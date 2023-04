– Dere har sikkert hørt at Putin har mange dobbeltgjengere som jobber i hans sted, mens han selv sitter i en bunker. Det er enda en løgn, sa Putins talsmann.

Dmitrij Peskov Foto: SPUTNIK / Reuters

Det koker på sosiale medier, og seriøse russiske eksiljournalister diskuterer på sine YouTube-kanaler.

Du verden, slo det meg. Det er ikke mer enn et par uker siden jeg sa nei til å snakke om nettopp de ryktene på radio. Jeg tenkte de var for skrudde og bare blir trodd av et bitte lite mindretall.

Men så feil kan jeg ta. Når presidentens egen pressetalsmann går ut og avkrefter, må det være fordi bølgeskvulpet fra ryktenes kjølvann har nådd helt inn i Kremls korridorer.

Fotoanalyse

Den siste flommen av spekulasjoner startet i forbindelse med presidentens overraskelsesbesøk til den russisk-okkuperte, ukrainske byen Mariupol i mars.

En fotoanalyse som tyske Bild-Zeitung publiserte 21. april blir ofte referert på russiske sosiale medier.

Der sammenlignes et bilde av den ekte «Kreml-Putin» med et bilde av Putin i Mariupol. Avisa peker på flere ulikheter, blant andre disse:

At Kreml-Putin har høye kinnben, mens Mariupol-Putin har mer utflytende ansikt. Bildet viser at kinnene henger.

Leppene på Kreml-Putin er bredere.

Nesen på Mariupol-Putin er mer klumpete.

Øreformen er ikke helt lik, og avstandene mellom øyne, munn og ører er ikke identiske.

Bild peker også på at Kreml-Putin bruker superdyre sko, mens den angivelige kopien ofte opptrer i billigvarianter med hæl.

Ukraina utnytter spekulasjonen

Sentrale folk i det ukrainske maktapparatet har hevet seg på. Innenriksministerens rådgiver, Anton Gerasjenko, tvitret allerede 20. mars: «hvem tror du er den ekte?». Med to av de samme bildene som Bild publiserte seinere.

Foto: @Gerashchenko_en/Twitter

Det er flere som siden har påpekt at ett av bildene ble tatt for tre år siden, ikke i februar i år, som det står i tweeten. Putin var yngre og kanskje bare mer uthvilt.

Lederen for Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, Oleksij Danilov, uttalte seg nylig om Putins andre besøk i russisk-okkuperte områder 17. april.

Ifølge Kreml var dette et overraskelsesbesøk. Han håndhilste på mange offiserer.

Putin håndhilser på en offiser i Kherson fylke 17.4. Foto: AFP

– Vel, for det første, Putin var ikke der. Det er et velkjent faktum, sa Danilov.

Faktum? Vel, ikke ubestridt.

Men Danilov viste til at de som vil møte den ekte Putin, må tilbringe 10 til 14 dager i karantene først.

Derfor er det flere enn ukrainske Danilov som legger større vekt på forskjeller i væremåte enn på bilder.

Bakteriefobi og væremåte

YouTube sist søndag. En russisk journalistveteran stemplet som utenlandsk agent drøftet for og mot dobbeltgjengere. Julia Latynina har skrevet for Novaya Gazeta og var i årevis superpopulær programleder i radiokanalen Ekho Moskvy. Begge er nå nedlagt i Russland.

Journalist Julia Latynina (t.h.) is samtale med programleder Mark Fejgin Fejgin er jurist og er blant annet kjent som forsvarer av russiske opposisjonelle. Foto: Skjermbilde fra YouTube

Alt av utseende kan endres gjennom plastisk kirurgi, begynner Latynina.

Men hvordan har det seg at den Putin som sørget for mange meter med bord mellom seg og Frankrikes president og mellom seg og forsvarsminister Sjojgu, plutselig reiser på spontantur og hilser på folk i Mariupol?

Han står tett sammen og prater med innbyggere i en restaurert boligblokk.

Putin sammen med innbyggere i Mariupol utenfor en nyrestaurert boligblokk. 19. mars. Foto: AFP

Som kontrast viser Latynina til videoen av Putin som mottar ferske utenlandske ambassadører 5. april. Norske Robert Kvile var én av dem. Men Putin tok ingen av ambassadørene i hånden og holdt solid avstand.

Han møter nesten aldri regjeringsmedlemmene fysisk, men leder møtene som en autoritær klasseforstander med ministrene samlet på storskjerm.

Putin holdt god avstand da han møtte nyutnevnte ambassadører i Alexander-hallen i Kreml 5. april. Foto: Reuters

Ingen vet sikkert

På den annen side; hvordan kan en som er så redd for mikrober, utsette seg for den risikoen det er å la en dobbeltgjenger reise med TV-kamera på slep og treffe flere som kjenner originalen? Argumenterer journalist-veteran Latynina mot seg selv.

