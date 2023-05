Militære kjøretøy og soldater paraderer over Den røde plass i Moskva for den store markeringen av seieren over Nazi-Tyskland i 1945.

Putin, som er under arrestordre fra Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser i Ukraina, talte til tusenvis av soldater i giv akt i hjertet av det politiske Russland Kreml.

Talen var overskygget av krigen i Ukraina, konfrontasjonen med Vesten, og frykten for angrep på egen jord.

Vladimir Putin taler på Den røde plass. Foto: GAVRIIL GRIGOROV / AFP

Putin sa han er stolt over de russiske soldatenes innsats i Ukraina og at hele landet er samlet i sin støtte til «våre helter».

– Vi er stolte deltagere i den militære spesialoperasjonen i Ukraina, sa Putin.

– Det ukrainske folket er blitt gisler av et statskupp og vestens ambisjoner, sa Putin videre.

Men over ett år med en såkalt spesialoperasjon i Ukraina så har ikke Putin veldig mye å vise til militært. I stedet kan de russiske styrkene vente seg en motoffensiv fra et Ukraina som har fått store våpenforsyninger fra Nato-land.

Men Putin omtalte ikke de utfordringer som de russiske styrkene står overfor i Ukraina.

– I dag befinner vårt samfunn seg ved en svært viktig milepæl. Mot vårt fedreland er det på nytt satt i gang en ekte krig. Men vi har slått tilbake internasjonal terrorisme. Vi forsvarer innbyggerne i Donbas. Og sørger for vår sikkerhet, sa Putin i talen som varte ti minutter.

Piske opp stemningen

Men Putin forsøker å skape en patriotisk glød rundt den sovjetiske seieren over nazistene i 1945, og styrke sin anseelse som arving etter sovjetmakten.

Kreml har også brukt minnet om den sovjetiske krigsinnsatsen for å rettferdiggjøre sin offensiv i Ukraina ved å hevde at de kjemper mot «fascister» støttet av Vesten.

– Vesten har glemt hvem som nedkjempet nazistene, sa Putin.

Noen Putin-venner er og tilstede under markeringen. Det er presidentene fra Belarus, Kasakhstan, Tadzjikistan, Usbekistan, samt statsministeren i Armenia.

Nedtonet feiring

Deler av sentrum av Moskva er stengt. Det står fullt av folk og venter på å få et glimt av pansrede kjøretøy og våpen når de kjører ut fra Den røde plass og langs Novij Arbat, rapporterer NRKs korrespondent Gro Holm fra Moskva.

Men mange russiske byer har bestemt seg for å avlyse eller nedskalere 9. mai-markeringen i år fordi de er engstelige for sikkerheten.

Sikkerheten er skjerpet i Moskva i forbindelse med militærparaden tirsdag. Foto: YULIA MOROZOVA / Reuters

Det gjelder både i områder som er nær Ukraina, men også i f.eks. Sibir som er langt unna. I tillegg til det påståtte droneangrepet på Kreml, så har det vært flere sabotasjeaksjoner i Russland den siste tiden.

Det er innført drone-forbud, og i St. Petersburg, som har mange kanaler, så er vannscootere ikke tillatt.