Putin og Macron tar opp igjen samtalene om Ukraina-konflikten

Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt til orde for å tenke nytt i Vestens tilnærming til Russland, etter mer enn seks år med sanksjoner og motsanksjoner.

– Vi må snakke om alle vanskelige tema, og det gjelder spesielt Ukraina heter de i en uttalelse som den franske presidentadministrasjonen sendte ut før samtalene med Putin.

Frankrike og Macron var i desember vert for det første toppmøtet på tre år om krisen i Ukraina, der både Putin, den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskij deltok.

Zelenskyj mot Putin – rått parti?

På møtet var det enighet om en del praktiske tiltak, blant annet fangeutveksling, og at dialogen skulle fortsette for å få til en mer varig løsning på en konflikt som har kostet kanskje så mange som 14 000 mennesker livet.

Krigen fortsetter på sjuende året

Men i praksis har «den glemte krigen» i Donbass-området øst i Ukraina fortsatt, med meldinger om skyting og skadede og drepte hver eneste dag.

Det ukrainske forsvaret meldte 26. juni om sju forskjellige skyteepisoder og at en av deres soldater var såret.

Det ukrainske forsvaret sende denne uken ut en video som ifølge dem viser hvordan de ødelegger en framskutt posisjon de prorussiske separatistene hadde i et det som ser ut til å være en nedlagt gruve i Donbass.

В смузі відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила противник тривалий час використовував новітню переносну станцію...

Nå er det tegn som tyder på at partene er villig til å få i gang igjen den dialogen som er avbrutt på grunn av koronapandemien.

Innbyggere utenfor Donetsk inspiserer ødeleggelser etter skyting fra den ukrainske hæren 29.- mars 2020. Sivilbefolkningen på begge sider av den 500 kilometer lange frontlinjen har levd med krig i mer enn seks år. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Dialogen i gang igjen

Torsdag 25. juni var det et nytt møte i kontaktgruppen mellom Russland, Ukraina og organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa OSCE. Før koronakrisen møttes i den hviterussiske hovedstaden Minsk, men nå foregår møtene via videolink.

Som et resultat av møtet fungerer nå igjen det ukrainske mobiltelefonnettet i de separatistkontrollerte områdene.

Ifølge den ukrainske presidentadministrasjonen så har Ukraina nå laget et plan for gjennomføring av lokalvalg i de separatistkontrollerte, noe som er avgjørende for om disse igjen skal kunne komme under den ukrainske regjeringens kontroll.

Pro-russiske soldater under en parade i Donetsk i 24. juni. Soldatene er utstyrt med russiske våpen og helt avhengig av støtte fra Russland Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Putin bestemmer

Men det er den russiske presidenten Vladimir Putin som sitter med nøkkelen for en løsning på konflikten øst i Ukraina.

Derfor kommer trolig den franske presidenten Emmanuel Macron til å forsøke å presse Putin under dagens samtaler for å få til en løsning om Ukraina, som en forutsetning for at Frankrike skal bruke sin innflytelse i EU til å fjerne noen av sanksjonene mot Russland.

Vladimir Putin sitter med nøkkelen for en løsning på konflikten i Donbass Foto: POOL New

Så langt har det ikke kommet noen signaler om at Russland kommer til å oppgi sin støtte til separatistene i Ukraina.

Vladimir Putin sa under toppmøtet i Paris i desember at den eneste løsningen på konflikten er direkte forhandlinger mellom de prorussiske separatistene og regjeringen i Kiev. Det har ukrainske myndigheter sagt nei til fordi de mener separatistene kontrolleres av Moskva