krigen i Ukraina på en måte som har provosert vennen Putin.

– Det russiske folket er ikke ansvarlig for «de gale og uakseptable utskeielsene» til deres ledere som Vladimir Putin, var uttalelsen som den nå 73 år gamle skuespilleren sendte til AFP.

– Bør miste statsborgerskapet

Etter å ha kritisert Putins krigføring, slår russiske politikere tilbake, skriver BBC.

Et medlem av parlamentet, Sultan Khamzajev, foreslår å frata Depardieu hans russiske statsborgerskap.

Depardieu viser fram sitt russiske pass. Etter landing i Saransk i Russland 6. januar, 2013. Foto: STRINGER/RUSSIA / Reuters

Parlamentarikeren foreslår også at skuespilleren bør fratas sine to leiligheter og at leilighetene bør brukes som barnehjem, skriver AFP.

Skuespilleren har to leiligheter i Russland.

Talsmann for president Putin, Dmitrij Peskov, sier fredag at Gérard Depardieu «ikke forstår» det som skjer.

Foreslår «voksenopplæring»

Peskov foreslår å gi skuespilleren «voksenopplæring».

– Om nødvendig er vi klare til å forklare Departieu hva som skjer så han forstår situasjonen i Ukraina bedre, sier talsmannen til Russlands president.

Den russiske presidentens talsmann Dmitry Peskov sier at Depardieu ikke forstår det som skjer i Ukraina. Foto: AP

– Han forstår ikke hva som skjedde i Ukraina i 2014, sier Peskov som anklager ukrainske militære for den gang å ha angrepet russere som bor øst i Ukraina.

Høy stjerne i Russland

Den verdenskjente franske skuespilleren er svært populær i Russland skriver AFP og BBC.

Det var etter at han hadde en konflikt med franske politikere og skattemyndighetene i 2013 at han søkte om russisk statsborgerskap.

Det skjedde etter at politikerne vedtok å øke skattene for de rikeste i Frankrike.

Depardieu er populær i Russland, her ikledd en russisk nasjonaldrakt. Bildet er tatt 8. november i 2011. Foto: Mordovmedia.ru / AP

Gérard Depardieu skal ha blitt svært godt mottatt av president Vladimir Putin. De to er blitt sett sammen svært ofte gjennom det siste tiåret.

I et brev som ble lest opp på russisk fjernsyn den gang, erklærte Depardieu at han liker Putin og at Russland er et «stort demokrati».

– Vil heller dø i Russland

Depardieu sa i mai i 2015 at han var klar til å dø for sitt adopterte hjemland.

– Jeg gir mitt liv om nødvendig for Russland, for der lever det et sterkt folk. Jeg ser ikke noe poeng i å dø som en idiot i dagens Frankrike, sa skuespilleren ifølge kjendisnettstedet Voici.

Departieu var lenge en stjerne i hjemlandet Frankrike. Etter filmen «Green Card» i 1990 ble han også en verdenskjent Hollywood-stjerne.

Depardieu har medvirket i over 170 filmer.

Den franske skuespilleren har en høy stjerne i Russland, men blir latterliggjort av opposisjonen. Foto: Risto Bozovic / AP

Han har tidligere kritisert den russiske opposisjonen, men nå angriper han altså Putin.

Latterliggjort av opposisjonen

Den franske skuespilleren ble gjort til latter av russiske opposisjonelle dagen etter at han ble innvilget russisk pass av president Vladimir Putin.

Den hardt pressede opposisjonen i Russland reagerte ironisk og hoderystende på Depardieus russiske frieri.

– Han er imponert av demokratiet vårt. Han har mistet forstanden, konstaterte Vladimir Sokolov på Facebook.

Ukraina nektet Depardieu innreise

Radiojournalisten Anton Orekh mente at Depardieus leting etter nytt hjemland er et bevis på at skuespilleren «elsker penger mer enn fedrelandet».

Sommeren i 2015 nektet ukrainske myndigheter Depardieu innreise til landet de neste fem årene.

Ukrainske myndigheter mente at han er å anse som en trussel mot rikets sikkerhet på grunn av sin nærhet til president Putin.