President Vladimir Putin kom med uttalelsene på en pressekonferanse i Kreml etter et fem timer langt møte med Ungarns statsminister Viktor Orban.

Det er første gang Putin har kommentert konflikten rundt Ukraina i detalj etter at Russland nylig fikk et skriftlig svar fra USA og Nato på sine sikkerhetskrav.

KRITISERER: President Putin kom med uttalelsene om Ukraina-konflikten under en pressekonferanse i Kreml etter et møte med Ungarns statsminister Viktor Orban. Foto: SPUTNIK / Reuters

– Våre tre viktigste krav blir ignorert av vestlige land, understreket den russiske presidenten.

Han viste til russernes krav om at Ukraina og andre land i Øst-Europa ikke skal kunne bli medlem av Nato.

Russland vil heller ikke at Nato skal kunne bygge opp militærbaser i land nær russiske grenser.

Russiske myndigheter krever også at Nato ikke skal ha systemer med angrepsvåpen i Øst-Europa. Putin nevnte spesielt amerikanske raketter.

Mener Nato truer Russland

Den russiske presidenten gjentok tidligere påstander om at vestlige ledere på 1990-tallet skal ha gitt russerne muntlige løfter om at Nato ikke skulle utvides østover.

– De sa en ting og gjorde noe helt annet, kort sagt, de lurte oss, hevdet Putin.

Han understreket at Nato har amerikanske rakettsystemer Polen og Romania, og at Ukraina kan bli det neste medlemmet i forsvarsalliansen.

KOMMER NÆRMERE RUSSLAND: Nato-styrker øver i Polen. Foto: Roman Koksarov / AP

Putin hevdet også at ukrainske myndigheter ønsker å ta tilbake Krim-halvøya med militær makt. Krim ble annektert av Russland i 2014.

– Hvis Ukraina har blitt Nato-medlem og angriper Krim, skal Russland da gå til krig mot Nato, spurte den russiske presidenten.

Putin håper på løsning

Ifølge presidenten går russiske myndigheter nå gjennom det skriftlige svaret fra USA og Nato på Russlands krav om sikkerhetsgarantier.

Selv om han slår fast at vestlige land avviser russerne viktigste krav, så virker det som om Putin ønsker å fortsette å forhandle.

AMERIKANSKE SATELLITTBILDER: Den russiske presidenten sa i dag ingenting om hvorfor Russland har samlet store militære styrker forholdsvis nær grensa til Ukraina. Foto: AFP

– Jeg håper å fortsette dialogen, og jeg ønsker å finne en løsning som er god for alle, sa presidenten.

Men han la til at det ikke blir lett å finne denne løsningen.

Ifølge presidenten er det mulig at den franske presidenten Emmanuel Macron snart kommer til Moskva for å drøfte situasjonen rundt Ukraina.

Utenriksministrene snakker også

I dag snakket USAs utenriksminister Antony Blinken på telefon med sin russiske kollega Sergej Lavrov om den spente situasjonen.

TOPPDIPLOMATENE: Utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov er fortsatt i kontakt. Foto: ALEX BRANDON / AFP

Denne samtalen varte i bare 30 minutter.

Etterpå sa Lavrov ifølge nyhetsbyrået AFP at USA er klar til å diskutere Russlands krav om sikkerhet.

Amerikanske myndigheter sier at det ikke er satt noe tidspunkt for et nytt møte mellom de to utenriksministrene.

Reuters melder at russiske myndigheter fortsatt arbeider med en formell reaksjon etter at USA og Nato sist uke svarte skriftlig på russernes krav om sikkerhetsgarantier.