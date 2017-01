Det skal ifølge SVTs nettsider være den profilerte gravejournalisten Janne Josefsson i Uppdrag Granskning som har fått brevet. Tre personer er sendt til legeundersøkelse.

Det er også oppdaget ukjent pulver nær kaffeautomaten i redaksjonslokalet.

MYSTISK PULVER: Pulveret ble oppdaget i et brev sendt til redaksjonen i morges. Her er deler av pulveret fotografert ved en kaffeautomat i redaksjonslokalet. Foto: SVT

Ved 9.30-tiden ble evakuering av hele redaksjonen iverksatt.

– Vi tar det sikre før det usikre, sier Ragnhild Vestman Fjällhed, plassjef i SVT Göteborg.

SVTs kommunikasjonsdirektør Sabina Rasiwala opplyser at 300 personer er evakuert.

Tre i kontakt med pulverbrevet

Ambulanspersonell er kommet til stedet. Tre personer tatt til undersøkelse etter at de var i kontakt med forsendelsen av pulveret. En av dem skal ha vært i direkte kontakt med pulveret.

Fra SVT-huset på Pumpgatan går også sendinger på Sveriges Radio. Lokalradiosendingen SVT Nyheter Väst for Göteborg-området er omdirigert til naboregionen Halland.

I fjor ble politiet og rdningstjenesten i Vest-Sverige kalt ut etter flere tilfeller av mistenkelig pulver og mistenkelige brev og pakker.

Pannekakepulver

I november dukket det opp en slik pakke på tinghuset i Borås og kommunehuset i Svenljunga. En kvinne ble dengang mistenkt for å sendt et av brevene. I mars ble lokalene til Postnord i Borås evakuert etter at pulver ble funnet i en pakke fra USA. Det viste seg å være pannekakepulver, skriver Göteborgsposten.

Det er ikke klart hvilken type pulver det dreier seg om i dette nye tilfellet. Det er heller ikke gitt opplysninger om hvem som er avsender av brevet eller hvem de tre som har vært i kontakt med brevet er.

Bombegruppe på vei

Ulla Brehm i politiet i Region Väst sier til SVT at politiets bombegruppe er sendt til stedet for å undersøke nærmere hva pulveret består i.

Hun sier at de regner med en avklaring i løpet av ganske kort tid, trolig maksimalt om noen få timer. Bombegruppen er ventet å ankomme rundt kl 10.20.

Brehm sier at hun ikke kjenner til at det er fremsatt trusler mot SVT Göteborg.

NRK oppdaterer saken.