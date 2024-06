Putin besøker Nord-Korea tirsdag

Rettelse: NRK siterte først 09.47 Sky News på at Putin hadde landet i Nord-Korea. Det er feil. Det riktige er at han har mellomlandet øst i Russland.

På vei til Nord-Korea mellomlandet Putin i Jakutsk, øst i Russland.

Det er 24 år siden den russiske presidenten var i Nord-Korea sist, men landets to presidenter møttes i Russland i fjor.

I løpet av dette «vennskapelige statsbesøket», som det kalles, skal Putin etter planen undertegne en ny partnerskapsavtale med nordkoreanerne. Detaljene i avtalen er ikke kjent ennå, men en rådgiver for president Putin sier til russiske medier at det dreier seg om samarbeid på områdene økonomi og sikkerhet.

I et brev som er gjengitt i den offisielle avisen til sentralkomiteen i Koreas Arbeiderparti, takker Putin for Nord-Koreas støtte i krigen i Ukraina.

Han sier Russland og Nord-Korea gjennom de siste 70 årene har utviklet et godt forhold og partnerskap basert på likeverd, og gjensidig respekt og tillit.

Krigsstøtte fra Nord-Korea

Det er ventet at Russland skal få ammunisjon fra Nord-Korea og at nordkoreanske gjestearbeider skal få komme til Russland. Der er det et stort underskudd på arbeidskraft, ikke minst i forsvarsindustrien.

I gjengjeld er det ventet at Russland vil bidra med teknologi og utvikling i det fattige Nord-Korea. Et økonomisk samarbeid med Russland vil kunne bedre situasjonen for det isolerte landet.

Ifølge Sør-Koreas forsvarsminister har Russland allerede mottatt store våpenleveranser fra Nord-Korea. En påstand nordkoreanske myndigheter har kalt «absurd». Men sørkoreanerne viser til at det blant annet er funnet vrakrester fra nordkoreanske raketter på slagmarken i Ukraina.

Moskva og Pyongyang har vært allierte siden annen verdenskrig. Siden storinvasjonen av Ukraina har forholdet mellom de to blitt tettere i takt med Russland økte isolasjon. Begge landene er også utsatt for økonomiske sanksjoner

Uro ved grensen

Det russiske besøket skjer samme dag som nordkoreanske soldater krysset grensen og gikk i den demilitariserte sonen mot Sør-Korea.

Det er andre gang på to uker dette skjer. I morges skal flere av nordkoreanerne blitt skadet av landminer da de trakk seg tilbake og inn i hjemlandet.