Proud Boys-leder dømt til 22 år i fengsel for stormingen av Kongressen

Med sitt macho utseende og brautende stil, har han vært en tydelig støttespiller til USAs tidligere president Donald Trump.

De siste årene har Enrique Tarrio blitt et kjent fjes blant mange amerikanere, gjennom sin deltakelse i Proud Boys og flere demonstrasjoner i USA.

Nå må Enrique Tarrio sone 22 år i fengsel. Han er funnet skyldig i «opprørs-sammensvergelse» og andre lovbrudd.

Ingen andre har fått like streng straff som Tarrio. 22 år er den desidert strengeste straffen så langt.

Proud Boys-leder Enrique Tarrio omfavner et annet medlem under en Proud Boys-demonstrasjon i Portland. Foto: AFP

Det er den klart strengeste straffen mot noen av dem som er tiltalt for sin deltakelse 6. januar 2021.

Tarrio har vært leder for gruppa Proud Boys, som omtales som en ekstremistisk, fascistisk og voldelig organisasjon.

Dette er Proud Boys Ekspander/minimer faktaboks En nyfascistisk, høyreekstrem gruppe. I USA er gruppa kjent for å bruke vold og for å slåss mot aktivister på venstresiden. Bare menn får være medlemmer. Canadiske myndighter betegner gruppa som en terrororganisasjon.

– Organiserte og styrte

Tarrio var ikke selv i Washington, D.C. da Kongressen ble stormet den 6. januar 2021.

En dag som omtales som et «nasjonalt traume» i USA, da Trump-tilhengere tok seg inn i Kongressen for å stanse de folkevalgte fra å godkjenne valgresultatet og overføre makten til den nye presidenten.

Proud Boys er overbevist om at de ikke gjorde noe galt under stormingen av Kongressen i USA. Foto: AFP

Minst fem mennesker mistet livet.

Påtalemyndigheten mener Tarrio organiserte og styrte medlemmer av den høyreekstreme gruppa som deltok i stormingen. De mener også at gruppa var veldig viktig for at Trump-tilhengerne klarte å storme Kongressen.

– Uorganisert drikkeklubb

Saken mot Tarrio føres av justisdepartementet, som også ber om 33 års fengsel for en av Tarrios medtiltalte.

Tre andre Proud Boys-ledere har fått henholdsvis 15, 17 og 18 års fengsel.

Proud Boys-forsvarerne har avvist at fantes noen sammensvergelse eller organisert plan om å angripe Kongressen.

Donald Trump i retten i Atlanta, Georgia. Foto: Fulton County Sheriff's Office / Reuters

I retten har forsvarerne beskrevet den nyfascistiske gruppa som en «uorganisert drikkeklubb» og sagt at medlemmene deltok «spontant» i angrepet. Forsvarerne har også pekt på at det var Donald Trumps uriktige påstander om valgfusk utløste kaoset 6. januar.

Det samme har spesialetterforsker Jack Smith i Justisdepartementet. Han har tatt ut tiltale mot Donald Trump for sitt forsøk på å motarbeide valgresultatet i 2020.

– Trumps fotsoldater

I sin første debatt mot Joe Biden i 2016, da Donald Trump fikk spørsmål om hans syn på Proud Boys, svarte han: «Stand back and stand by». Altså: stå tilbake og vær beredt.

Påtalemyndigheten sier Proud Boys så på seg selv som Donald Trump sine fotsoldater og at de var klare for å gå til krig for at deres leder skulle beholde makten.

– De feilet. De er ikke helter: De er kriminelle, sa påtalemyndigheten i løpet av rettssaken.

Etter debatten mot Biden fikk Trump kritikk for sin manglende fordømmelse av gruppen. Han svarte på kritikken ved å påstå at han «ikke vet hvem Proud Boys er».

Donald Trump og Joe Biden under en av sine valgdebatter i 2020. Foto: AP

Dette er den mest omfattende rettsprosessen USAs justisdepartement noen gang har gjennomført, ifølge avisen The Guardian.

Over 1000 mennesker er tiltalt for sin rolle under stormingen av Kongressen. Over 600 av dem er enten funnet skyldige eller har inngått avtaler med påtalemyndigheten.