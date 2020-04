Russlands president Vladimir Putin styrer nå landet bak et skrivebord med datamaskin og kamera i residensen utenfor Moskva.

En stund så det ut til at Russland ikke skulle bli spesielt berørt av koronaviruset, men nå er tallene på vei oppover.

De siste døgnene har antall bekreftet nye smittede ligget på over 6000 per døgn, og det er nå 87.000 smittede totalt. Tallet på døde ligger på om lag 800, og det er forholdsvis lavt med en befolkning på 143 millioner.

STYRER FRA KONTORET: President Putin er nå isolert i sin residens utenfor Moskva. Foto: SPUTNIK / Reuters

President på livstid?

Sist uke skulle Putin ha gjennomført en slags folkeavstemning om endringene som han vil ha i grunnloven.

Hovedpunktet er at de periodene han har vært president hittil ikke skal regnes med, de skal «nulles».

Når han er ferdig med denne perioden i 2024, kan han altså eventuelt sitte i to nye perioder, fram til 2036.

For Putin og hans krets er det svært viktig å få avklart denne saken, men på grunn av koronakrisen er det uklart når folket kan godkjenne eller avvise lovendringene.

SMITTEN ENDRER MYE: En plakat i Moskva oppfordrer russerne til å stemme for grunnlovsendringene som president Putin vil ha. Men koronakrisen har ført til at avstemningen er utsatt på ubestemt tid. Foto: Eduard Korniyenko / Reuters

Venter kraftig økende arbeidsledighet

Russlands tidligere finansminister Aleksej Kudrin sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at antallet arbeidsledige russere kan mer enn tredobles til åtte millioner i år.

Andre eksperter mener at det kan bli enda høyere.

Fallet i oljeprisen kommer også til å ramme Russland hardt, og det gjør nok at myndighetene er forsiktige med å bruke av sitt oljefond.

Arbeidsledigheten kommer trolig til å øke mest i servicenæringen der det er mange små og mellomstore private bedrifter.

Større statlige bedrifter og noen private, har fortsatt penger til å betale ut lønninger, selv om flertallet av russerne nå sitter hjemme.

MISTER INNTEKTER: Det kraftige fallet i oljeprisen kommer til å ramme en storprodusent som Russland hardt økonomisk. Foto: Vasily Fedosenko

Desperate bedriftsledere

– Nå skal jeg anstrenge meg for å komme med min bønn uten tårer, men i virkeligheten er dette en tragedie, ganske enkelt en tragedie, sa kafeeieren Anastasia Tatulova da president Putin møtte bedriftsledere for en måned siden.

MED TÅRER I ØYNENE: Bedriftsleder Anastasia Tatulova la fram sine problemer for president Putin, men sier at hun ikke fikk gjennomslag for økonomisk hjelp. Foto: Alexei Druzhinin / Alexei Druzhinin

Hun understreket at de fleste bedriftene i servicenæringen ikke har noen økonomisk buffer, og ba om at penger som myndighetene har lovet, må bli utbetalt.

– Vi forstår det, derfor møtes vi i dag. Tiltakene som ble lagt fram i går er forberedt av alle medarbeiderne. Det er ikke sånn at jeg kommer, setter meg foran tv-kameraene og begynner å presentere tiltakene, sa president Putin.

Men nå sier Tatulova til AP at hennes bønn ikke har blitt hørt, og at hennes bedrift kjemper på egenhånd for å overleve.

En annen bedriftseier sier at situasjonen er katastrofal og at et statstilskudd på 1700 norske kroner per ansatt i måneden er altfor lite for små og mellomstore bedrifter.

Uklare meningsmålinger

Meningsmålingsinsituttet Levada er en av svært få slike uavhengige institusjoner som er igjen i Russland.

På deres måling har president Putin nå en oppslutning på 63 prosent, som ifølge Reuters er den laveste oppslutningen siden 2013.

Sammenlignet med hva vestlige lands ledere får på meningsmålinger, er det temmelig høyt, men mye avhenger av hvordan meningsmålerne stiller spørsmålet, skriver avisa Vedomosti.

Hvis Putins navn blir nevnt i spørsmålet, får presidenten en høy oppslutning.

Men hvis russerne bare blir bedt om å rangere sine ledere uten at noen navn blir nevnt, kommer presidenten ut med en oppslutning på rundt 30 prosent.

STRENG KONTROLL: Folk i Moskva må ha en elektronisk tillatelse for å bevege seg ute på gatene, hvis de er et stykke fra sin bolig. Foto: Sergey Vedyashkin / Sergey Vedyashkin

Protestaksjoner

For en uke siden demonstrerte om lag 500 personer mot koronarestriksjonene i byen Vladikavkaz i Sør-Russland.

I andre byer var det protestaksjoner på internett, der folk krevde å få gå på jobb igjen så de kan tjene penger og kjøpe det familiene trenger.

I Russland er nok både folk flest og myndighetene spente på om det blir mer protester i en vanskelig og uforutsigbar situasjon.

– Alle disse tingene kombinert utgjør den største utfordringen for Putin i løpet av hans 20 år ved makten, sier professor Sergej Medvedev ved Moskvas høyskole for økonomi.

Landskapet har endret seg dramatisk. Stabiliteten er borte, Putin har mye mindre legitimitet, og uenigheten kan øke hos eliten.

Regimet kommer til å være i overlevelsesmodus det kommende året, mener Medvedev.