Protestfest i Belgia: – Jeg vil være fri

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den såkalte Boum 2-protesten er en oppfølger til en parkfest i forrige måned som politiet brøt opp med hester og vannkanoner.

På den forrige Boum-festen ble 20 personer arrestert, og flere skadet etter at tusenvis samlet seg i parken.

Utpå ettermiddagen lørdag samlet stadig flere seg i Bois de la Cambre-parken. Fyrverkeri ble skutt opp og mot politiet som sto klar til å aksjonere.

Politiet brukte vannkanoner mot festgjengerne i parken.

– Vi er her for å beskytte vår frihet. Munnbind? Det bruker jeg ikke lenger. Jeg vil være fri, sa en 18-åring fra Flandern, mens andre ropte «frihet, frihet».

Oppmøtte på Boum 2 holder et skilt hvor det står «Maskene må fjernes». Foto: Yves Herman / Reuters

Ropte «frihet, frihet»

Belgia har i stor grad vært nedstengt siden oktober på grunn av høye smittetall. Men vaksineringen går stadig raskere, og myndighetene sier at utekafeer kan gjenåpne 8. mai.

– Det er har gått et år. Et helt år uten at vi kan gå ut. Etter en stund trenger du et alternativ, sier en 21-åring til AFP.

De som har samlet seg i parken ropte «frihet, frihet» idet en politibil rullet inn på gresset i parken nær folkemengden.

Et helikopter og en drone fløy over området, mens politiet ba dem om å ta på seg masker og distansere seg.

Tidligere på lørdag rykket den belgiske statsministeren, Alexander De Croo, ut med et budskap til de som planla å dra på Boum 2.

– Ikke gå i fella, sa De Croo på en pressekonferanse.

Han poengterte at de som organiserer slike eventer gjør det for å destabilisere Belgia, som han mener har hatt langt mindre inngripende koronatiltak enn andre land.

Politiet i parken der protestfesten blir holdt. Det har samlet seg store mengder med folk for å feste mot koronatiltakene i Belgia. Foto: Olivier Matthys / AP

8000 trykket «skal» på Facebook

– Fra 8. mai kan man ha flere aktiviteter utendørs, også arrangementer med opp til 200 personer til stede. Og vi ser at smittesituasjonen beveger seg steg for steg i riktig retning. Jeg synes solidariteten må opprettholdes, sa De Croo.

Allerede på torsdag ble Facebook-eventet til Boum 2 blokkert av Facebook, skriver Brussels Times.

Blokkeringen skjedde etter konsultasjon med statsadvokaten i Belgia, ifølge en talsperson for Facebook.

Da hadde belgisk politi snakket med Facebook for å finne ut hvordan man kunne stoppe at eventet spredte seg til flere.

Ifølge avisen hadde mer enn 8000 mennesker trykket «skal» på Facebook-arrangementet, mens 17.500 trykket «kanskje».