Plutselig kan det jo oppstå en situasjon som avslører at «Putin» ikke er Putin.

Tidligere, kjente sovjetiske dobbeltgjengere fikk ikke så krevende oppdrag.

Stalins dobbeltgjenger

Sovjetunionens leder Joseph Stalin hadde fire dobbeltgjengere, ifølge én av dem. Felix Dadajev skrev sin selvbiografi først i 2008, 55 år etter Stalins død.

Stalins dobbeltgjenger, Felix Dadajev til venstre, originalen t.h. Dadajev var 20 år yngre og måtte sminkes kraftig når han skulle opptre som dobbeltgjenger.

Dadajev var opprinnelig skuespiller, illusjonist og musiker. Under andre verdenskrig ble han vervet til å underholde de sovjetiske styrkene. Han ble alvorlig såret, og familien fikk beskjed om at han var død.

Så begynte innlæringen av ganglag og fakter. Dadajev ble sendt med fly til Jalta for å forhandle fred med Roosevelt og Churchill i februar 1945. Stalin kunne dermed fly inn uten at noen tok notis.

Han gjorde det mulig for den paranoide Stalin å leve sikrere, men fikk aldri informert egen familie om at han levde.

Fabler og rykter

I 1987 ble jeg kjent med en anerkjent sovjetisk økonomijournalist. Han var overbevist om at det fantes nedfrosne kopier av landets daværende leder, Mikhail Gorbatsjov.

Fredsprisvinner Dmitrij Muratov bærer portrettet av Mikhail Gorbatsjov i forbindelse med begravelsen i Moskva, 3. september 2022. Foto: AP

Han påsto også at han selv hadde vært i et av fryselaboratoriene i nærheten av Moskva – og som et eksperiment blitt frosset ned. I frossen tilstand skal han ha hørt stemmene til både Stalin og Hitler.

Han angret. For det var blitt vanskeligere å engasjere seg i Gorbatsjovs reformpolitikk, perestrojkaen, medga han. Jeg vet ikke hvordan han endte.

En av mine nåværende venner er overbevist om at Putin har minst en dobbeltgjenger. Hun sier han og de rundt ham ikke tør annet. De trenger tid til å tenke seg om hvis den virkelige Putin skulle bli alvorlig syk eller død.

Bunkere før og nå

Og så var det med Putin som en slags eremitt i en bunker. Min venninne tror også at han holder seg under jorda mye av tiden.

En av de mange tunnelene i Bunker 22, like ved Taganka-plassen i Moskva. Den var i sin tid topp hemmelig. Nå er den museum. Men NRK fikk nei til å filme i bunkeren. – Dere er med i Nato, var svaret. Foto: Gro Holm / NRK

Nå tirsdag dro jeg for å se hvordan bunkerne var før. Etter atomangrepet på Hiroshima ga Stalin ordre om å bygge mer solide kommandosentraler under jorda. De skulle kunne motstå et kjernefysisk angrep. Bunker nummer 42 stod ferdig i 1956 og ble brukt fram til 1986.

Guiden i det som nå er et museum 65 meter under jorda viste hvordan en atomrakett med USA som mål kunne avfyres fra kommandorommet. Under Cubakrisen i 1962, da verden var nærmere en atomkrig enn noen gang, jobbet det 600 mennesker døgnkontinuerlig i bunkeren.

Rommet som ble brukt som kommunikasjonssenter under Cuba-krisen i 1962. Foto: Gro Holm / NRK

De hadde egen inn- og utgang til metrostasjonen Taganka. Over bakken stod en bygning med bare ett formål, å skjule nedgangen til bunkeren. Der var mat og drikke nok til at Sovjetunionens sivile og militære ledere med hjelpere kunne klare seg i tretti dager. Et eget rom var innredet til kommunikasjon.

I 1986 stod nye bunkere ferdige i en rekke av Moskvas forsteder. De var 120 meter dype, sa guiden.

– Har den nåværende ledelsen noe sted å operere fra, spurte en kvinne.

– Selvsagt, sa den uniformskledde guiden. De er enda dypere. Men jeg kan få 15 års fengsel for å fortelle mer, la han til.

Guiden viser fram en modell av en P36 atomrakett. En senere versjon av raketten kunne frakte opptil 10 stridshoder over Atlanteren for å ramme USA. I Natos terminologi ble den kalt SS-18 Satan.

Jeg er slett ikke sikker på om han virkelig vet. Og han vet sikkert ikke om Putin allerede bruker én av dem mens dobbeltgjengere tar seg av mindre viktige ting i dagslyset.

Men ifølge Kreml er det altså bare én Putin. Ingen over, ingen ved siden.