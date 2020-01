Provins i Kina gir busser innreiseforbud

Det er den statlige kanalen CCTV som søndag melder at Shandong gir busser innreiseforbud. Busser i byene i provins får kun kjøre fra stasjoner som utfører screening av passasjerer.

Shandong ligger øst i Kina og har rundt 100 millioner innbyggere.

Søndag bekreftet også myndighetene i Xian at de stopper rutene for all veibasert passasjertransport til og fra byen på ubestemt tid. I Tianjin stanses all busstrafikk inne i byen.

Begge byene ligger nord i Kina og har rundt 12 millioner innbyggere. Hovedstaden Beijing innførte lignende tiltak lørdag, og store deler av landet lever nå med reiserestriksjoner.

Senere fulgte også Kinas største by, Shanghai, etter og stanset alle langdistansebusser fra å kjøre inn i byen.

Forbyr handel med ville dyr

I Xian vil også alle taxier ha kjøreforbud, med unntak av dem som kjører til flyplassen i byen, heter det i en uttalelse fra bymyndighetene, som ble annonsert på det Twitter-lignende kinesiske nettsamfunnet Webo.

– Tiltakene innføres for å hindre spredning av viruset gjennom passasjertransport på veiene og i taxiene, skriver myndighetene.

Samtidig annonserte kinesiske myndigheter søndag at de innfører et midlertidig forbud på handel med ville dyr over hele landet. Dette gjelder markeder, butikker, restauranter og over internett, melder AFP.

Oppdrett, transport eller salg av ville dyr er forbudt fra og med datoen for kunngjøringen til den nasjonale epidemi-situasjonen er over, heter det i uttalelsen.

INNFØRER FLERE TILTAK: Medisinske hjelpearbeidere tar temperaturen på en mann utenfor et Røde Kors-sykehus i Wuhan. Foto: Hector Retamal / AFP

Dødstallet stiger

I Kina fortsetter tallet på bekreftede dødsfall som følge av coronaviruset, som har fått navnet 2019-nCoV, å stige. Natt til søndag opplyser myndighetene i delstaten Hubei at 15 nye personer er døde.

Totalt 56 personer har til nå mistet livet på grunn av det nye lungeviruset, og rundt 2.000 mennesker har blitt smittet. Det er oppdaget nær 700 nye tilfeller, opplyser kinesiske myndigheter.

Flere byer og regioner i landet har i frykt for viruset innført reiserestriksjoner i et forsøk på å begrense spredningen.

De kraftigste tiltakene innføres i Wuhan, hovedstaten i Hubei, som er der virusutbruddet startet.

Hubei er hardest rammet av viruset, og delstaten har i praksis blitt satt i karantene og avstengt av kinesiske myndigheter.

Nå bygges det et nytt sykehus med plass til 1300 mennesker i Wuhan. Det forventes å være klart i løpet av halvannen måned. I tillegg er et annet sykehus med plass til 1000 pasienter også allerede under oppføring i byen.

Foto: Str / AFP

Evakuerer amerikanere

Det er oppdaget smittetilfeller i Japan, Malaysia, Nepal, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, USA, Australia og Frankrike.

De første to tilfellene av coronaviruset i Europa ble fredag oppdaget i Frankrike. Og lørdag bekreftet canadiske helsemyndigheter at landets første tilfelle er oppdaget hos en pasient i Toronto som nylig returnerte fra Wuhan.

Det amerikanske konsulatet i Wuhan skal evakuere ansatte og andre amerikanere med charterfly til San Francisco tirsdag.

Franske myndigheter og den franske bilprodusenten PSA, som har mange ansatte i Wuhan, opplyser at det jobbes med evakueringsplaner. Ansatte og familiene deres vil bli tatt med til en by i et nabodistrikt for en karanteneperiode.