Putin og Xi kalte hverandre for «kjære venner»

Mandag landet den kinesiske presidenten Xi Jinping i Moskva for å møte Vladimir Putin.

Stemningen er tilsynelatende god mellom de to statslederne under besøket i Moskva. Allerede tidlig i møtet skrøt de av hverandre og kalte hverandre for «kjære venner» mandag.

Kommer med godord til hverandre

– Vi er litt misunnelige på Kinas raske utvikling. Du har klart å gjøre staten sterkere, og jeg er sikker på at Kina vil utvikle seg ytterligere under ditt lederskap, sa Putin da de to lederne møttes.

Den russiske presidenten sier han har sett på Xis forslag til løsning på krigen i Ukraina og at de vil diskutere dette.

– Du griper den internasjonale situasjonen an med et balansert syn, fortsatte Putin.

Putin sier også at Kina og Russland har flere felles mål.

– Tror russerne støtter deg

– Jeg er overbevist om at det russiske folket støtter deg, sa Kinas president Xi Jinping da han møtte Vladimir Putin i Moskva mandag.

– Jeg vet at det skal være presidentvalg neste år. Takket være ditt sterke lederskap har Russland de siste årene gjort betydelige fremskritt for å oppnå velstand. Jeg er sikker på at folket vil gi deg sterk støtte i dine gode gjøremål, sa Xi da han kom til Kreml.

Den kinesiske lederen takket sin russiske kollega for støtten han har uttrykt til Kina og sa at Beijing og Moskva bør har et nært forhold.

Ønsker fredssamtaler

Målet for møtet som skal vare fra mandag til onsdag er å øke handelssamarbeidet mellom Russland og Kina og diskutere en mulig fredssamtale i Ukraina.

Kina har til nå prøvd å posisjonere seg som en nøytral part i konflikten, uten å miste det nære forholdet sitt med Russland.

En samtale mellom Kina og Ukraina sine utenriksministere sist uke er løftet fram av utenriksdepartementet i Beijing.

Denne er bare ett av flere sterke signal om at krigen i Ukraina blir et viktig tema i møtene med Putin.

Det er også ventet at de to skal diskutere militærtekniske samarbeid. Dette kan handle om nye felles militærøvinger, som blant annet ble gjennomført mellom Iran, Russland og Kina forrige uke.

Åpner for diskusjoner

Under møtet mandag skal Putin ha åpnet opp for samtaler om hvordan stoppe krigshandlingene i Ukraina.

– Vi er alltid åpne for forhandlinger og vil diskutere disse problemsillingene, sa Putin til pressen etter deres første møte.