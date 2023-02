Putin - Vi lever i en vanskelig tid

Klokken 10: 05 norsk tid startet den russiske presidenten sin årlige tale til nasjonen.

Putin brukte hele starten av talen til å begrunne hvorfor det var nødvendig å sette igang angrepet på Ukraina 24. februar i fjor, det som han selv fremdeles kaller en spesial militær operasjon.

Han sa at målet til Ukraina og Vesten ikke bare var å ta kontroll over Donbas, men også Krym og marinebasen Sevastopol, som Russland annekterte fra Ukraina i 2014.

Det er ventet at talen kommer til å vare langt utover den timen som de statlig kontrollerte russiske TV-kanalene har satt av.

Vladimir Putin skal tale til russiske folk klokken 10 norsk tid tirsdag. Foto: Sergey Guneev / AP

Nyhetsbyrået Interfax skriver at korrespondenter og journalister fra det som defineres som ikke-vennlige land, ikke er invitert eller akkreditert til pressekonferansen.

Dette gjelder blant annet NRK og de fleste andre korrespondentene fra europeiske land.

Ifølge pressetalsmann Peskov har disse selvfølgelig mulighet til å følge talen via TV-kanaler.

Vellykket spesialoperasjon?

Da Putin 24. februar 2022 kunngjorde at han hadde gitt ordre til den han kalte «en militær spesialoperasjon» for fjerne det han kalte et nynazistisk regime i Ukraina og samtidig frigjøre undertrykte russisktalende innbyggere i landet, hadde han trolig regnet med at dette skulle være over i løpet av noen uker.

Et år seinere, og med hundretusener av drepte soldater og sivile, er dette målet langt fra oppnådd.

Russlands angrep mot Ukraina har ført til enorme ødeleggelser og drevet mange millioner mennesker på flukt.

Likevel er det ventet at Putin i sin tale vil si at «spesialoperasjonen» er vellykket, fordi Russland har okkupert store deler av den østlige og sørlige delen av Ukraina, og nå kontrollere en forbindelse over land til Krym-halvøyen, som Russland annekterte allerede i 2014.

Derimot er det ikke ventet at han vil snakke om de enorme tapene den russiske hæren har lidd, i form var drepte soldater og tapt utstyr.

Han vil heller neppe snakke om senkningen av krysseren Moskva, Svartehavsflåtens flaggskip, eller den ydmykende tilbaketrekningen av Kherson, den eneste regionhovedstaden de russiske styrkene klarte å erobre under offensiven våren 2022.

Vladimir Putin holdt sin nyttårstale i 2022 foran en gruppe personer i uniform. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Flere mobiliserte?

Det er knyttet spenning til om Putin vil kunngjøre nye mobiliseringer av soldater til krigen i Ukraina.

Men mange tror at dette ikke vil bli direkte berørt i talen, fordi dette er svært upopulært i store deler av befolkningen.

I praksis pågår det en stille mobilisering i Russland kontinuerlig, og det er beregnet at rundt 1/2 million soldater allerede er kalt inn for å slåss i Ukraina.

For å dempe misnøye med de problemer krigen og sanksjoner har skapt i det russiske samfunnet, er det ventet at Putin kommer til å kunngjøre nye sosiale støtteordninger og økte lønninger til statlig ansatte.

Vladimir Putins tale skjer dagen etter at den amerikanske presidenten Joe Biden besøkte den ukrainske hovedstaden Kyiv.

President Vladimir Putins tale er gjort til en stor begivenhet i Russland, og trafikken i deler av hovedstaden Moskva er stoppet både i dag og i morgen onsdag.

Det skal i tillegg være en stor konsert på Luzjniki-stadion onsdag 22. februar, der det i følge nyhetsbyrået Meduza er ventet at også Putin selv kommer til å delta.