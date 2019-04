Putin og Kim møter kvarandre for første gong

Toppmøtet vert halde på eit universitet på Russkijøya, nær hamnebyen Vladivostok, heilt aust i Russland.

Den nordkoreanske leiaren Kim Jong-un kom til Vladivostok onsdag, etter å ha kryssa den korte grensa mellom dei to landa.

Kim Jong-un kom til Vladivostok i eit pansra tog. Foto: AP

– Eg kom til Russland med varma tankar frå folket vårt, og eg håpar dette besøket vert vellykka og nyttig, sa Kim til russisk tv.

Torsdag kom også Russlands president Vladimir Putin til Vladivostok. BBCs Moskva-korrespondent Sarah Rainsford har lagt ut video på Twitter av at Putin sitt helikopter landa utanfor universitet.

Vil styrke forholdet

Putin ønskte Kim velkomen, og starta møtet med å seie at Russland ønskjer å støtte positive tiltak på Koreahalvøya.

– Eg er trygg på at ditt besøk til Russland vil hjelpe oss å forstå betre korleis vi kan løyse situasjonen på Koreahalvøya, og kva Russland kan gjere for å støtte dei positive prosessane, sa Putin.

Kim svarte med å seie at han ønskjer å styrke dei tradisjonelle banda til Russland.

– Med verdas auge retta mot Koreahalvøya, trur eg vi kjem til å få ein svært meiningsfylt dialog, sa Kim.

Det er venta at Nord-Korea vil søke støtte frå Russland når det gjeld sanksjonar frå vesten, og at landet prøver å få til ei økonomisk avtale med Russland, skriv The Guardian.

For russarane er møtet ein sjanse til å vise seg fram som ein viktig aktør innan internasjonale forhandlingar med Nord-Korea.

Kim Jong-un og Vladimir Putin handhelser for første gong i Vladivostok. Foto: Yuri Kadobnov / AFP

Atomforhandlingar

Tidlegare i veka sa Putins rådgjevar Jurij Usjakov til russiske nyheitsbyrå at hovudtema for møtet blir atomprogrammet til Nord-Korea.

– Fokuset vil vere på ei politisk og diplomatisk løysing på atomproblemet på Koreahalvøya. Russland er innstilt på å gjere alt for å styrke ei positiv utvikling, sa Usjakov.

Dette var også tema då USAs president Donald Trump og Kim møtte kvarandre i Hanoi tidlegare i år, men dette møtet enda utan noka nedrustingsavtale.

Der bad Nord-Korea om at sanksjonane mot landet vart løfta med det same, men partane vart ikkje samde om kva Nord-Korea kunne tilby i byte.

Etter at samtalene mellom USA og Nord-Korea stoppa opp har Kim snudd seg til Russland, som har tatt til orde for å lette på sanksjonane.

Sist ein russisk president og ein nordkoreansk leiar møtte kvarandre, var då Dmitrij Medvedev møtte Kim Jong-il for åtte år sidan. Då sa Kim Jong-il at han var villig til å slutte med atomtestar.