President Putin kom med de nye opplysningene i saken under en økonomikonferanse i byen Vladivostok, helt øst i Russland.

– Håper de står fram

– Vi vet hvem disse personene er, vi har funnet dem. Det er ikke noe spesielt eller kriminelt rundt dette, det kan jeg forsikre om, sa presidenten på direktesendt fjernsyn.

IDENTIFISERT: President Vladimir Putin håper at de to mennene som er etterlyst i Storbritannia vil stå fram og fortelle sin historie. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Putin fikk spørsmål om de to er sivile eller militære, og bekreftet at de er sivile.

I russisk språkbruk betyr det at de ikke er etterretningsagenter.

– Jeg vil gjerne at de hører det som blir sagt i dag. De bør henvende seg media, jeg håper de vil stå fram og fortelle om seg selv, sa den russiske presidenten.

Og når Putin kommer med et slikt ønske, er det all grunn til å tro at de mennene kommer til å fortelle sin historie offentlig i nær framtid.

Ikke kledd som byfolk

Kommentatoren til den statlige russiske tv-kanalen RTR, sier at de siktede neppe er fra Moskva eller en annen storby.

KLÆR AVSLØRER: Den russiske statlige tv-kanalen RTR sier at de to etterlyste russerne ikke var kledd som byfolk. Foto: HO / AFP

De kommer trolig fra distriktene eller fra et annet østeuropeisk land, ut fra måten de var kledd på mens de var i Storbritannia.

Russiske myndigheter har lenge nektet for å ha noe å gjøre med giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter i Salisbury.

Russerne sa først at de ikke hadde kjennskap til de to mennene som ifølge britene er russiske statsborgere og agenter for den militære etterretningsorganisasjonen GRU.

OVERLEVDE: Den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble utsatt for nervegiftangrepet i mars i år. Giften var påført håndtaket på ytterdøren i huset der de bodde i Salisbury. Foto: REX/Shutterstock / Shutterstock

Både far og datter Skripal overlevde nervegiftattentatet i den britiske småbyen i mars.

Storbritannia var raskt ute med å legge skylda på Russland, og saken førte til at svært mange diplomater ble utvist fra Storbritannia og en rekke andre land.

Russland svarte med å utvise et tilsvarende antall diplomater.

Nå er det altså mulig at de to russiske statsborgerne kommer til å fortelle sin versjon av hvorfor de var i Salisbury og hva de gjorde der.

