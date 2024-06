Putin besøker Nord-Korea tysdag

Retting: NRK siterte først 09.47 Sky News på at Putin hadde landet i Nord-Korea. Det er feil. Det rette er at han har mellomlanda aust i Russland.

Enorme bannarar med eit bilete av ein smilande Putin og teksten «Vi ønsker president Putin hjarteleg velkomen!» er hengde opp frå lyktestolpar i heile Pyongyang, ifølge russiske statlege medium.

Det er 24 år sidan den russiske presidenten var i Nord-Korea sist, men han og Kim Jong-un møtte kvarandre i Russland i fjor.

På veg til Nord-Korea i dag mellomlanda Putin i Jakutsk, aust i Russland. Det er venta at han vil lande på nordkoreansk jord tysdag kveld.

I løpet av dette «venskapelege statsbesøket», som det vert kalla, skal Putin etter planen underteikne ein ny partnarskapsavtale med nordkoreanarane. Detaljane i avtalen er ikkje kjende ennå, men ein rådgivar for president Putin seier til russiske medium at det dreier seg om samarbeid på områda økonomi og sikkerheit.

Presidentane Kim Jong-un og Vladimir Putin møttest også i Russland i september 2023. Foto: Vladimir Smirnov / AP

I eit brev som er referert i den offisielle avisa til sentralkomiteen i Koreas Arbeiderparti, takkar Putin for Nord-Korea si støtte i krigen i Ukraina.

Han seier Russland og Nord-Korea gjennom dei siste 70 åra har utvikla ein godt forhold og partnarskap basert på likeverd, og gjensidig respekt og tillit.

Krigsstøtte frå Nord-Korea

Det er venta at Russland skal få ammunisjon frå Nord-Korea og at nordkoreanske gjestearbeidarar skal få komme til Russland. Der er det eit stort underskot på arbeidskraft, ikkje minst i forsvarsindustrien.

I gjengjeld er det venta at Russland vil bidra med teknologi og utvikling i det fattige Nord-Korea. Eit økonomisk samarbeid med Russland kan betre situasjonen for det isolerte landet.

Ifølge Sør-Koreas forsvarsminister har Russland allereie mottatt store våpenleveransar frå Nord-Korea. Dei meiner naboen i nord har sendt 5 millionar artillerigranatar og fleire ballistiske missil til Russland sidan september i fjor. Nordkoreanske styresmakter har kalla påstanden «absurd». Men sørkoreanarane viser til at det blant anna er funne vrakrestar frå nordkoreanske rakettar på slagmarka i Ukraina.

Også FN har skulda Nord-Korea for å forsyne Russland med våpen som vert brukte i Ukraina, mellom anna langtrekkande rakettar, noko både Russland og Nord-Korea nektar for.

Nord-Korea får allereie etterlengta diplomatisk støtte frå Russland. I mars la Russland ned veto mot FN-resolusjonen om å fornye mandatet til eit ekspertpanel som sørger for at medlemsland opprettheld sanksjonar mot Nord-Korea.

Moskva og Pyongyang har vore allierte sidan andre verdskrigen. Sidan storinvasjonen av Ukraina har forholdet mellom dei to vorte tettare i takt med at Russland har vorte meir isolert frå vestlege land. Begge landa er også utsette for økonomiske sanksjonar.

Uro ved grensa

Fleire konfrontasjonar mellom soldatar på grensa mellom Nord- og Sør-Korea vitnar om spenningane i regionen for tida.

Det russiske besøket skjer same dag som nordkoreanske soldatar kryssa grensa og gjekk i den demilitariserte sona mot Sør-Korea.

Det er andre gong på to veker dette skjer. I dag tidleg skal fleire av nordkoreanarane ha vorte skadde av landminer då dei trekte seg tilbake og inn i heimlandet igjen.