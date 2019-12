Avtalen som er inngått, involverer også en tilbaketrekking av styrkene fra ukrainske konfliktsoner innen mars 2020, kommer det fram i en felles uttalelse etter toppmøtet mellom Zelenskyj, Putin, Tysklands forbundskansler og Frankrikes president mandag.

I tillegg er Ukraina og Russland enige om en fangeutveksling før året er omme.

Russland og Ukraina skal også ha blitt enige om å fortsette samtalene om transitt av russisk gass via Ukraina. Det skriver nettavisen Ukrainske Pravda. Men president Vladimir Putin skal ha avvist et ferdig forslag til avtale som lå klart til å undertegnes.

Ingen varig fredsløsning

Derimot ble det som ventet ikke et gjennombrudd når det gjelder en mer varig fredsløsning på konflikten i Donbass.

Ifølge Ukrainske Pravda var Putin ikke villig til å gi Ukraina kontroll over grensen før lokalvalg gjennomføres i de separatistkontrollerte områdene. Det er et krav som Zelenskyj holdt fast ved.

Men partene ble altså enige om en omfattende fangeutveksling i forbindelse med nyttårsfeiringen.

Frankrike og Tysklands ledere deltok også på møtene, men helt til det siste var det uklart om det ble noe av direkte samtaler mellom Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj og Russlands leder i 20 år Vladimir Putin.

Nå er det klart at de to hadde direkte samtaler.

– Det er livlige diskusjoner, og en god tone, sa Kyrylo Tymoshenko mens samtalene pågikk. Han er assisterende stabssjef for Ukrainas president.

Aktivister følger nyheter fra samtalene i Paris på storskjerm utenfor presidentpalasset i Ukrainas hovedstad Kiev. Foto: Efrem Lukatsky / Efrem Lukatsky

Viktig også for Macron

Det var Frankrikes president Emmanuel Macron som var vert for dagens toppmøte i Elysee-palasset i sentrum av Paris. Macron sa i november at en av hans viktigste utenrikspolitiske prioriterer var å få Russland ut av isolasjonen. Han sa også under Nato-toppmøtet i forrige uke at han ikke ser på Russland som en fiende.

Den tyske forbundskansleren Angela Merkel har sammen med tyske diplomater helt siden 2014 forsøkt å finne en løsning på konflikten i Donbass øst i Ukraina. Mandag kveld lyktes det for henne og Macron å få lederne for Ukraina og Russland å snakke sammen.

De fire lederne ble også enige om å møtes på nytt om fire måneder, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Også Frankrike og Tysklands ledere er med på toppmøtet i Paris om Ukraina. Her ankommer de møterommet i det franske presidentpalasset sammen med Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj. Foto: Thibault Camus

Ujevnt styrkeforhold

Selve ankomsten til Elyséepalasset viste forskjellen, og kanskje styrkeforholdet mellom de slaviske nabolandene Russland og Ukraina.

Mens Putin ankom med sine spesialbygde pansrede limousin, så kom Zelenskyj i en anonym varebil, noe som gjorde at journalistene knapt fikk øye på ham før han ble tatt imot på trappen av den franske verten Emmanuel Macron.

Mens forhandlingene pågår i Paris, skrev den norske OSSE-observatøren Arve E. Lauritzen på Facebook at «det er unormalt stille ved OSSE fremskutte patruljebase ved Svitlodarsk nær frontlinja i Øst-Ukraina. Kun sporadisk skyting med tunge maskingevær, og enkelte eksplosjoner ved frontlinja, i motsetning til normalt høy aktivitet på kveld- og natt».

En ukrainsk soldat i posisjon ved en stilling nær byen Novoluhans'ke i Øst-Ukraina mandag. Foto: Vitali Komar / AP

