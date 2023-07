Putin kommer på besøk til Tyrkia

Erdogan kunngjorde nyheten på en pressekonferanse sent fredag kveld, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP.

Dette blir første gang Putin besøker Tyrkia etter invasjonen av Ukraina for 500 dager siden.

Beskjeden fra Tyrkias president kom under et pressemøte sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

På møtet mellom de to presidentene skal Erdogan også ha diskutert fangeutveksling mellom Russland og Ukraina med Zelenskyj.

– Fortjener Nato-medlemskap

– Ukraina fortjener uten tvil et Nato-medlemskap, sa Erdogan på møte med den ukrainske presidenten.

Men USAs president Joe Biden knuser Ukrainas håp om raskt å bli medlem av Nato.

– Jeg tror ikke det er enstemmighet i Nato om man skal la Ukraina bli medlem av Nato-familien nå, midt i en krig, sa Biden fredag i et intervju med CNN kort før Nato-toppmøtet i Vilnius.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sammen med Tyrkias president Recep Erdogan. Foto: Francisco Seco / AP

Vil forlenge kornavtalen

Erdogan sa også at Ankara vil jobbe for å for å forlenge kornavtalen i Svartehavet som utløper 17. juli.

Avtalen gjør det mulig for Ukraina å eksportere korn.

– Vi jobber med hvordan vi kan forlenge avtalen etter 17. juli. Vi vil også forsøke å øke varigheten av avtalen til ett til to år, sa Erdogan.