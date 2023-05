Putin gratulerte Wagner med Bakhmut-seier

Presidenten lovar medaljar, heider og ære til soldatane som har utmerkt seg i kampen, melde russiske statlege medium i natt.

– Vladimir Putin gratulerte Wagners einingar og alle einingar i dei russiske styrkane som hjelpte dei med nødvendig støtte og styrke på flankane i fullføringa av operasjonen for å frigjere byen, står det i ei fråsegn frå Kreml, skriv nyheitsbyrået Tass.

Kort tid tidlegare sende det russiske forsvarsdepartementet ut ei melding der det heit at Russland no har full kontroll over den ukrainske byen.

Kaller Bukhmut ved russisk namn

– Som resultat av Wagners offensiv, med støtte frå våre styrkars artilleri og luftvåpen, er frigjeringa av Artjomovsk no fullført, stod det uttalen frå forsvarsdepartementet i Moskva like etter klokka 23 laurdag kveld norsk tid.

Artjomovsk var namnet på byen under Sovjetunionens tid.

Nokre timar i førevegen hevda sjefen for leigesoldatgruppa Wagner, Jevgenij Prigozjin, at styrkane hans då hadde full kontroll over Bakhmut i Aust-Ukraina. Påstanden hans vart avvist frå ukrainsk hald.

Ukraina har enno ikkje kommentert Putins påstand, som kom fleire timar seinare.

– Vi tok heile byen, hus for hus

– I dag, klokka 12, vart Bakhmut fullstendig erobra. Vi tok heile byen, hus for hus, sa Prigozjin i ei videomelding der han opptrer saman med ei gruppe soldatar med russiske flagg og banner med Wagners symbol. Lyden av eksplosjonar kan høyrast i det fjerne på videoen.

Prigozjin hevda også at Wagner-gruppa skal trekkje seg ut frå Bakhmut frå 25. mai og gi kontrollen til einingar frå den regulære russiske hæren.

Nyheitsbyrået Reuters har ikkje vore i stand til å verifisere Prigozjins påstandar om erobringa. Dei vart avviste blankt av det ukrainske forsvaret då dei vart kjende.

– Dette er ikkje sant. Einingane våre kjempar framleis i Bakhmut, sa talsperson for dei ukrainske styrkane, Serhij Tsjerevatij.

Viseforsvarsminister Ganna Maljar skreiv tidlegare laurdag på Telegram at det var harde kampar i byen framleis, og at dei ukrainske styrkane held stand i ein bydel. Ho omtalte likevel situasjonen som «kritisk».

– Usannsynleg

Erklæringa frå Wagner-sjefen laurdag synest å stå i skarp kontrast til utsegner så seint som natt til fredag, då Prigozjin slo fast at ei snarleg erobring av Bakhmut var usannsynleg.

– Det er usannsynleg at Bakhmut blir fullstendig erobra i morgon eller dagen etter i morgon, skreiv han då i eit innlegg på meldingstenesta Telegram. Han viste til ein forstad der det var ein «uinntrengelig festning danna av ei rekkje bustadblokker», sørvest for sentrum.

Wagner har leidd an i det fleire månader lange angrepet mot Bakhmut, eit angrep som blir sett på som det lengstvarende og blodigaste i krigen i Ukraina.

I byrjinga av mai la Prigozjin ut videoar der han klaga over ammunisjonsmangel og sa at gruppa skulle trekkje seg ut frå Bakhmut 10. mai. Det skjedde ikkje.

Forsterkningar

Samtidig som fleire meldingar tyder på ein viss russisk framgang i sjølve byen, har både ukrainske og russiske kjelder stadfesta at ukrainske styrkar har rykt fram på flankane.

Den militære britiske etterretningstenesta skreiv i ei Twitter-melding laurdag at det er «svært sannsynleg» at Russland har sett inn fleire bataljonar i Bakhmut-området i kjølvatnet av dette.

– Den russiske leiinga ser sannsynlegvis framleis erobring av Bakhmut som eit sentralt, kortsiktig mål som kan gjere det mogleg for dei å erklære ei viss grad av suksess i konflikten, skreiv den britiske tenesta.

Prigozjin har sjølv innrømt at Bakhmut, som før krigen hadde 70.000 innbyggjarar, ikkje har spesiell strategisk betydning. Byen har likevel fått stor symbolsk betydning, ikkje minst fordi begge partar i konflikten har teke store tap i kampane der.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevda laurdag at leigesoldatgruppa har full kontroll over Bakhmut i Ukraina. Foto: AP

– Symbolsk siger

Kampen om Bakhmut har kosta Moskva og Kyiv store tap. Men sigeren betyr eit lyspunkt for Russland som har gått på ei rekkje nederlag i Ukraina.

Samtidig har Ukraina enno ikkje sett i gang det som skal vere ein varsla motoffensiv. Zelenskyj har tidlegare åtvara om at dersom Bakhmut fell, så vil det opne vegen for at russiske styrkar kan ta fleire delar av Donbas-området.

Men den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) påpeikar at viss det stemmer at Bakhmut er teken, så vil det berre vere ein symbolsk siger, melder det danske nyheitsbyrået Ritzau.

Byen har inga stor militær betydning, og byen gir heller ikkje russiske styrkar nokon særleg sterke posisjonar der dei kan forsvare seg mot ukrainsk motoffensiv frå, påpeikar ISW.

– Lita betydning

Heller ikkje to militærekspertar i Sverige meiner byen har noka betydning.

– Dette har ingen eigentleg innverknad på slagmarka, seier Johan Huovinen ved Försvarshögskolan i Sverige til det svenske nyheitsbyrået TT.

Han uttalte seg etter Prigozjin kom med påstanden sin om at byen er teken, og før Putins gratulasjon kom. Huovinen sa på det tidspunktet at det ikkje er usannsynleg at opplysninga stemmer.

Det same seier den tidlegare oberstløytnanten Jörgen Elfving til TT. Han viser til at byen fungerer som knutepunkt. Byen kan gi russarane høve til å halde fram mot vest.

– Men spørsmålet er om ein frå russisk side har evna til å halde fram framgangen kort etter Bakhmuts påstått fall. Eg er tviler på det, seier Elfving.

Dei to militærekspertane ser også ut til å vere samde om at byen stort sett berre har symbolsk verdi. Ingen av dei trur at situasjonen i Bakhmut vil få større effekt på den forventa ukrainske våroffensiven.