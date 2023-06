Putin i TV-tale: De som forsøkte seg på militært opprør, har forrådt sitt folk

Det er første gang Putin uttaler seg om det dramatiske døgnet som utspilte seg i Russland lørdag.

Leiehæren Wagner-gruppen, som egentlig kjemper for Russland i Ukraina, rykket da frem mot Moskva.

– De som forsøkte seg på militært opprør har forrådt sitt folk, sa Putin.

Den russiske presidenten sa i talen at han henvendte seg til hele folket.

– Jeg takker dere for utholdenheten, samholdet og patriotismen. Sivilsamfunnets solidaritet har vist at ethvert forsøk på å skape kaos internt er dømt til å mislykkes.

Mandag kveld kom beskjeden i russiske medier om at Putin skulle komme med «viktige uttalelser».

Den russiske presidenten holdt talen få timer etter at Wagner-lederen selv kommenterte opprøret for første gang mandag ettermiddag.

Putin sa også at «alle nødvendige beslutninger tatt for å nøytralisere trusselen og beskytte samfunnsordenen og våre innbyggeres sikkerhet».

Takket offiserer i leiehæren

– De lyktes å konsolidere samfunnet og forhindre videre blodsutgytelse, sa Putin.

Putin takket offiserer og soldater i Wagner-gruppen «som unngikk blodbad», melder Reuters.

Putin sa at de «selv forsto at de var i ferd med å gjøre en forbrytelse».

I talen rettet han også sterke anklager mot Vesten, og sa at Vesten og Ukraina ville at russere skulle «drepe hverandre», melder AFP.

Putin holdt talen til nasjonen like etter klokken 21 norsk tid. Foto: AFP

Inviterte leiesoldater til å skrive kontrakt

Putin henvendte seg også til leiesoldater i Wagner-gruppen.

– I dag har dere muligheten til å fortsette å tjene Russland ved å skrive en kontrakt med forsvarsdepartementet eller andre deler av russiske myndigheter, eller dere kan dra tilbake til familiene deres.

– De som vil kan dra til Belarus, sa Putin i talen.

Presidenten nevnte ikke Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin ved navn i talen.

Putin sa heller ikke noe om hvorvidt Wagner-soldater som deltok i opprøret eventuelt skal avvæpnes før de drar til Belarus.

Ekspert: – Kan selges som at de bidro til å unngå blodbad

Jakub M. Godzimirski følger russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk tett som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI.

– Han vendte seg først og fremst til det russiske folket. Veldig mange mener dette allerede har svekket Putin. Men nå har han lagt seg på en linje der han presenterer det som skjedde som en vellykket måte å forebygge krig mellom russere på, sier Godzimirski.

– Dette kan selges til det russiske publikum som et skritt hvor Putin og hans folk bidro til at det ikke oppstod et blodbad som involverte russere på begge sider av fronten. Det er nok et narrativ de kommer til å kjøre veldig hardt på nå, tror Russland-eksperten.

Forskeren sier Putin «ikke virket så veldig komfortabel med situasjonen» da han holdt talen.

– Men han visste at han måtte komme på banen for å si noe etter disse dramatiske dagene. Det var også en del skriverier om at ingen vet hvor Putin er.

– Så han måtte vise seg til folket og kommentere det som skjedde, og fremstille det som en slags felles seier, sier Godzimirski.

– Hva tyder talen på?

– At Putin vil legge dette bak seg, og ikke skape en situasjon som kan få noen av Wagner-soldatene til å reagere eller føle seg truet. Han åpner for at de kan velge mellom forskjellige alternativer, og ikke tvinge dem til noe.