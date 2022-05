Militærparaden på Den røde plass i Moskva holdes hvert år den 9. mai til minne om Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland i den andre verdenskrig.

Det at Russland angrep nabolandet Ukraina den 24. februar i år og fortsatt fører krig der, ser ut til å bety lite for paraden.

SYMBOL FOR KRIGEN: Jagerfly formet bokstaven Z i lufta over Den røde plass. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

I dag var det generalprøve på militærparaden. Ifølge det russiske forsvarsdepartementet deltar mange tusen militære også i år.

Stridsvogner, rakettsystemer og Russlands største atomvåpen vises også fram.

Jagerfly formet bokstaven Z, som er symbolet for det russiske myndigheter kaller «den spesielle militæroperasjonen» i Ukraina.

FESTDAG: Sabina har kommet for å se prøven på militærparaden og er stolt over å se Russlands styrke. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Dette er en festdag for oss, vi er glade for å være her. Vi er stolte og ønsker å se vår styrke, sier en ung kvinne til NRK. Hun oppgir bare fornavnet, Sabina.

Strenge sikkerhetstiltak

Mange moskovitter hadde stått opp tidlig for å sikre seg en plass langs hovedgata som går ned mot Den røde plass.

POLITIET SPERRET AV: Folk flest fikk ikke se militærparaden på vei til Den røde plass. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Men de ble skuffet. Politiet hadde satt opp sperringer et par hundre meter unna hovedgata, og folk flest fikk ikke se mye av paraden.

– Det gjøres på grunn av sikkerheten, det er normalt, sier Darja.

MÅ SE PÅ TV: Darja er en av dem som håpet på å se paraden på nært hold. Men hun forstår at sikkerhet er skjerpet i år. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Hun mener at hun vil se noe fra politiets sperringer, og resten får hun se på TV etterpå.

Fortauet rister

Soldatene ble fraktet bort i busser etter at de hadde marsjert over Den røde plass.

Men de militære kjøretøyene kjørte ut fra sentrum via en annen hovedvei, og der kom folk tettere på.

RISTET: Folk jublet da noen av Russlands kraftigste atomvåpen rullet ut av Moskva etter generalprøven på paraden i dag. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Store stridsvogner ruller forbi, og fortauet rister.

Noen av Russlands kraftigste langtrekkende atomraketter er også med, og noen av tilskuerne jubler.

– Det er en grandios begivenhet for hele Russlands folk. Vi vant den gangen og vi kommer til å vinne igjen, sier Jevgenij til NRK.

Nye veteraner

Antallet sovjetiske veteraner fra den andre verdenskrig blir stadig mindre. Men noen er fremdeles til stede på seiersparaden.

NYTT: Russiske militære som har kjempet i Ukraina skal være til stede under militærparaden på mandag. Foto: Russlands forsvarsdepartement

I år kommer også russiske militære som har kjempet i Ukraina til å være på plass.

En av dem sier dette til russisk statlig TV:

– Jeg ønsker at mine kamerater skal lykkes i kampen. At de skal være modige og utholdende i spesialoperasjonen. Vi kommer til å vinne, sier en ikke navngitt offiser.

Spenning rundt Putins tale

President Vladimir Putin holder hvert år en tale på Den røde plass den 9. mai.

I år er det knyttet spenning til hva han kommer til å si om krigen i Ukraina.

SAMMEN MED VETERANER: President Vladimir Putin holdt tale under paraden i fjor. Foto: Kreml.ru

Fra ukrainsk og vestlig side har det blitt spekulert på om Putin vil erklære krig mot Ukraina og gjennomføre militær mobilisering.

Men presidentens talsperson sier at dette ikke er aktuelt, og at det er vestlige spekulasjoner.

RUSSISK PARADE: Viser militær styrke. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Konflikten er nå inne i sin tredje måned, og den russiske hæren har ennå ikke fått full kontroll over de to fylkene i Donbass-regionen i Øst-Ukraina.

Det er derfor vanskelig å se at Putin kan erklære noen slags seier i Ukraina.

Kanskje vil han gjenta påstandene om at Russland kjemper mot nazister i Ukraina.

Putin har også flere ganger sagt at Russland var nødt til å angripe nabolandet fordi Nato brukte Ukraina til å true russerne militært.

HÅPER ALT VIL BLI BRA: Stoler på at president Putin vil sørge for fred. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Putin kommer til å ønske at alle får fred og at vi må stå sammen, sier Gulmira Kurkut til NRK. Hun håper at alt blir bra, slik det var før.