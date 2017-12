Puigdemont opplyste til journalister han møtte i Brussel, at det var åpenbare grunner til at han ikke ville gjennomføre et møte i Spania.

Det foreligger en spansk arrestordre på Puigdemont. En rekke av hans politiske kollegaer er allerede bak lås og slå.

– Jeg er villig til å møte Rajoy i Brussel eller hvor som helst annet sted i EU, sa Puigdemont.

Krav til EU

Puigdemont sa også til pressen at han krever å «bli hørt» av EU. Unionen vendte i høst en kald skulder til katalanske lederes krav om uavhengighet.

Den avsatte presidenten reiste til Brussel etter at han ble siktet for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler.

Det skjedde kjølvannet av folkeavstemningen i Catalonia og den påfølgende uavhengighetserklæringen.

BEKYMRET STATSMINISTER: En del av hans folk forlanger løsrivelse. Den spanske statsministeren Mariano Rajoy fikk sannsynligvis ikke det valgresultatet han ønsker. Foto: PAUL HANNA / Reuters

Stor seier i går

– Den spanske stat er beseiret og statsministeren har fått et slag i ansiktet, sa Puigdemont da valgresultatet ble klart i går.

Både spanske og katalanske aviser er tydelige i sine overskrifter. Valgresultatet var et nederlag for statsminister Rajoy, er konklusjonen.

Valgresultatet blir også tolket som kritikk av hvordan regjeringen i Madrid har håndtert situasjonen.

Regjeringen satte hardt mot hardt da separatistpartienes forsøkte å bruke det politiske systemet til å løsrive seg fra Spania.

NEDERLAG: Jordi Alberich Llaveria, direktør for tenketanken, Cercle D'Economica i Barcelona blar gjennom avisene. Både spanske og katalanske aviser var tydelige i sine overskrifter. Valgresultatet var et nederlag for statsminister Rajoy. Foto: Philip Lote / NRK

Kan bli styrt fra Brussel

NRK møter Jordi Alberich Llaveria, direktøren for tenketanken, Cercle D'Economica i Barcelona.

Llaveria utelukker ikke en situasjon hvor Catalonia i styres av en president i eksil i Brussel.

– Det er veldig vanskelig fordi vi er i en komplett ny situasjon. La oss se hva slags innovasjoner spanske og katalanske politikere klarer å komme opp med, sier Llaveria.

At lederen for det største separatistpartiet, og en rekke andre sentrale politikere han bør samarbeide med, er i eksil eller i fengsel, ser Llaveria som en stor utfordring.

– Et av problemene er dette konkrete punket. Hvordan kan du i løpet av de neste månedene få på plass en regjering i denne situasjonen, er spørsmålet fra Llaveria.