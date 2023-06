Minst 13 soldater skal ha blitt drept og seks helikoptre skutt ned av Wagner under marsjen mot Moskva.

I dag ble det avholdt ett minutts stilhet i Kreml for å minnes de falne pilotene.

– Dere bidro reelt sett til å hindre en borgerkrig, sa president Vladimir Putin i en tale til de 2500 oppmøtte soldatene fra nasjonalgarden og sikkerhetsstyrkene.

Putin benektet videre at styrker forlot frontlinjene i Ukraina for å bistå med å nedkjempe opprøret.

Sjefen for Russlands nasjonalgarde, Viktor Zolotov. Foto: SPUTNIK / Reuters

Samtidig kunngjorde sjefen for nasjonalgarden Viktor Zolotov at styrkene under hans kommando vil bli utstyrt med tunge våpen og stridsvogner.

Under det kortvarige opprøret var det frykt for at nasjonalgardne ville måtte kjempe mot en langt bedre utstyrt fiende. Det skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Samtidig sier Zolotov at leiesoldatene i Wagner «ikke ville ha klart å ta Moskva».

Zolotov hevdet også at de hadde informasjon om forberedelsene til opprøret fra Wagner-leder Jevgenij Prigozjins sirkel. Flere eksperter har tidligere påpekt at regimet i Moskva virket uforberedt på opprøret.