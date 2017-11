Puigdemont åpner for kompromiss

I et intervju med den belgiske avisen Le Soir får Puigdemont spørsmål om det for ham er «uavhengighet eller døden», svarer den katalanske lederen:

– Aldri! Jeg er alltid for en avtale. Jeg har arbeidet i 30 år for å finne en annen måte å integrere Catalonia i Spania.

Puigdemont ga ikke noe svar på hvilken form han ser for seg at Catalonias forhold til Spania skal ha, men det er første gang han gir klart uttrykk for at han kan seg for seg et kompromiss.

Fakta om veien videre i Catalonia-konflikten Ekspandér faktaboks Dette skjer framover i Catalonia-krisen:

Belgisk rettsvesen har frist til 17. november med til å avgjøre spørsmålet om utlevering av den avsatte katalanske lederen Carles Puigdemont og fire andre avsatte katalanske ministre som har søkt tilflukt i Brussel.

Dersom Belgia velger å utlevere de katalanske politikerne, kan de anke. Eksperter mener derfor at en endelig avgjørelse i saken kan ta opp til to måneder.

Nye høringer finner sted i en spesialdomstol i Madrid torsdag 9. november. Seks representanter i den oppløste regionforsamlingen i Catalonia, blant dem forsamlingens tidligere president Carme Forcadell, er siktet for blant annet oppvigleri. Høringen av de seks startet 2. november, men ble utsatt etter ønske fra forsvarerne.

Katalanske partier må i perioden mellom 13. og 18. november presentere lister over kandidater som skal stille til valget i desember.

Selve valgkampen sparkes offisielt i gang 5. desember og pågår fram til 19. desember.

Det er ventet en lang rekke demonstrasjoner i Barcelona i tiden fram til valget. Uavhengighetsbevegelsen har planlagt en massedemonstrasjon 12. november.

Det skal holdes nyvalg i Catalonia 21. desember. (NRK/NTB)

I eksil i Brussel

Den tidligere regionpresidenten er nå i selvpålagt eksil i Brussel etter at han ble avsatt som av den spanske regjeringen.

Sammen med fire andre avsatte ministre i regionen flyktet Puigdemont til Belgia i slutten av oktober for å unngå å bli arrestert i hjemlandet.

Den spanske regjeringen har bedt om å få de fem utlevert, men de er på frifot i Belgia i påvente av at retten fredag i denne uken skal behandle begjæringen om utlevering.

750.000 demonstrerte lørdag i Barcelona med krav om at katalanske ledere settes fri. Foto: Emilio Morenatti / AP

Legger ansvaret på Rajoy

I intervjuet legger Puigdemont skylden på statsminister Mariano Rajoy og hans parti Partido Popular (PP) for at konflikten i Catalonia har utviklet seg slik den har.

Han viser til avtalen om autonomi som ble inngått med regjeringen i 2006 og som høyesterett i 2010 erklærte ugyldig etter at PP hadde tatt saken inn for rettsvesenet.

– Vet du hvor mange av representantene i den katalanske regionforsamlingen som var for uavhengighet på det tidspunktet (2010, red.anm.)? 14 av 135! Det er blitt til 72. Ansvaret for veksten i uavhengighetstilhengere ligger først og fremst på PP, sier han.

Spanias statsminister Mariano Rajoy på et møte i regjeringspartiet Partido Popular i Barcelona søndag. Foto: Manu Fernandez / AP

Han sier at PP har vanskeliggjort arbeidet med å finne en løsning på forholdet mellom sentralregjeringen og Catalonia helt siden partiet første gang kom til makten i 1996.

Krever at EU blander seg inn

Uttalelsene fra Puigdemont publiseres to dager etter at 750.000 mennesker demonstrerte i Barcelona med krav om at de fengslede katalanske politikerne løslates.

Enkelte holdt opp plakater med påskriften «SOS demokrati». Demonstranter omtalte også myndighetene i Madrid, som har tatt over kontrollen i regionen, som «okkupasjonsmakten».

Puigdemont vil at EU skal involvere seg i konflikten mellom den spanske regjeringen og regionmyndighetene i Catalonia.

– Jeg forventer at Europa gjør det samme som de har gjort overfor Polen. Hvis det er brudd på demokratiet, er det ikke et internt forhold, sier den katalanske eksillederen.