Putin tilbyr hjelp til sterkt presset Lukasjenko

Siden det omstridte presidentvalget forrige søndag har det vært omfattende demonstrasjoner og uro i Hviterussland.

Flere tusen mennesker har blitt pågrepet siden da, og mange av dem som siden er løslatt har hatt fysiske tegn etter vold.

Fredag viste TV-bilder fra regjeringskvartalet en gruppe soldater som senket skjoldene. Dette tolket demonstrantene som et tegn på solidaritet. Flere kvinner gikk fram og klemte og kysset dem. Skjoldene ble pyntet med blomster.

Kuttet internett

FÅR HJELP: Aleksandr Lukasjenko sier Russland har tilbudt hjelp for å slå ned på demonstrasjonene mot ham. Foto: Andrei Stasevich / AP

I Hviterussland er internettilgangen nå skrudd av. Trolig i et forsøk på å gjøre det vanskeligere for demonstrantene å mobilisere seg.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja har varslet en «fredsmarsj» søndag. Tikhanovskaja flyktet til Litauen dagen etter valget.

Det er mye folk ute i Minsks gater lørdag kveld. Folk tuter med bilene sine, mange vifter med flagg og roper slagord mot Lukasjenko. Folk NRK snakker med sier presidenten har frist til i morgen med å bestemme seg for hvordan han skal gå av. De krever at han lar opposisjonen tar over makten.

Politiet holder seg foreløpig i bakgrunnen og lar demonstrasjonene gå sin gang.

Lørdag ble også en 34-årig demonstrant som døde i hovedstaden mandag begravet. Politiet hevder Alexandr Taraikovski døde da et sprenglegeme han forsøkte å kaste mot dem detonerte i hånden hans. Hans kone Elena German sier derimot til nyhetsbyrået AP at hun under likskuet fredag ikke så skader på mannens hånd, men at han hadde det hun tror var kulehull i brystet.

Flere tusen samlet seg også utenfor den statlige hviterussiske TV-stasjonen og protesterte mot det de mener er en skjev fremstilling av demonstrasjonene.

Flere profilerte ankere og journalister har sagt opp jobbene sine i protest de siste dagene.

– Putin har lovet hjelp

President Aleksandr Lukasjenko, ofte omtalt som «Europas siste diktator», hadde lørdag en telefonsamtale med president Vladimir Putin i nabolandet Russland.

Lukasjenko sier at Putin har lovet ham hjelp til å «sørge for sikkerheten» etter de omfattende demonstrasjonene.

– For å snakke om det militære elementet, har vi inngått en avtale med Russland. Slike situasjoner faller inn under den avtalen, sier Lukasjenko, ifølge det hviterussiske nyhetsbyrået Belta.

– Jeg hadde en lang, innholdsrik samtale i dag med den russiske presidenten. Vi ble enige om at på vår første forespørsel, skal omfattende hjelp gis for å trygge landets sikkerhet, sa han videre.

Lukasjenko varslet også at han ville plassere ut luftvernsraketter ved Hviterusslands vestlige grenser som svar på en Nato-øvelse i Polen og Litauen.

EU har slått fast at valget i Hviterussland verken var fritt eller rettferdig og har besluttet å innføre sanksjoner rettet mot tjenestemenn som er ansvarlig for volden mot demonstrantene.