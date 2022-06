President Putin holdt en TV-tale til det russiske folk fra Turkmenistan i går kveld. Han advarte om at forholdet mellom Russland og Finland og Sverige nå kommer til å bli dårligere.

– Det var ingen spenning før, men nå er det.

– Hvis militære enheter og militær infrastruktur blir utstasjonert der, blir vi tvunget til å svare symmetrisk og må oppjustere våre trusler for disse områdene på samme vis, sa presidenten.

– Vi har ingen problemer

TV-talen til Putin kom dagen etter at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunngjorde at Finland og Sverige nå kunne gå videre med sitt Nato-medlemskap. Dette ble mulig etter at Tyrkia også godkjente denne prosessen.

Et medlemskap som Putin hevder at han ikke har noe imot.

– Det er ingenting som kan være til bry for oss ved at Sverige og Finland blir med i Nato. Hvis Finland og Sverige ønsker det, kan de bli med i Nato. Det er opp til dem. De kan bli med på hva de enn ønsker, sa Putin.

Den russiske statslederen sa landets planer overfor de to nordiske landene ikke er de samme som ovenfor Ukraina.

– Vi har ingen problemer med Sverige og Finland, slik vi har med Ukraina. Vi har ingen territorial-uenigheter.

Sverige og Finlands inntreden i Nato vil ikke føre til større trussel mot Norge, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram Foto: Lise Åserud / NTB

Ikke større risiko for Norge

Selv med truslene som nå kommer fra Putin mot Finland og Sverige, mener forsvarsminister Bjørn Arild Gram at de to landenes inntreden i Nato, ikke vil føre til en større sikkerhetsrisiko for Norge.

– Dette styrker vår trygghet og vår mulighet til å forsvare oss. Sverige og Finland bringer inn nye forsvarskapasiteter, sier forsvarsministeren fra Nato-toppmøtet i Madrid.

Nato erklærte nylig at Russland ikke lenger er en partner, men den største trusselen mot fred og sikkerhet. Putin fulgte opp og svarte at Nato har imperialistiske ambisjoner. Gram sier til NRK i dag at trusselen kommer fra Russland alene.

– Norden er ikke noe trussel mot noen. Det er Putins aggressive handlinger som når gjør at Finland og Sverige går inn i Nato

Putin sa i går at han ikke ønsker å se G7-lederne nakne: Jeg vet ikke hvordan de planla å strippe, over eller under midjen. Jeg tror det uansett ville ha vært et motbydelig syn. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Nakne G7-ledere

Under en pressekonferanse onsdag tok Putins seg tid til kommentere G7-ledernes vitsing på hans bekostning. Han hevdet de ville ta seg dårlig ut nakne.

– Jeg vet ikke hvordan de planla å strippe, over eller under midjen. Jeg tror det uansett ville ha vært et motbydelig syn.

Deretter kom han med råd til G7-lederne. De bør trene og drikke mindre for å kunne oppnå harmoni mellom kropp og sjel, uttalte han ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

G7 ledere spøkte om Putin på toppmøtet. Canadas Justin Trudeau mente at et problem kunne løses med «en ridetur med bar overkropp på hest». Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP

Før G7-møtet startet i helga ble Storbritannias Boris Johnson overhørt, da han spurte de andre rundt bordet om han burde beholde jakken på. Deretter sa han:

– Vi må alle vise at vi kan være tøffere enn Putin.

Canadas statsminister Justin Trudeau svarte at det ville være nødvendig med «en ridetur med bar overkropp på hest» for å få det til, en henvisning til Putins velregisserte bildeseanser fra tidligere år der han er blitt avbildet ridende på hest, med bar overkropp.