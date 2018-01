Putin om amerikansk «sanksjonsliste»: – Hvorfor er ikke jeg med?

Putins første kommentar til nyheten fra USA var at han var «litt fornærmet» over ikke å være med på listen.

Det er etter krav fra den amerikanske kongressen at Trump-administrasjonen nå har satt opp en liste over russiske politikere og personer med tilknytning til næringslivet, som alle blir sett på som en del av Russlands styrende elite med tilknytning til president Vladimir Putin.

Det er denne eliten mange i USA mener må stilles til ansvar for innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, gjennom å forsøke å påvirke opinionen med falske nyheter og propaganda, til fordel for Donald Trumps kandidatur.

114 politikere og 96 oligarker

Russiske myndigheter har hele tiden sagt at det hele er grunnløse påstander og at det ikke kan bevises at Russland som stat har stått bak.

På listen står 114 russiske politikere og 96 såkalte oligarker, forretningsmenn og noen kvinner som har tjent seg rike under Vladimir Putins styre.

Listen omfatter alle de sentrale navnene i den mektige presidentadministrasjonen, i tillegg til statsminister Dmitrij Medvedev og nesten hele hans regjering.

210 NAVN: Listene som amerikanske myndigheter i dag har offentliggjort inneholder 210 navn. Foto: Morten Jentoft

Fornærmet Putin

– Jeg er fornærmet, var president Putins første kommentar til at listen fra amerikanske myndigheter ikke inneholdt hans navn.

Den alltid slagferdige Putin møtte i dag sine tilhengere i forbindelse med at presidentvalgkampen i Russland er i full gang.

– Dette er en fiendtlig handling som skader de russisk-amerikanske forbindelsene, sa Putin.

Han la til at Russland ikke ønsker å gjøre situasjonen verre enn det den og er villig til å utvikle forholdet til USA, «så langt som våre amerikanske partnere er villig til å gå».

Mener USA blander seg i russisk valg

Valentina Matvijenko, som er leder for det russiske føderasjonsrådet, det ene av to kamre i det russiske parlamentet, sier til russiske medier at offentliggjøringen av listen ikke er noe annet enn en direkte innblanding i det russiske presidentvalget 18. mars.

Lederen for det russiske føderasjonsrådet Valentina Matvijenko er regnet som en av president Putins fortrolige Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Vladimir Putin er ventet å vinne en klar seier i valget, og kommer derfor trolig til å fortsette som president fram til 2024.

Navalnij fornøyd

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnij skriver på Twitter at «det er en god liste», og at det er bra at disse folkene nå blir «anerkjent av det internasjonale samfunnet som kjeltringer og tyver».

Dette er uttrykk som Navalnij og hans tilhengere lenge har brukt om den politiske og økonomiske eliten i Russland, med statsminister Dmitrij Medvedev og president Vladimir Putin i spissen.

Navalnij er likevel skeptisk over at det kan se ut som om amerikanske myndigheter har skåret alle rike russere over en kam, også de som ikke er direkte knyttet til kretsen rundt Putin. Det gjelder blant annet eieren av søkemotorselskapet Yandex Arkadij Volozj.

Ingen automatiske konsekvenser

Listene som amerikanske myndigheter nå har sendt ut får ingen automatiske konsekvenser. I en forklaring før selve listen heter det at «dette ikke skal tolkes som om alle navene her kommer til å bli rammet av sanksjoner».

Pressetalsmann Dmitrij Peskov er en av dem som er på den amerikanske listen over russiske politikere Foto: Pavel Golovkin / AP

Likevel reagerer mange russiske politikere sterkt på at de på denne måten henges ut, det gjelder også Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov, som selv står på listen.

– Dette kan uten tvil skade ryktet til våre bedrifter, våre forretningsmenn, våre politikere og den politiske ledelsen, sier Peskov.

Ny «farlig episode»

Forholdet mellom USA og Russland er dårligere enn på mange tiår, og både russiske og amerikanske myndigheter har meldt om en ny farlig situasjon mellom to militærfly det siste døgnet.

Det var et amerikansk overvåkingsfly av typen EP-3 og et russisk jagerfly av typen Sukhoi 27 som mandag bare var 1,5 meter fra hverandre over internasjonalt farvann i Svartehavet.

RUSSISK JAGERFLY: Dette bildet viser et russisk jagerfly av typen SU 27 som følger et amerikansk fly over Østersjøen i juni 2017. Foto: MASTER SGT. CHARLES LARKIN SR / AFP

– Dette er det siste eksempelet av russisk militær aktivitet som ikke tar hensyn til internasjonale normer og avtaler, skriver det amerikanske forsvarsdepartementet i en uttalelse, og ber Russland om å stoppe det de kaller «farlige handlinger».

Det russiske forsvarsdepartementet opplyser til nyhetsbyrået RIA Novosti at det amerikanske flyet la om kursen bort fra grensen mot Russland etter at det ble avskåret av det russiske jagerflyet.