– En kunne virkelig føle energien her inne.

Adrienne Alexander står og danser på tribunen sammen med venninnen Tracy Steele.

– Hun er fantastisk. Hun er sterk. Hun har drivkraft. Hun er alt Trump ikke er, sier Steele.

Tracy Steele og Adrienne Alexander er svært entusiastiske på folkemøtet til Kamala Harris. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Den unge kvinnen er klar når jeg spør hvorfor hun har stått flere timer i kø for å komme til folkemøtet i Atlanta:

– Det at jeg mistet retten til å bestemme over min egen kropp er «crazy». Kamala Harris skal gi meg den tilbake.

Harris holder sitt første valgkampmøte i Georgia Du trenger javascript for å se video.

«Bur ham inne»

Det var svært mange kvinner i salen da Demokratenes nesten nominerte presidentkandidat holdt sitt andre folkemøte i natt norsk tid.

Da Harris snakket om å føre saken mot Donald Trump, brøt salen ut i taktfaste rop «lock him up», om å bure Trump inne».

Ropene spiller på Trumps valgkamp i 2016, hvor Donald Trumps tilhengere på valgkampmøtene svarte med «Lock her up» da Trump angrep sin daværende konkurrent, tidligere utenriksminister, senator og førstedame Hillary Clinton.

Det er allerede klart at ingen andre har meldt seg til å utfordre Kamala Harris som Det demokratiske partiets presidentkandidat, etter at Joe Biden erklærte at han ikke stiller til gjenvalg.

Den formelle nominasjonsprosessen starter derfor 1. august.

Rettssak og skandaler

Folkemøtet ble avholdt i Georgia, delstaten der Donald Trump og 17 andre personer er tiltalt for å ha forsøkt å omgjøre valgresultatet i 2020.

Saken er utsatt på ubestemt tid av en ankedomstol i Georgia, som skal avgjøre om sjefanklager Fani Willis skal diskvalifiseres fordi hun hadde et kjærlighetsforhold til en av sine underordnede.

Terry Cooper har tatt med seg storebror Ty for å høre Kamala Harris snakke. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Terry Cooper har nettopp fylt 21 og skal stemme for første gang.

Hun har fått med seg en god del av det som skjedde her etter valget i 2020.

– Dette valget betyr mye for meg, for det er en forsmak på hvordan den nye generasjonen og det nye USA vil bli.

– Jeg er glad for at vi var i stand til å tiltale Trump her i Georgia.

Georgias to demokratiske senatorer Jon Ossoff (t.h.) og Raphael Warnock (t.v.) på valgkampmøtet. Warnock er den første svarte og Ossoff den første jødiske senatoren fra sørstaten. Ingen av dem er på valg i år. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Rapper med modifikasjoner

Kamala Harris kommer på scenen sist i et velregissert show. I tillegg til Georgias to demokratiske senatorer, Jon Ossoff og Raphael Warnock, har Harris-kampanjen fått en superstjerne med på laget.

Rapperen Megan Thee Stallion danser i demokrat-blått antrekk. Tekstene hennes, som er nokså drøye, er modifisert for å passe til det mangfoldige publikummet på tribunen.

Stallion er kjent som en politisk aktivist, og det er ikke overraskende at hun har gitt sin støtte til Harris.

Hovedpersonen kommer på scenen til Beyonces sang «Freedom». Superstjernen har gitt Harris tillatelse til å bruke denne sangen.

When we fight, we win, er ett av Kamala Harris' nye slagord. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Kamala Harris samlet en hel baskeballarena i Atlanta i delstaten Georgia. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Mange nye seriøse og ikke så seriøse grupper - som heier på Kamala Harris - har dukket opp. For eksempel Hotties for Harris som dukket opp under konserten med Megan Thee Stallion. Mange danset i publikum mens musikken kontinuerlig spilte i salen. Denne velgeren har kledd seg i en kjole med kvinnelige forbilder. Talerstolen etter møtet er ferdig, uten visepresidents segl.

360.000 nye frivillige

På et nyopprettet kampanjekontor i sentrum av Atlanta, er frivillige allerede i full sving.

Mange har meldt seg, og flere er ventet.

Kampanjen sier til Axios at de har rekruttert 360.000 nye frivillige kampanjemedarbeidere siden Joe Biden trakk sitt kandidatur.

Til Georgia kommer også frivillige reisende fra andre delstater for å bruke sommerferien på politikk.

– De neste 98 dagene blir ikke enkle, men vi er en kampanje drevet av folket, sier Harris.

Om 14 dager starter landsmøtet til Demokratene og om en drøy måned sendes de første poststemmene ut til velgerne.

Les også Intervju med J.D. Vance går viralt – kaller Kamala Harris en barnløs kattedame